Евгения Шестернина переизбрали на пост мэра Бердска

Сегодня, 25 декабря, Совет депутатов Бердска выбрал главу города. Им снова стал Евгений Шестернин, который занимает этот пост с 2015 года.
Мэра Бердска выбирает совет депутатов из тех кандидатов после специального конкурса. В ходе него члены горсовета вправе задавать кандидатам вопросы об их работе, после этого депутаты выбирают мэра на тайном голосовании. Сам конкурс и заседание горсовета прошли сегодня, за пост боролись 8 кандидатов. Большинство проголосовало за действующего мэра.
— Евгений Шестернин набрал 25 голосов, присутствовало 27 депутатов, — сообщили корреспонденту НГС в отделе общественных связей и информации администрации Бердска.
На сайте администрации Бердска сообщается, что Евгений Шестернин родился в 1969 году в Новосибирске. После окончания училища гражданской авиации работал на заводе «Экран». В 1990 году Евгений Шестернин закончил Новосибирский электротехнический институт, 13 лет работал в администрации Заельцовского района, где курировал вопросы экономики и потребительского рынка. В 2010 году стал главой района, а в 2015-м Совет депутатов избрал его главой Бердска.
Предыдущего мэра Бердска Илью Потапова в 2015 году осудили на 10 лет колонии строгого режима за взятку. В 2013 году его поймали с поличным во время получения 3 млн рублей. 24 ноября Октябрьский районный суд заменил экс-мэру реальный срок (ему оставалось отсидеть еще два года) на исправительные работы с удержанием 20% в доход государства.