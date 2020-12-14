Путина к журналистам не пустят: Кремль поменял коронавирусные правила пресс-конференции президента

Традиционная пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет по новым правилам. Как сообщает телеканал «Россия-24», в зале смогут находиться только 247 журналистов . Этого требуют санитарные нормы. При этом на пресс-конференцию зарегистрировалось 774 человека . Для сравнения, в прошлом году задать свой вопрос президенту собрались 1895 корреспондентов , это был рекорд по числу аккредитованных журналистов.



В этом году участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли разместятся представители иностранных и федеральных российских СМИ, представители регионов будут находиться на площадках в федеральных округах. Площадки для участия представителей СМИ в пресс-конференции организуют в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.