Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление людей

Депутаты Госдумы сегодня приняли во втором чтении законопроект, который должен добавить особую ответственность для чиновников за оскорбления людей. Кроме того, документ корректирует определение оскорбления и приравнивает к публичному оскорбление в интернете.
— Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей), — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности.
По мнению авторов законопроекта такие поступки «вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления». За оскорбления граждан чиновников предлагают наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей или снятием с должности на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100–150 тысяч рублей или лишение права занимать чиновничьи посты на срок до двух лет. Ранее специальной ответственности для чиновников закон не предусматривал, хотя они не так уж и редко становятся известны скандальными высказываниями. В этом материале мы собрали лишь некоторые из них.
Законопроект также уточняет, что оскорбление необязательно должно быть выражено в неприличной форме, но и в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Штраф за оскорбление, в случае окончательного принятия законопроекта, составит от 3 до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (вместо нынешних 10–30 тысяч), для юридических — от 100 до 200 тысяч (сейчас 50–100 тысяч). Об этом говорится на сайте Госдумы.
Кроме того, устанавливается ответственность за оскорбление в интернете. Штраф за это составит для граждан 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — до миллиона рублей.