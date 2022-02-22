«Украинский народ стал объектом террора и геноцида»: мэр Новосибирска поддержал признание ЛНР и ДНР

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С речью он выступил сегодня, 22 февраля, на встрече губернатора Андрея Травникова с представителями политических партий и общественных организаций.
— Мы должны осознать ту меру ответственности, которая ложится на всех нас. Объектом террора и геноцида стал прежде всего сам украинский народ. И сегодня цель этих решений — это спасение, обеспечение безопасности мирного населения. И, безусловно, защита национальной безопасности России. Я считаю, и компартия так считает, что должен быть признан суверенитет ЛНР и ДНР на всей территории Луганской и Донецкой областей. Наступает момент, когда мы должны и обязаны подумать о судьбе всего украинского народа, который унижен, поставлен на колени националистической кликой, — процитировали мэра Новосибирска в пресс-центре мэрии.
Анатолий Локоть также рассказал, что 21 февраля прошло заседание Бюро Новосибирского областного комитета КПРФ. На нем члены партии приняли решение, что поддерживают действия руководства страны. Для беженцев объявили сбор средств для оказания гуманитарной помощи.
— Я далек от ура-патриотизма. Нам будет очень трудно. Нам предстоит пережить очень непростые времена. Но мы должны понимать: обратной дороги нет. И другого пути нет! Мы встали на этот путь, и мы должны пройти его до конца. Пройти вместе! — добавил мэр.
В своем выступлении мэр Новосибирска также упомянул концлагерь, созданный в Чили в 1973 году, «оранжевую революцию» 2014 года и пожар в здании профсоюза в Одессе, который сравнил с призраком «печей Освенцима-Аушвица» (концлагеря для коммунистов и евреев в Германии
Ранее Анатолий Локоть обратился к главам департамента мэрии и районных администраций города. Он заявил, что в ближайшие дни нужно внимательно относиться к безопасности. Губернатор Андрей Травников в прямом эфире поддержал решение о признании независимости ДНР и ЛНР и сообщил о том, что регион может принять беженцев с этих территорий.