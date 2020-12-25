Евгения Шестернина переизбрали на пост мэра Бердска

Сегодня, 25 декабря, Совет депутатов Бердска выбрал главу города. Им снова стал Евгений Шестернин, который занимает этот пост с 2015 года.

Мэра Бердска выбирает совет депутатов из тех кандидатов после специального конкурса. В ходе него члены горсовета вправе задавать кандидатам вопросы об их работе, после этого депутаты выбирают мэра на тайном голосовании. Сам конкурс и заседание горсовета прошли сегодня, за пост боролись 8 кандидатов. Большинство проголосовало за действующего мэра.

— Евгений Шестернин набрал 25 голосов, присутствовало 27 депутатов, — сообщили корреспонденту НГС в отделе общественных связей и информации администрации Бердска.