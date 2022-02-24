«Мы шокированы, нам больно, стыдно»: российские и украинские звезды выступили за мир между двумя странами

Российский кинорежиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота») заявил, что ему стыдно за происходящее и виноваты в этом все жители России.



— Сейчас происходит просто какой-то кошмар. Стыдно и больно. С каждым новым событием любить свою страну всё сложнее и сложнее. И давайте не будем делать вид, что в этом виноват только один человек. Уж слишком это удобно. Виноваты мы все, что не сделали ничего, чтобы этого не случилось, — написал Балагов.