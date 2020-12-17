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Путин связал деятельность Навального с иностранными спецслужбами

Но так и не назвал его по имени

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Президент высказался о расследовании,&nbsp;опубликованном изданием The Insider

Президент высказался о расследовании, опубликованном изданием The Insider

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Владимир Путин отреагировал на расследование отравления Алексея Навального, опубликованное изданием The Insider. Президент сказал, что буквально вчера узнал о нем от пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Путин рассказал, что думает о публикации, но так и не назвал имени «пациента берлинской клиники».

— Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб, — заявил президент, отвечая на вопрос одного из журналистов во время пресс-конференции. — А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это, знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания, а это так, я вас уверяю, то, значит, вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно — ну тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если б уж хотели — наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась — я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду.

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СЮЖЕТ

Отравление Алексея Навального

На днях издание The Insider и сам Алексей Навальный опубликовали расследование, в котором назвал имена сотрудников спецслужб, вероятно, причастных к спецоперации по отравлению Алексея Навального в Томске. Это восемь оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). По версии расследователей, восемь сотрудников — Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев — следили за Навальным с 2017 года, когда он заявил о выдвижении на пост президента РФ. По данным The Insider, июле 2020 года оперативники предприняли как минимум еще одну неудачную попытку отравления политика, в результате которой пострадала его жена.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Политик впал в кому, самолет экстренно приземлился в Омске. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас политик проходит реабилитацию в Германии, но впоследствии намерен вернуться в Россию.

Сегодня проходит большая пресс-конференция президента Владимира Путина. В этом году президент проводит ее дистанционно — он вышел на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мы ведем онлайн-трансляцию с пресс-конференции: в ней вы можете найти самые свежие видео с мероприятия и ответы на актуальные вопросы.

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Алексей НавальныйВладимир Путинрасследование
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