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В декларациях властей нашли экстремальные отклонения. Кто попал в список кроме Травникова и Карелина?

Смотрим, какие сведения об их доходах и имуществе международная антикоррупционная компания пометила как «требующие особого внимания»

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Пока проект «Декларатор» оценил декларации не всех должностных лиц в Новосибирской области. Среди тех, на кого уже обратили внимание (слева направо): Александр Карелин, Андрей Травников, Виктор Игнатов&nbsp;

Пока проект «Декларатор» оценил декларации не всех должностных лиц в Новосибирской области. Среди тех, на кого уже обратили внимание (слева направо): Александр Карелин, Андрей Травников, Виктор Игнатов 

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Антикоррупционеры нашли экстремальные отклонения в декларациях властей из НСО

Международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл»* проанализировала декларации российских представителей власти и выявила в них данные, которые требуют особого внимания. В список попали и персоны из Новосибирской области. Данные организация опубликовала на сайте своего проекта «Декларатор».

«Декларатор» представляет собой базу данных о российских публичных должностных лицах (депутатах, чиновниках, судьях, представителях региональной и муниципальной власти, сотрудниках госкорпораций, госкомпаний, бюджетных учреждений и других организаций).

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Декларациям присвоили индекс

— В «Деклараторе» появилась новая функция — индекс, который отражает наличие экстремальных отклонений в данных деклараций конкретного подотчетного лица от статистической нормы, выявленной по общей массе деклараций, — говорится на сайте проекта.

Под отклонения, в частности, могут попасть наличие недвижимости за рубежом или отсутствие недвижимости вообще у госслужащего, наличие экстремально большого количества транспортных средств, жилых домов, квартир или земельных участков, а также резкое увеличение или уменьшение дохода должностного лица, его супруга или супруги, а также несовершеннолетних детей.

Максимальное значение индекса «Декларатора» составляет 100, минимальное — 0. По данным на 1 января 2021 года, фактическое минимальное значение — 54.

— Значение индекса у конкретной персоны не является признаком ее коррумпированности или порядочности. Значения индекса «Декларатора» позволяют лишь сравнить персоны в базе между собой, — отмечается в сообщении проекта.

Какие новосибирские власти получили высокий индекс

Всего в базе «Декларатора» есть сведения о 200 тысячах должностных лиц России, в том числе НСО. По наблюдениям корреспондента НГС, не всем декларациям новосибирских должностных лиц, опубликованным в «Деклараторе», присвоен индекс. В частности, он отсутствует у мэра Анатолия Локтя.

Индекс, присвоенный губернатору НСО Андрею Травникову, составляет 86,8. Отмечается, что в числе отклонений, найденных в сведениях главы региона, большое количество квартир в пользовании (в декларациях за 2016, 2018 и 2019 годы), домов в пользовании (2016 и 2017 годы), а также машин в собственности (2016 и 2017 годы).

Так выглядит расшифровка индекса губернатора Новосибирской области в проекте «Декларатор»

Так выглядит расшифровка индекса губернатора Новосибирской области в проекте «Декларатор»

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Так, в 2016 году Андрей Травников имел в пользовании квартиру (78,5 квадрата), а также доли в двух других (122,3 квадрата и 78,3 квадрата), в 2018 и 2019 годах — квартиры площадью 126 и 135 квадратов и долю в квартире площадью 122,3 квадрата. Но при этом в собственности у губернатора, начиная с 2016 года, значится только одна квартира — ее площадь 40 квадратов.

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Что касается домов, то в 2016 и 2017 году в пользовании у главы региона находились два дома площадью 34,2 квадрата и 85,7 квадрата. В эти же годы он владел четырьмя транспортными средствами — автомобилями Nissan X-Trail и KIA Sorento, автоприцепом ЛАВ 81012А и снегоходом Yamaha RS10SUV. В 2018 году в собственности губернатора остался только Nissan X-Trail, а в 2019 году исчез и он — вместо него появился Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска.

У экс-губернатора, а ныне члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимира Городецкого индекс составил 90,8 балла. В расшифровке индекса уточняется, что у политика и его ближайших родственников в собственности много недвижимости категории «жилой дом» (2012, 2013, 2016, 2019 год). В 2016 и 2019 годах в его собственности было два жилых дома (дом площадью 49,4 квадрата и доля в доме площадью 510 квадратов).

Также в расшифровке индекса говорится, что у Владимира Городецкого обнаружено много дач в пользовании. Однако в годы, отмеченные проектом (2012–2014-е) в его декларациях указана только одна дача в пользовании (30 квадратов).

Индекс был присвоен и некоторым депутатам Госдумы от Новосибирской области. Например, у Александра Карелина индекс составил 82,4. В его декларациях за 2012–2018 годы обнаружили большое количество транспортных средств в собственности (11 штук, в том числе три мотоцикла и пять авто), много домов в пользовании в 2012–2014 годах и в 2016–2019 годах, а также большое число земельных участков (2013–2014, 2016–2019 годы). Так, за последний год Александр Карелин задекларировал 5 домов (площадью 15, 19, 60, 201 и 1051 квадрат) и 9 земельных участков, в том числе на землях особо охраняемой территории и объектов.

У других депутатов Госдумы — у Виктора Игнатова (отклонение, замеченное в декларации, — «упоминаются несовершеннолетние дети, но не упоминается супруга»), Андрея Каличенко («у должностного лица и его ближайших родственников в собственности очень много недвижимости категории "жилой дом"») и Дмитрия Перминова («в декларации упоминаются несовершеннолетние дети, но не упоминается супруга») — индекс составил 96,4 балла. У Максима Кудрявцева («декларант указал в собственности квартиры, совокупная площадь которых значительно превышает средние значения совокупных площадей квартир в декларациях за тот же год») — 97,6.

У Виктора Игнатова не нашли в декларациях упоминаний супруги

У Виктора Игнатова не нашли в декларациях упоминаний супруги

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Среди депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области наиболее высокий индекс, в частности, зафиксирован у депутата, члена комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва (98,4 балла) и депутата, члена комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгения Покровского (98,4).

*Российское отделение Transparency International в 2015 году признали «иностранным агентом»

О том, какие доходы, недвижимость и имущество задекларировали новосибирские министры, чиновники и другие госслужащие мы рассказывали здесь.

Депутат Валентин Сичкарёв недавно стал фигурантом уголовного дела. По нему также проходят глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Чулымского района и директор ООО «Сельхозпрод». Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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