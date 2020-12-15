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Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление людей

Документ принят во втором чтении

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За первое нарушение чиновник может получить штраф до ста тысяч рублей или лишиться должности на год

За первое нарушение чиновник может получить штраф до ста тысяч рублей или лишиться должности на год

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Депутаты Госдумы сегодня приняли во втором чтении законопроект, который должен добавить особую ответственность для чиновников за оскорбления людей. Кроме того, документ корректирует определение оскорбления и приравнивает к публичному оскорбление в интернете.

— Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей), — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности.

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По мнению авторов законопроекта такие поступки «вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления». За оскорбления граждан чиновников предлагают наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей или снятием с должности на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100–150 тысяч рублей или лишение права занимать чиновничьи посты на срок до двух лет. Ранее специальной ответственности для чиновников закон не предусматривал, хотя они не так уж и редко становятся известны скандальными высказываниями. В этом материале мы собрали лишь некоторые из них.

Законопроект также уточняет, что оскорбление необязательно должно быть выражено в неприличной форме, но и в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Штраф за оскорбление, в случае окончательного принятия законопроекта, составит от 3 до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (вместо нынешних 10–30 тысяч), для юридических — от 100 до 200 тысяч (сейчас 50–100 тысяч). Об этом говорится на сайте Госдумы.

Кроме того, устанавливается ответственность за оскорбление в интернете. Штраф за это составит для граждан 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — до миллиона рублей.

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