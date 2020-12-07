Спросите у президента: Кремль собирает вопросы россиян для пресс-конференции Путина

В интернете стартовал прием вопросов россиян к президенту. Владимир Путин должен ответить на них во время большой пресс-конференции 17 декабря. Задать вопрос можно через приложение « Москва — Путину» или на сайте, для этого нужно пройти небольшую регистрацию (указать фамилию и имя, контактный телефон, возраст и населенный пункт). Вопросы можно задавать как письменно, так и записав видеообращение. Если вам повезет, его покажут на всю страну.

Из-за пандемии в этом году конференция Путина пройдет в онлайн-формате: президент выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво. Рекорд в общении с прессой глава государства поставил в 2008 году — 4 часа 40 минут. В прошлом году беседа чуть не дотянула до четырех с половиной часов.

