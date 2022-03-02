Лидер «Ночных волков» обратился к европейцам. Он говорит, что Украина — это Россия

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, записал эмоциональное обращение к своим европейским друзьям по поводу Украины. Видеообращение и текст появились на его странице в Facebook 1 марта. В них Хирург говорит, что видит, как лгут «все правительства и мировые официальные СМИ» и просит поддержать Россию.

— Россия сейчас — вновь осаждённая крепость, Сталинград, которая в очередной раз с ножом в спине спасает мир от неминуемой катастрофы. Спасает мир от Третьей мировой войны. Упаси нас Бог, если нацбатальоны Украины — последыши Гитлера и Бандеры, которых там за три последних десятилетия активно выращивали, — получат в руки ядерную бомбу! Вот тогда всё. Конец Европе. А следом и миру, — пишет лидер «Ночных волков».

