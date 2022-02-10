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Суд вынес приговор канским подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в Minecraft

Никита Уваров получил пять лет, а его друзья освобождены за помощь следствию

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Справа — листовка, с которой всё началось

Справа — листовка, с которой всё началось

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Суд огласил приговор канским подросткам. Никита Уваров признан виновным по статье 205.3 УК РФ. Ему назначено наказание — 5 лет лишения свободы в колонии и 30 тысяч рублей штрафа. Его взяли под стражу в зале суда.

Его друзья Б. и Д. освобождены от уголовной ответственности по «террористической» статье 205.3 УК РФ, поскольку оказали содействие следствию. Но за изготовление взрывчатых устройств они получили по три года условно с испытательным сроком в два года.

Дело подростков рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске.

Никиту Уварова и его друзей Б. и Д. задержали в июне 2020 года. Школьникам тогда было по 14 лет. Они наклеили политическую листовку на здание канского управления ФСБ. В листовке говорилось о несправедливом обвинении аспиранта МГУ Азата Мифтахова в нападении на офис «Единой России».

Подростки попали на записи камер видеонаблюдения. Силовики разыскали их и изъяли телефоны. В телефонах троих детей нашли видео, где они бросали коктейли Молотова в стену заброшенного здания, а также переписку, где обсуждали, как сделать пиротехнику в домашних условиях.

Школьников обвинили в том, что они готовились к реальному теракту. Мы общались с адвокатами двоих подростков — с Владимиром Васиным и Антоном Колосовым. Сторона защиты стоит на позиции, что никаких планов по совершению общественно опасных деяний у ребят не было. Сделанные ими пиротехнические изделия использовались для развлечения в местах, где нельзя было встретить людей.

Возможно, такое внимание к подросткам со стороны силовиков связано с тем, что при обысках у них нашли листовки с нелестными отзывами в адрес ФСБ, например, со словами «ФСБ — главный террорист».

В отношении их было возбуждено несколько уголовных дел о терроризме. В марте 2021 года было закрыто самое серьезное из них — об участии в террористическом сообществе. Следователи не нашли состава преступления. Однако в силе остается обвинение о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК).

Никита Уваров с самого начала не признавал свою вину, поэтому он 11 месяцев провел в СИЗО. По его словам, к нему применяли психическое давление и физическое насилие, а в камеру к нему подсаживали совершеннолетнего уголовника, который убеждал Никиту признаться в подготовке теракта.

Его друзья Б. и Д. поначалу признались во всем, в чем их просили следователи, поэтому их отпустили под домашний арест. Но потом они отказались от своих слов. Вот что нам ранее говорил адвокат Антон Колосов:

— Обвинение основывается только на признательных показаниях этих двух подростков, а эти показания получены недопустимым путем, потому что допросы шли без адвокатов и длились намного больше, чем положенные 4 часа в день. То есть эти показания нельзя использовать в суде. А иных доказательств нет, — сообщил нам адвокат.

Прокурор запросил для Никиты 9 лет лишения свободы, для Д. и Б. — по шесть с половиной.

7 февраля Уваров выступил с последним словом, в котором полностью отрицает вину и утверждает, что из его друзей выбили признания. Полностью его текст можно прочитать здесь.

NGS24.RU подробно рассказывал о начале этой истории в ноябре 2020 года.

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канские школьники
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