Суд вынес приговор канским подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в Minecraft

Суд огласил приговор канским подросткам. Никита Уваров признан виновным по статье
Его друзья Б. и Д. освобождены от уголовной ответственности по «террористической» статье
Дело подростков рассматривал
Никиту Уварова и его друзей Б. и Д. задержали в июне 2020 года. Школьникам тогда было по 14 лет. Они наклеили политическую листовку на здание канского управления ФСБ. В листовке говорилось о несправедливом обвинении аспиранта МГУ Азата Мифтахова в нападении на офис «Единой России».
Подростки попали на записи камер видеонаблюдения. Силовики разыскали их и изъяли телефоны. В телефонах троих детей нашли видео, где они бросали коктейли Молотова в стену заброшенного здания, а также переписку, где обсуждали, как сделать пиротехнику в домашних условиях.
Школьников обвинили в том, что они готовились к реальному теракту. Мы общались с адвокатами двоих подростков — с Владимиром Васиным и Антоном Колосовым. Сторона защиты стоит на позиции, что никаких планов по совершению общественно опасных деяний у ребят не было. Сделанные ими пиротехнические изделия использовались для развлечения в местах, где нельзя было встретить людей.
Возможно, такое внимание к подросткам со стороны силовиков связано с тем, что при обысках у них нашли листовки с нелестными отзывами в адрес ФСБ, например, со словами «ФСБ — главный террорист».
В отношении их было возбуждено несколько уголовных дел о терроризме. В марте 2021 года было закрыто самое серьезное из них — об участии в террористическом сообществе. Следователи не нашли состава преступления. Однако в силе остается обвинение о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья
Никита Уваров с самого начала не признавал свою вину, поэтому он 11 месяцев провел в СИЗО. По его словам, к нему применяли психическое давление и физическое насилие, а в камеру к нему подсаживали совершеннолетнего уголовника, который убеждал Никиту признаться в подготовке теракта.
Его друзья Б. и Д. поначалу признались во всем, в чем их просили следователи, поэтому их отпустили под домашний арест. Но потом они отказались от своих слов. Вот что нам ранее говорил адвокат Антон Колосов:
— Обвинение основывается только на признательных показаниях этих двух подростков, а эти показания получены недопустимым путем, потому что допросы шли без адвокатов и длились намного больше, чем положенные 4 часа в день. То есть эти показания нельзя использовать в суде. А иных доказательств нет, — сообщил нам адвокат.
Прокурор запросил для Никиты 9 лет лишения свободы, для Д. и Б. — по шесть с половиной.
7 февраля Уваров выступил с последним словом, в котором полностью отрицает вину и утверждает, что из его друзей выбили признания. Полностью его текст можно прочитать здесь.
NGS24.RU подробно рассказывал о начале этой истории в ноябре 2020 года.