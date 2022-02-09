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Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом

В конце прошлого года лидер ЛДПР рассказывал, что сделал уже восемь прививок от ковида

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Владимир Жириновский в прошлом году стал главным амбассадором вакцинации

Владимир Жириновский в прошлом году стал главным амбассадором вакцинации

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Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Как сообщает РБК со ссылкой на информированный источник в ЛДПР, лидер партии находится в Центральной клинической больнице в Москве. По данным Mash, у него поражено 50–75% легких.

В то же время в пресс-службе фракции ЛДПР ТАСС рассказали, что Владимир Жириновский продолжает работать, он чувствует себя хорошо.

— Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, — сказали в пресс-службе.

В конце 2021 года Владимир Жириновский говорил, что сделал уже восьмую прививку от коронавируса.

— Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило, — заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда», предположив, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.

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COVID-19Владимир ЖириновскийЛДПРкоронавирусковид
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