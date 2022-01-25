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«Преступлений я не совершал»: новосибирского юриста, соратника Навального Гимади внесли в список экстремистов

Его имя опубликовали на сайте Росфинмониторинга

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Юрист работал с оппозиционным политиком

Юрист работал с оппозиционным политиком

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Сегодня, 25 января, Росфинмониторинг обновил список лиц, признанных террористами и экстремистами. В их число вошел уроженец Новосибирска, юрист Вячеслав Гимади*, один из ближайших соратников Алексея Навального*. Политика также признали экстремистом.

— Гимади Вячеслав Ильич*, 29.03.1985 г. р., г. Новосибирск, — такую запись опубликовали в списке.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье за участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 252.1 УК РФ) в отношении Вячеслава Гимади* и других сторонников Алексея Навального*.

— Я считаю, что меня внесли в перечень террористов и экстремистов за мою работу по защите прав людей, за жалобы в ЕСПЧ и представительство интересов Алексея Навального* и других политиков, несогласных с коррупцией в стране. Никаких преступлений я не совершал, особенно экстремистского характера, ни о каких конкретных якобы преступных действиях, ставших поводом для преследования, со стороны СК мне не сообщалось, потому что их просто нет, — сообщил Вячеслав Гимади* НГС.

В 2011 году Вячеслав Гимади* окончил Новосибирский юридический институт (НЮИ (ф) ТГУ). После работал в новосибирских и федеральных юридических компаниях. В 2011 году переехал в Москву в связи с поступлением в магистратуру ВШЭ. Продолжил свою деятельность сначала в юридическом консалтинге, потом в ФБК*.

— В ФБК* работал юристом по трудовому договору с 2015 года, с января 2019-го возглавил юридический отдел. До этого был волонтером и помогал на проектах, был несколько раз наблюдателем на выборах, ходил на митинги, в том числе в декабре 2011 года на Болотной, — рассказал Вячеслав Гимади*.

Из Сибири в список также вошли независимые депутаты гордумы Томска Ксения Фадеева* и Андрей Фатеев*, бывший координатор штаба Навального* в Иркутске Захар Сарапулов* и бывший координатор штаба Навального* в Барнауле Вадим Останин*.

* Указанные лица и организации внесены в перечень физических лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее другого новосибирца — журналиста Петра Маняхина** — Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов. Он рассказал в своей авторской колонке о том, какие трудности он испытывает после этого.

* Минюст РФ включил Петра Маняхина в реестр СМИ-иноагентов.

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терроризмэкстремизмРосфинмониторинг
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