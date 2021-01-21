В декларациях властей нашли экстремальные отклонения. Кто попал в список кроме Травникова и Карелина?

Антикоррупционеры нашли экстремальные отклонения в декларациях властей из НСО
Международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл»* проанализировала декларации российских представителей власти и выявила в них данные, которые требуют особого внимания. В список попали и персоны из Новосибирской области. Данные организация опубликовала на сайте своего проекта «Декларатор».
«Декларатор» представляет собой базу данных о российских публичных должностных лицах (депутатах, чиновниках, судьях, представителях региональной и муниципальной власти, сотрудниках госкорпораций, госкомпаний, бюджетных учреждений и других организаций).
Декларациям присвоили индекс
— В «Деклараторе» появилась новая функция — индекс, который отражает наличие экстремальных отклонений в данных деклараций конкретного подотчетного лица от статистической нормы, выявленной по общей массе деклараций, — говорится на сайте проекта.
Под отклонения, в частности, могут попасть наличие недвижимости за рубежом или отсутствие недвижимости вообще у госслужащего, наличие экстремально большого количества транспортных средств, жилых домов, квартир или земельных участков, а также резкое увеличение или уменьшение дохода должностного лица, его супруга или супруги, а также несовершеннолетних детей.
Максимальное значение индекса «Декларатора» составляет 100, минимальное — 0. По данным на
— Значение индекса у конкретной персоны не является признаком ее коррумпированности или порядочности. Значения индекса «Декларатора» позволяют лишь сравнить персоны в базе между собой, — отмечается в сообщении проекта.
Какие новосибирские власти получили высокий индекс
Всего в базе «Декларатора» есть сведения о 200 тысячах должностных лиц России, в том числе НСО. По наблюдениям корреспондента НГС, не всем декларациям новосибирских должностных лиц, опубликованным в «Деклараторе», присвоен индекс. В частности, он отсутствует у мэра Анатолия Локтя.
Индекс, присвоенный губернатору НСО Андрею Травникову, составляет 86,8. Отмечается, что в числе отклонений, найденных в сведениях главы региона, большое количество квартир в пользовании (в декларациях за 2016, 2018 и
Так, в 2016 году Андрей Травников имел в пользовании квартиру (78,5 квадрата), а также доли в двух других (
Что касается домов, то в 2016 и
У экс-губернатора, а ныне члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимира Городецкого индекс составил
Также в расшифровке индекса говорится, что у Владимира Городецкого обнаружено много дач в пользовании. Однако в годы, отмеченные проектом (2012–2014-е) в его декларациях указана только одна дача в пользовании (
Индекс был присвоен и некоторым депутатам Госдумы от Новосибирской области. Например, у Александра Карелина индекс составил 82,4. В его декларациях за 2012–2018 годы обнаружили большое количество транспортных средств в собственности (
У других депутатов Госдумы — у Виктора Игнатова (отклонение, замеченное в декларации, — «упоминаются несовершеннолетние дети, но не упоминается супруга»), Андрея Каличенко («у должностного лица и его ближайших родственников в собственности очень много недвижимости категории "жилой дом"») и Дмитрия Перминова («в декларации упоминаются несовершеннолетние дети, но не упоминается супруга») — индекс составил
Среди депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области наиболее высокий индекс, в частности, зафиксирован у депутата, члена комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва (
*Российское отделение Transparency International в 2015 году признали «иностранным агентом»
О том, какие доходы, недвижимость и имущество задекларировали новосибирские министры, чиновники и другие госслужащие мы рассказывали здесь.
Депутат Валентин Сичкарёв недавно стал фигурантом уголовного дела. По нему также проходят глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Чулымского района и директор ООО «Сельхозпрод». Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (