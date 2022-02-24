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Тема дняВоенная операция на Украине – онлайн
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«Мы шокированы, нам больно, стыдно»: российские и украинские звезды выступили за мир между двумя странами

К ним присоединились тысячи поклонников

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Украинская поп-звезда Регина Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Эту фотографию она опубликовала как протест против войны

Украинская поп-звезда Регина Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Эту фотографию она опубликовала как протест против войны

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Вся Россия утром 24 февраля проснулась в новой реальности. Наша армия атаковала Украину для защиты населения Луганской и Донецкой народных республик, независимость которых признал на днях президент Владимир Путин. Большая часть жителей оказалась не готова принять это. Несогласие с началом военных действий выражают тысячи людей, в том числе и знаменитости, которые обычно сторонятся политических высказываний. Рассказываем, кто из российских и украинских звезд спорта, кино и шоу-бизнеса выступил за мир. Многие публикуют в соцсетях черные квадраты в знак скорби о трагедии, которую не смогли предотвратить.

Настя Ивлеева написала: «Нет войне!!!» — и опубликовала картинку с обнявшимися человечками в цветах русского и украинского флагов.

Российский кинорежиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота») заявил, что ему стыдно за происходящее и виноваты в этом все жители России.

— Сейчас происходит просто какой-то кошмар. Стыдно и больно. С каждым новым событием любить свою страну всё сложнее и сложнее. И давайте не будем делать вид, что в этом виноват только один человек. Уж слишком это удобно. Виноваты мы все, что не сделали ничего, чтобы этого не случилось, — написал Балагов.

Журналист и издатель Илья Красильщик в Instagram рассуждает о том, кто виноват в произошедшем, и приходит к выводу, что ответственность лежит на всём народе России.

Илья Красильщик не знает, что делать, но определился, кто виноват

Илья Красильщик не знает, что делать, но определился, кто виноват

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Экс-солистка группы «ВИА Гра», украинка Анна Седокова опубликовала антивоенный плакат на английском языке. Комментарии она отключила.

— Нет войне. Как мы можем говорить нашим детям, что насилием проблемы не решить, если наши власти всегда прибегают к насилию, чтобы решить их проблемы, — написано на плакате.

Даже если не знаешь английского языка, смысл плаката понятен

Даже если не знаешь английского языка, смысл плаката понятен

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— С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно?! Не может быть оправданий войне! Нет войне! — написал в Instagram пародист и телеведущий Максим Галкин. К его посту подписчики оставили уже более 16 тысяч комментариев, он собрал почти 200 тысяч лайков.

Певец Сергей Лазарев опубликовал сторис с эмоциональной реакцией на новости:

— Это просто... (неминуемый конец) и шок! Простите, у меня нет других слов! — написал Лазарев.

Так выглядит главная страница сайта певицы Земфиры

Так выглядит главная страница сайта певицы Земфиры

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С видеообращением к подписчикам выступил популярный украинский певец Иван Дорн.

— Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не учавствовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу.

Футболист сборной России Федор Смолов также высказался по поводу происходящего

Футболист сборной России Федор Смолов также высказался по поводу происходящего

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Комику Александру Гудкову 24 февраля исполнилось 39 лет. Но повода для веселья у него сегодня нет.

— Мне стыдно, что я родился в этот день, — написал он в Instagram.

Самую популярную медийную личность в стране, Ольгу Бузову, новости о начале вооруженного конфликта настигли в Африке, по которой она путешествует. После серии сторис с поездки на внедорожнике по саване актриса опубликовала историю с разбитым сердцем.

— С утра в ужасе от того, что происходит. Нам всем нужен мир, пожалуйста, — написала Ольга Бузова.

Ольга Бузова узнала новости о войне во время безмятежного путешествия по Африке

Ольга Бузова узнала новости о войне во время безмятежного путешествия по Африке

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Екатерина Варнава написала пронзительный пост, в котором обратилась к украинцам. Она призвала подписчиков публиковать в соцсетях призывы к миру.

— На протяжении нескольких часов я не понимаю, в каком параллельном мире я нахожусь. Очень волнуюсь, очень переживаю за близких, за друзей, за коллег.

В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит. Разные очень полярные сообщения, от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз.

Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно. И поверьте, нам страшно не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно.

Зачем это всё происходит? Для чего? Тут не будет победителей, если всё так продолжится.

Мне дико страшно от СМИ и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это «защитой» и «освобождением». Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас, очевидно, взяли в «заложники» чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь?

Мне страшно от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас. Не спрашивают нас… Страдают простые граждане, и я не понимаю, в чем логика.

Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире. Неужели история ничему не учит? Да как так-то?! Господи, да почему же это всё происходит? Как остановить весь этот ужас?

Никто не хочет войны! Лично я хочу только мира и дружбы! — написала Варнава.

Екатериина Варнава предупреждает, что в войне не бывает победителей

Екатериина Варнава предупреждает, что в войне не бывает победителей

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СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Украинская поп-звезда Регина Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Сегодня она поставила в ленту семейное фото с флагами двух государств. В подписи она обратилась к богу.

— Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания!

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Мы рассказываем в режиме онлайн о том, что происходит между Россией и Украиной.

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Анна СедоковаМаксим ГалкинРегина ТодоренкоЕкатерина Варнава
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