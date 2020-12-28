Главу Искитимского района обвиняют в махинациях с федеральной землей

Следственный комитет Новосибирской области предъявил обвинение главе Искитимского района Олегу Лагоде. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Эпизод, по которому завели уголовное дело, произошел до 2013 года. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По версии следствия, глава Искитимского района передал земельный участок площадью 175 тысяч квадратных метров, представляющего собой остров, в пользование третьим лицам. При этом Олег Лагода был в курсе, что земля является собственностью федерального значения.
С этой целью в июне 2013 года глава подписал постановление администрации Искитимского района Новосибирской области о предоставлении этого участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». В августе 2014 года на основании постановления глава района заключил договор купли-продажи участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. Цена сделки превысила 10 млн рублей.
На момент заключения договора земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, поэтому любое его использование, не связанное с целевым назначением, было запрещено. Также землю продали по заниженной цене — кадастровая стоимость по состоянию на май 2014 года этого участка была выше 54,5 миллиона рублей. Из-за действий чиновника был ограничен доступ к берегу Новосибирского водохранилища.
Ущерб, который нанес Олег Лагода государству, оценили в 44,5 миллиона рублей.
— В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает УФСБ России по Новосибирской области. 28 декабря в рамках расследования уголовного дела проведены обыски в администрации Искитимского района, изъятая документация приобщена к материалам дела, следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств, подтверждающих причастность главы района к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила официальный представитель СК РФ по НСО.
Речь идет об острове Огуречный. Напомним, в июле 2020-го в Новосибирском областном суде завершился еще один этап многолетнего судебного разбирательства вокруг острова, расположенного в акватории Новосибирского водохранилища. Подробнее о битве за остров в форме сердца читайте в материале Лизы Пичугиной.