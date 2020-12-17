Путин связал деятельность Навального с иностранными спецслужбами

Владимир Путин отреагировал на расследование отравления Алексея Навального, опубликованное изданием The Insider. Президент сказал, что буквально вчера узнал о нем от пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Путин рассказал, что думает о публикации, но так и не назвал имени «пациента берлинской клиники».



— Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб, — заявил президент, отвечая на вопрос одного из журналистов во время пресс-конференции. — А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это, знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания, а это так, я вас уверяю, то, значит, вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно — ну тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если б уж хотели — наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась — я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду.

