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На взятках в этом году поймали 90 госслужащих Новосибирской области

Сейчас для новосибирских чиновников организовано антикоррупционное обучение

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Всего в этом году провели 100 антикоррупционных проверок

Всего в этом году провели 100 антикоррупционных проверок

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Девяносто госслужащих в Новосибирской области поймали на взятках

Более 90 госслужащих Новосибирской области привлекли к ответственности за коррупцию в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

— В 2020 году в регионе антикоррупционными подразделениями органов государственной власти и органов местного самоуправления проведено более 100 антикоррупционных проверок, привлечено к ответственности более 90 служащих, в отношении более 16 служащих приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, — говорится в сообщении.

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В пресс-службе рассказали, что для служащих организовали антикоррупционное обучение.

— Осуществляется методическая работа, направленная на совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, — подчеркнули в правительстве.

В июле мы писали о том, что за первые 6 месяцев 2020 года в Новосибирской области зарегистрировали на 30% больше коррупционных преступлений и на 60% больше взяток в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в прокуратуре рассказали, что около 90% взяточников — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, взятки часто берут сотрудники ГУФСИН — за передачу в колонию запрещенных предметов.

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взяткикоррупция
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