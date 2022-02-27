Главное о спецоперации на Украине. Хроника

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе и о том, как мир реагирует на эти события.

