«Мы шокированы, нам больно, стыдно»: российские и украинские звезды выступили за мир между двумя странами

Вся Россия утром 24 февраля проснулась в новой реальности. Наша армия атаковала Украину для защиты населения Луганской и Донецкой народных республик, независимость которых признал на днях президент Владимир Путин. Большая часть жителей оказалась не готова принять это. Несогласие с началом военных действий выражают тысячи людей, в том числе и знаменитости, которые обычно сторонятся политических высказываний. Рассказываем, кто из российских и украинских звезд спорта, кино и шоу-бизнеса выступил за мир. Многие публикуют в соцсетях черные квадраты в знак скорби о трагедии, которую не смогли предотвратить.
Настя Ивлеева написала: «Нет войне!!!» — и опубликовала картинку с обнявшимися человечками в цветах русского и украинского флагов.
Российский кинорежиссер Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота») заявил, что ему стыдно за происходящее и виноваты в этом все жители России.
— Сейчас происходит просто какой-то кошмар. Стыдно и больно. С каждым новым событием любить свою страну всё сложнее и сложнее. И давайте не будем делать вид, что в этом виноват только один человек. Уж слишком это удобно. Виноваты мы все, что не сделали ничего, чтобы этого не случилось, — написал Балагов.
Журналист и издатель Илья Красильщик в Instagram рассуждает о том, кто виноват в произошедшем, и приходит к выводу, что ответственность лежит на всём народе России.
Экс-солистка группы «ВИА Гра», украинка Анна Седокова опубликовала антивоенный плакат на английском языке. Комментарии она отключила.
— Нет войне. Как мы можем говорить нашим детям, что насилием проблемы не решить, если наши власти всегда прибегают к насилию, чтобы решить их проблемы, — написано на плакате.
— С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно?! Не может быть оправданий войне! Нет войне! — написал в Instagram пародист и телеведущий Максим Галкин. К его посту подписчики оставили уже более 16 тысяч комментариев, он собрал почти 200 тысяч лайков.
Певец Сергей Лазарев опубликовал сторис с эмоциональной реакцией на новости:
— Это просто... (неминуемый конец) и шок! Простите, у меня нет других слов! — написал Лазарев.
С видеообращением к подписчикам выступил популярный украинский певец Иван Дорн.
— Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не учавствовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу.
Комику Александру Гудкову 24 февраля исполнилось 39 лет. Но повода для веселья у него сегодня нет.
— Мне стыдно, что я родился в этот день, — написал он в Instagram.
Самую популярную медийную личность в стране, Ольгу Бузову, новости о начале вооруженного конфликта настигли в Африке, по которой она путешествует. После серии сторис с поездки на внедорожнике по саване актриса опубликовала историю с разбитым сердцем.
— С утра в ужасе от того, что происходит. Нам всем нужен мир, пожалуйста, — написала Ольга Бузова.
Екатерина Варнава написала пронзительный пост, в котором обратилась к украинцам. Она призвала подписчиков публиковать в соцсетях призывы к миру.
— На протяжении нескольких часов я не понимаю, в каком параллельном мире я нахожусь. Очень волнуюсь, очень переживаю за близких, за друзей, за коллег.
В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит. Разные очень полярные сообщения, от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз.
Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно. И поверьте, нам страшно не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно.
Зачем это всё происходит? Для чего? Тут не будет победителей, если всё так продолжится.
Мне дико страшно от СМИ и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это «защитой» и «освобождением». Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас, очевидно, взяли в «заложники» чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь?
Мне страшно от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас. Не спрашивают нас… Страдают простые граждане, и я не понимаю, в чем логика.
Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире. Неужели история ничему не учит? Да как так-то?! Господи, да почему же это всё происходит? Как остановить весь этот ужас?
Никто не хочет войны! Лично я хочу только мира и дружбы! — написала Варнава.
Украинская поп-звезда Регина Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Сегодня она поставила в ленту семейное фото с флагами двух государств. В подписи она обратилась к богу.
— Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания!
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