Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом

— Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило, — заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда», предположив, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.