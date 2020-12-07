Спросите у президента: Кремль собирает вопросы россиян для пресс-конференции Путина

В интернете стартовал прием вопросов россиян к президенту. Владимир Путин должен ответить на них во время большой пресс-конференции 17 декабря. Задать вопрос можно через приложение «
Из-за пандемии в этом году конференция Путина пройдет в онлайн-формате: президент выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво. Рекорд в общении с прессой глава государства поставил в 2008
Владимиру Путину, как правило, задают вопросы о проблемах в регионах, но иногда попадаются забавные: в 2019 году главе государства пришлось оправдываться за свой развод, а в прошлом году объяснять, почему до сих пор не сделал 31 декабря выходным. Транслировать диалог президента со страной будут федеральные телеканалы и радиостанции, мы тоже не останемся в стороне. Ищите видео- и текстовую трансляцию 17 декабря на нашем сайте.