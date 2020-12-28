Главу Искитимского района обвиняют в махинациях с федеральной землей

Следственный комитет Новосибирской области предъявил обвинение главе Искитимского района Олегу Лагоде. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Эпизод, по которому завели уголовное дело, произошел до 2013 года. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.



По версии следствия, глава Искитимского района передал земельный участок площадью 175 тысяч квадратных метров, представляющего собой остров, в пользование третьим лицам. При этом Олег Лагода был в курсе, что земля является собственностью федерального значения.