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Тема дняВоенная операция на Украине: хроника
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Лидер «Ночных волков» обратился к европейцам. Он говорит, что Украина — это Россия

Александр Залдостанов (он же Хирург) призывает не верить европейским СМИ и поддержать Россию

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Александр Залдостанов просит дать построить мир, без нацизма, ненависти и НАТО,

Александр Залдостанов просит дать построить мир, без нацизма, ненависти и НАТО,

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Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, записал эмоциональное обращение к своим европейским друзьям по поводу Украины. Видеообращение и текст появились на его странице в Facebook 1 марта. В них Хирург говорит, что видит, как лгут «все правительства и мировые официальные СМИ» и просит поддержать Россию.

— Россия сейчас — вновь осаждённая крепость, Сталинград, которая в очередной раз с ножом в спине спасает мир от неминуемой катастрофы. Спасает мир от Третьей мировой войны. Упаси нас Бог, если нацбатальоны Украины — последыши Гитлера и Бандеры, которых там за три последних десятилетия активно выращивали, — получат в руки ядерную бомбу! Вот тогда всё. Конец Европе. А следом и миру, — пишет лидер «Ночных волков».

В своем посте Залдостанов вспомнил сожженных людей в Доме профсоюзов в Одессе, войну в Донбассе и мировые СМИ, которые «не требовали ни мира, ни наказания, ни материальной помощи родственникам и чудом уцелевшим жертвам». Он пишет, что те, кто «призывают к миру и доброму соседству с таким злом, хотят полномасштабной ядерной войны».

— Украина — это Россия! Киев — это город-герой и мать городов русских, исконная часть большой России, — убежден байкер.

В конце он он просит европейцев поддержать Россию.

— Дайте нам построить мир, без нацизма, ненависти и НАТО, спастись от чумы, которая, если её не остановить, придёт и к вашему дому, — заключает Хирург.

СЮЖЕТ

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