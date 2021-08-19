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«Довольны ли вы ситуацией в стране?»: россиянам предложили пройти онлайн-опрос

Опрос приурочен к грядущим выборам в Госдуму

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В сентябре в России пройдет уже второе голосование эпохи пандемии

В сентябре в России пройдет уже второе голосование эпохи пандемии

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Перед выборами в Государственную думу россиянам предложили пройти онлайн-опрос о политической ситуации в стране: у респондентов интересуются, пойдут ли они голосовать и какой партии готовы отдать предпочтения.

В сборнике десять вопросов, он полностью анонимный — отвечающего просят лишь указать сферу деятельности и регион, в котором он проживает. Пройти опрос можно по этой ссылке.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, сколько россиян планируют участвовать в голосовании: 51% не исключают, что пойдут на выборы, а треть опрошенных не намерена голосовать.

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Государственная думаголосованиеопросвыборы в Госдуму — 2021
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