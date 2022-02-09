Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Как сообщает РБК со ссылкой на информированный источник в ЛДПР, лидер партии находится в Центральной клинической больнице в Москве. По данным Mash, у него поражено 50–75% легких.
В то же время в пресс-службе фракции ЛДПР ТАСС рассказали, что Владимир Жириновский продолжает работать, он чувствует себя хорошо.
— Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, — сказали в пресс-службе.
В конце 2021 года Владимир Жириновский говорил, что сделал уже восьмую прививку от коронавируса.
— Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило, — заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда», предположив, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.