«Довольны ли вы ситуацией в стране?»: россиянам предложили пройти онлайн-опрос

Перед выборами в Государственную думу россиянам предложили пройти онлайн-опрос о политической ситуации в стране: у респондентов интересуются, пойдут ли они голосовать и какой партии готовы отдать предпочтения.
В сборнике десять вопросов, он полностью анонимный — отвечающего просят лишь указать сферу деятельности и регион, в котором он проживает. Пройти опрос можно по этой ссылке.
Напомним, выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, сколько россиян планируют участвовать в голосовании: 51% не исключают, что пойдут на выборы, а треть опрошенных не намерена голосовать.