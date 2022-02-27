Главное о спецоперации на Украине. Хроника

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Карта государств, запретивших российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство, на текущий момент выглядит так.
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«Орла и решки» на «Пятнице» больше не будет. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе канала, они решили прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit — именно он снимал программу о путешествиях.
Это может быть связано с высказываниями продюсера «Орла и решка» Марины Гранкиной, живущей в Киеве. В сети всплывали скриншоты якобы из её Инстаграма, на которых выражается недовольство ситуацией с коронавирусом и проблемами с соседней страной. Автор публикации пожелал, чтобы «первое убило второе».
К спискам стран, закрывших небо для российских самолетов, присоединилась Словения.
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Мы продолжаем вести хроники спецоперации на Украине. Коротко о том, что произошло за субботу, 26 февраля:
- ЕС ввел санкции против 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. В списке — Минобороны РФ, СВР, «Оборонпром», «Рособоронэкспорт», РЖД, КАМАЗ, «Севкомфлот», «Севмаш», авиастроительные компании «Сухой» и «Туполев» и ракетно-космический центр «Прогресс»;
- США обсуждает ситуацию на Украине со своей командой по национальной безопасности. Ранее Байден распорядился предусмотреть финансовую помощь Киеву;
- Еще несколько стран присоединились к блокировке воздушного пространства для России — на сегодняшний день перелеты на своей территории российским самолетам запрещают Великобритания, Болгария, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Чехия, Литва, Словения и Румыния. РФ объявила о закрытии неба для Болгарии, Польши, Румынии и Чехии.
- Вслед за сборной Польши футболисты Швеции отказались встречаться со сборной России в стыковом матче ЧМ-2022;
- Глава Следственного комитета РФ поручил расследовать факты гибели мирных жителей ЛДНР, а также обстрелы российских территорий, граничащих с Украиной;
- Переговоры России и Украины остались под вопросом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не дождавшись ответа от Киева, Владимир Путин приказал продолжать наступательную операцию. В Киеве же заявили, что от переговоров не отказываются, но Минск как площадка для встречи их не устраивает.
Подробнее обо всем этом можно почитать в онлайн-трансляции.
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