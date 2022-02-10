Суд вынес приговор канским подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в Minecraft

Прокурор запросил для Никиты 9 лет лишения свободы, для Д. и Б. — по шесть с половиной.

7 февраля Уваров выступил с последним словом, в котором полностью отрицает вину и утверждает, что из его друзей выбили признания. Полностью его текст можно прочитать здесь.

NGS24.RU подробно рассказывал о начале этой истории в ноябре 2020 года.

