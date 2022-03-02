Российские губернаторы сообщили о погибших на Украине военных. Собрали всё, что о них известно (обновляется)

24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции на Украине в защиту Донбасса. Спустя несколько дней Минобороны официально заявило о потерях с российской стороны, не уточняя подробности. Тем временем губернаторы в разных регионах России сообщают о своих погибших земляках.
В этом материале мы собираем официальную информацию, известную на данный момент (список обновляется).
Челябинская область
36-летний Константин Глушков погиб 24 февраля. Похороны офицера состоятся 3 марта. Тело уже доставили в Челябинск.
— Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Глушкова Константина Николаевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, — сообщили в пресс-службе главы региона Алексея Теслера. — Будучи выпускником Челябинского танкового училища, Константин Глушков служил в мотострелковых войсках на юге России.
Как сообщил друг детства Константина, депутат гордумы Владимир Корнев, солдат погиб в первый день спецоперации на Украине.
— [Он умер] 24 февраля, когда [было] начало. Я был в Москве в это время, — рассказал он. — Через родителей, через друзей мне написали, сообщили.
Глушков окончил Челябинское танковое училище, служил по контракту сначала в Чебаркуле, потом — в других частях.
— Доброй души человек. Их два брата-близнеца. Второй брат тоже военный, у меня сейчас связи с ним нет. Может быть, он тоже на Украину уехал, но пока не могу точно сказать, — отметил Владимир Корнев.
Одноклассник погибшего южноуральца Дмитрий Ершов рассказал, что Константин Глушков в последнее время служил в Новочеркасске Ростовской области.
— Потом его экстренно перебросили в Ростов, а из Ростова их отправили туда, — рассказал Ершов.
По словам Дмитрия, в Новочеркасске у Константина осталась семья — жена и двое сыновей, оба — дошкольники, вчера они должны были приехать в Челябинск, здесь живут родители. Вчера же в столицу Южного Урала доставили тело погибшего танкиста.
Волгоградская область
Среди погибших при выполнении специальной операции на территории Украины — двое жителей Волгоградской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации региона.
— Губернатор Волгоградской области выразил искренние соболезнования семьям, родным и близким военнослужащих России, наших земляков — жителей Волгоградской области, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции, — говорится в лаконичном сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Волгоградской области.
Известно, что погибшие — ефрейтор Владимир Коваленко и рядовой Александр Бахарев. Церемония прощания с бойцами пройдет 3 марта в городе Николаевске Волгоградской области.
Самарская область
1 марта в Самаре в здании военно-исторического музея Центрального военного округа состоялось прощание с полковником, летчиком-штурмовиком Русланом Рудневым. Вчера ему исполнился бы 41 год. Руслан Руднев — уроженец Сызрани, служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации.
Свои соболезнования семье, близким, друзьям и сослуживцам Руслана Руднева выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, принявший участие в церемонии прощания с земляком.
— Вместе с вами скорбит сегодня вся Самарская область, все россияне. Полковник Руслан Руднев навсегда останется в памяти как человек чести и долга, истинный патриот нашей Родины... Его подвиг в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны, отдавшими свою жизнь за свободу, независимость и мирное развитие нашего Отечества. Вечная память Герою, — сказал губернатор.
У Руслана Руднева осталась супруга и трое сыновей.
Татарстан
На Украине во время военного конфликта погиб солдат из Татарстана. Сержант Ильнур Сибгатуллин родом из Нижнекамска. Ему было 30 лет. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего.
— К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина. Исполняя воинский долг, наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству — признак достойного сына своего народа. Безмерно скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память! — цитирует Минниханова его пресс-служба.
Прощание с воинами пройдет в городе Николаевске.
Калмыкия
— При исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса трагически погиб наш земляк, сержант контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Константин Юрьевич Манджиев. Константин выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Эта профессия всегда была и остаётся особенно почётной в нашей республике. Приношу семье погибшего героя глубочайшие соболезнования. Жители России и Калмыкии разделяют вашу скорбь! — сообщил в своем инстаграм глава республики Калмыкия Бату Хасиков.
Мордовия
— Горестное событие. При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк, уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин. Ему было 40 лет. Виктор Иванович — кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге. Глубоко соболезную родным и близким. Вечная память герою, — сообщил Глава Республики Мордовия Артем Здунов.
Кабардино-Балкария
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков рассказал о четырех погибших жителях республики. Их имена он не назвал.
— С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата... Семьям погибших будет оказана всемерная поддержка, — сообщил Коков.