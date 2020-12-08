На взятках в этом году поймали 90 госслужащих Новосибирской области

Более 90 госслужащих Новосибирской области привлекли к ответственности за коррупцию в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



— В 2020 году в регионе антикоррупционными подразделениями органов государственной власти и органов местного самоуправления проведено более 100 антикоррупционных проверок, привлечено к ответственности более 90 служащих, в отношении более 16 служащих приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, — говорится в сообщении.