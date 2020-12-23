Успеть до Нового года: что запретила Госдума на предпоследнем заседании

Госдума, как и все мы, спешит завершить дела уходящего года. Сегодня она приняла сразу пачку законопроектов в третьем чтении, касающихся самых разных сфер жизни. Законы должны еще быть одобрены Совфедом и подписаны президентом, но на некоторых из них хочется остановиться отдельно уже сейчас. В основном эти законы что-нибудь новое запрещают или вводят за это дополнительную ответственность. Смотрим, что нового.
Митинги
Законопроект, который прошел путь от внесения в Госдуму до принятия в третьем чтении чуть больше чем за месяц. Этот закон предлагает признавать публичным мероприятием (митингом, демонстрацией
Теоретически по новым поправкам можно будет приравнять к публичному мероприятию очередь на одиночные пикеты. Такая, например, сложилась возле здания Главного управления МВД России по Москве после того, как был задержан журналист Иван Голунов. Точно можно будет сказать после того, как закон вступит в силу и появится судебная практика, — определить, было ли конкретное стояние в очереди на пикет «публичным мероприятием», может суд.
Иностранные агенты
«Иностранными агентами» отныне могут признавать общественные объединения, не зарегистрированные как юрлица, а также физических лиц. Упоминая иноагентов, СМИ нужно будет сообщать, что они иноагенты, как сейчас — при упоминании террористических организаций.
Закон запретил финансировать митинги из иностранных источников, а также проводить их на деньги от несовершеннолетних и анонимных жертвователей и юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до дня объявления сбора средств.
— Для мероприятий с участием более
Цензура
Принятый в третьем чтении законопроект вводит санкции за цензуру. Их будут применять к владельцам информационных ресурсов, которыми пользуются россияне и отечественные СМИ, за «ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в РФ». Если коротко — Роскомнадзор сможет заблокировать интернет-площадку, если генпрокурор и МИД решат, что ресурс допускает дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Просто напомним, что ранее Роскомнадзор уже обращался к площадкам с требованиями не мешать российским СМИ. Например, просил Google вернуть в раздел YouTube «В тренде» ролики канала «Соловьёв LIVE».
— С октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории, — заявили тогда в ведомстве.
Соцсети
Еще один законопроект, который сегодня был принят в третьем чтении, вводит понятие владельца социальной сети в интернете, а заодно и обязанность в течение суток блокировать или удалять по заявлению пользователя распространяемую в ней информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды». И иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Также вводится обязанность не допускать использование социальной сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний. Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
Клевета
Еще один законопроект про интернет вводит ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных.
— Законом предусмотрено, что клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до
Кроме того, клевета, совершенная с использованием служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до
Завтра Госдума проведет еще одно заседание, согласно сформированному на сегодняшний день расписанию, — последнее в этом году. Расписание работы депутатов в январе на сайте думы пока не опубликовано. В уходящем году первое заседание состоялось сразу после праздников,