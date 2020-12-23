Успеть до Нового года: что запретила Госдума на предпоследнем заседании

Госдума, как и все мы, спешит завершить дела уходящего года. Сегодня она приняла сразу пачку законопроектов в третьем чтении, касающихся самых разных сфер жизни. Законы должны еще быть одобрены Совфедом и подписаны президентом, но на некоторых из них хочется остановиться отдельно уже сейчас. В основном эти законы что-нибудь новое запрещают или вводят за это дополнительную ответственность. Смотрим, что нового.

Митинги