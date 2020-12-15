Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление людей

По мнению авторов законопроекта такие поступки «вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления». За оскорбления граждан чиновников предлагают наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей или снятием с должности на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100–150 тысяч рублей или лишение права занимать чиновничьи посты на срок до двух лет. Ранее специальной ответственности для чиновников закон не предусматривал, хотя они не так уж и редко становятся известны скандальными высказываниями. В этом материале мы собрали лишь некоторые из них.



Законопроект также уточняет, что оскорбление необязательно должно быть выражено в неприличной форме, но и в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Штраф за оскорбление, в случае окончательного принятия законопроекта, составит от 3 до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (вместо нынешних 10–30 тысяч), для юридических — от 100 до 200 тысяч (сейчас 50–100 тысяч). Об этом говорится на сайте Госдумы.