«Есть погибшие и раненые». В Минобороны признали потери в рядах ВС РФ

Минобороны РФ впервые сообщило о потерях российской армии во время спецоперации на Украине. Заявление 27 февраля прозвучало от официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Какие-либо цифры по погибшим и раненым не приводятся. Конашенков лишь отметил, что они «многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».
Игорь Конашенков также признал, что есть военнопленные. Он заявил о пытках и истязаниях, которые применяются в отношении «немногих захваченных российских военнослужащих».
— Хочу подчеркнуть, — сказал Конашенков от имени Минобороны России, — фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. 27 февраля российский президент отдал приказ перевести российские силы сдерживания «в особый режим боевого дежурства».