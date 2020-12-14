Путина к журналистам не пустят: Кремль поменял коронавирусные правила пресс-конференции президента

Традиционная пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет по новым правилам. Как сообщает телеканал «Россия-24», в зале смогут находиться только
В этом году участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли разместятся представители иностранных и федеральных российских СМИ, представители регионов будут находиться на площадках в федеральных округах. Площадки для участия представителей СМИ в пресс-конференции организуют в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.
В качестве корреспондента на пресс-конференцию в этом году зарегистрировался музыкант Сергей Шнуров, который в июне этого года стал генеральным продюсером RTVI. Артист рассказал ТАСС, что собирает темы для вопросов президенту в своем аккаунте в Instagram.
— Мне интересно дебютировать в качестве корреспондента, — сказал Шнуров ТАСС. Отвечая на вопрос агентства, не боится ли шоумен конкуренции за право задать вопрос главе государства, Шнуров сказал, что «войны на RTVI любят выигрывать».
Также корреспондентам запретят проносить в зал плакаты формата больше А4.
Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина начнется
Из-за пандемии в этом году конференция главы государства пройдет в онлайн-формате: президент выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво. Рекорд в общении с прессой глава государства поставил в
Прямой эфир пресс-конференции покажут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «МИР». Также мы будем вести онлайн, где расскажем самое интересное. Присоединяйтесь к трансляции у нас на сайте в четверг в полдень по московскому времени.