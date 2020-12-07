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Спросите у президента: Кремль собирает вопросы россиян для пресс-конференции Путина

Большой диалог власти и страны запланирован на 17 декабря. В этот раз — удаленно

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Накопились вопросы к президенту? Самое время их озвучить

Накопились вопросы к президенту? Самое время их озвучить

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В интернете стартовал прием вопросов россиян к президенту. Владимир Путин должен ответить на них во время большой пресс-конференции 17 декабря. Задать вопрос можно через приложение «Москва — Путину» или на сайте, для этого нужно пройти небольшую регистрацию (указать фамилию и имя, контактный телефон, возраст и населенный пункт). Вопросы можно задавать как письменно, так и записав видеообращение. Если вам повезет, его покажут на всю страну.

Из-за пандемии в этом году конференция Путина пройдет в онлайн-формате: президент выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво. Рекорд в общении с прессой глава государства поставил в 2008 году — 4 часа 40 минут. В прошлом году беседа чуть не дотянула до четырех с половиной часов.

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Владимиру Путину, как правило, задают вопросы о проблемах в регионах, но иногда попадаются забавные: в 2019 году главе государства пришлось оправдываться за свой развод, а в прошлом году объяснять, почему до сих пор не сделал 31 декабря выходным. Транслировать диалог президента со страной будут федеральные телеканалы и радиостанции, мы тоже не останемся в стороне. Ищите видео- и текстовую трансляцию 17 декабря на нашем сайте.

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Владимир Путинпресс-конференция Путина
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