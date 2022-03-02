Российские губернаторы сообщили о погибших на Украине военных. Собрали всё, что о них известно (обновляется)

— Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Глушкова Константина Николаевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, — сообщили в пресс-службе главы региона Алексея Теслера. — Будучи выпускником Челябинского танкового училища, Константин Глушков служил в мотострелковых войсках на юге России.



Как сообщил друг детства Константина, депутат гордумы Владимир Корнев, солдат погиб в первый день спецоперации на Украине.



— [Он умер] 24 февраля, когда [было] начало. Я был в Москве в это время, — рассказал он. — Через родителей, через друзей мне написали, сообщили.

