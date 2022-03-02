Лидер «Ночных волков» обратился к европейцам. Он говорит, что Украина — это Россия

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, записал эмоциональное обращение к своим европейским друзьям по поводу Украины. Видеообращение и текст появились на его странице в Facebook 1 марта. В них Хирург говорит, что видит, как лгут «все правительства и мировые официальные СМИ» и просит поддержать Россию.
— Россия сейчас — вновь осаждённая крепость, Сталинград, которая в очередной раз с ножом в спине спасает мир от неминуемой катастрофы. Спасает мир от Третьей мировой войны. Упаси нас Бог, если нацбатальоны Украины — последыши Гитлера и Бандеры, которых там за три последних десятилетия активно выращивали, — получат в руки ядерную бомбу! Вот тогда всё. Конец Европе. А следом и миру, — пишет лидер «Ночных волков».
В своем посте Залдостанов вспомнил сожженных людей в Доме профсоюзов в Одессе, войну в Донбассе и мировые СМИ, которые «не требовали ни мира, ни наказания, ни материальной помощи родственникам и чудом уцелевшим жертвам». Он пишет, что те, кто «призывают к миру и доброму соседству с таким злом, хотят полномасштабной ядерной войны».
— Украина — это Россия! Киев — это город-герой и мать городов русских, исконная часть большой России, — убежден байкер.
В конце он он просит европейцев поддержать Россию.
— Дайте нам построить мир, без нацизма, ненависти и НАТО, спастись от чумы, которая, если её не остановить, придёт и к вашему дому, — заключает Хирург.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. 27 февраля Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания «в особый режим несения боевого дежурства»