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Путина к журналистам не пустят: Кремль поменял коронавирусные правила пресс-конференции президента

Больше 500 журналистов не попадут в зал, а крупные плакаты запретят

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Президент выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво

Президент выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво

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Традиционная пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет по новым правилам. Как сообщает телеканал «Россия-24», в зале смогут находиться только 247 журналистов. Этого требуют санитарные нормы. При этом на пресс-конференцию зарегистрировалось 774 человека. Для сравнения, в прошлом году задать свой вопрос президенту собрались 1895 корреспондентов, это был рекорд по числу аккредитованных журналистов.

В этом году участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли разместятся представители иностранных и федеральных российских СМИ, представители регионов будут находиться на площадках в федеральных округах. Площадки для участия представителей СМИ в пресс-конференции организуют в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.

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В качестве корреспондента на пресс-конференцию в этом году зарегистрировался музыкант Сергей Шнуров, который в июне этого года стал генеральным продюсером RTVI. Артист рассказал ТАСС, что собирает темы для вопросов президенту в своем аккаунте в Instagram.

— Мне интересно дебютировать в качестве корреспондента, — сказал Шнуров ТАСС. Отвечая на вопрос агентства, не боится ли шоумен конкуренции за право задать вопрос главе государства, Шнуров сказал, что «войны на RTVI любят выигрывать».

Также корреспондентам запретят проносить в зал плакаты формата больше А4.

Журналисты привыкли привлекать внимание президента большими плакатами

Журналисты привыкли привлекать внимание президента большими плакатами

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Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина начнется 17 декабря в 12:00 мск. В интернете продолжается прием вопросов россиян к президенту. Задать их можно через приложение «Москва — Путину» или на сайте, для этого нужно пройти небольшую регистрацию (указать фамилию и имя, контактный телефон, возраст и населенный пункт). Вопросы можно задавать как письменно, так и записав видеообращение.

Из-за пандемии в этом году конференция главы государства пройдет в онлайн-формате: президент выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво. Рекорд в общении с прессой глава государства поставил в 2008 году4 часа 40 минут. В прошлом году беседа чуть не дотянула до четырех с половиной часов.

Прямой эфир пресс-конференции покажут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «МИР». Также мы будем вести онлайн, где расскажем самое интересное. Присоединяйтесь к трансляции у нас на сайте в четверг в полдень по московскому времени.

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Владимир Путинпресс-конференция Путина
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