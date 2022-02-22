«Украинский народ стал объектом террора и геноцида»: мэр Новосибирска поддержал признание ЛНР и ДНР

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С речью он выступил сегодня, 22 февраля, на встрече губернатора Андрея Травникова с представителями политических партий и общественных организаций.

— Мы должны осознать ту меру ответственности, которая ложится на всех нас. Объектом террора и геноцида стал прежде всего сам украинский народ. И сегодня цель этих решений — это спасение, обеспечение безопасности мирного населения. И, безусловно, защита национальной безопасности России. Я считаю, и компартия так считает, что должен быть признан суверенитет ЛНР и ДНР на всей территории Луганской и Донецкой областей. Наступает момент, когда мы должны и обязаны подумать о судьбе всего украинского народа, который унижен, поставлен на колени националистической кликой, — процитировали мэра Новосибирска в пресс-центре мэрии.