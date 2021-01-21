В декларациях властей нашли экстремальные отклонения. Кто попал в список кроме Травникова и Карелина?

Декларациям присвоили индекс



— В «Деклараторе» появилась новая функция — индекс, который отражает наличие экстремальных отклонений в данных деклараций конкретного подотчетного лица от статистической нормы, выявленной по общей массе деклараций, — говорится на сайте проекта.



Под отклонения, в частности, могут попасть наличие недвижимости за рубежом или отсутствие недвижимости вообще у госслужащего, наличие экстремально большого количества транспортных средств, жилых домов, квартир или земельных участков, а также резкое увеличение или уменьшение дохода должностного лица, его супруга или супруги, а также несовершеннолетних детей.



Максимальное значение индекса «Декларатора» составляет 100, минимальное — 0. По данным на 1 января 2021 года , фактическое минимальное значение — 54.



— Значение индекса у конкретной персоны не является признаком ее коррумпированности или порядочности. Значения индекса «Декларатора» позволяют лишь сравнить персоны в базе между собой, — отмечается в сообщении проекта.

