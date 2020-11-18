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Тема дняПутин говорит о COVID-обстановке в России

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Лекарства, машины, деньги: пять обещаний по итогам совещания у Путина

Президент провел онлайн-встречу с кабмином

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Совещание прошло в онлайн-формате

Совещание прошло в онлайн-формате

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Сегодня Владимир Путин в онлайн-формате провел совещание с членами правительства о ситуации с COVID-19 в России. Обсуждались заболеваемость, статистика, нехватка лекарств и нагрузка на здравоохранение. Мы вели онлайн-трансляцию, где вы можете найти ключевые моменты совещания. В этом материале мы собрали главные итоги — о чем договорились правительство и президент.

Автомобили для больниц

В правительстве на согласовании проект о выделении денег на еще 182 машины скорой помощи в несколько регионов. Минпромторг готов до конца года обеспечить поставку 140 машин и в январе еще 600 машин скорой помощи классов B и C. Если говорить о легковых, до конца года поставить смогут две тысячи автомобилей, еще две с половиной тысячи — в январе.

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Лекарства

Фармпредприятиям Минпромторг поручил наращивать объемы производства для гарантированного насыщения аптечного сегмента. Фармкомпании за последние две недели по всей номенклатуре увеличили выпуск на 40%. Минпромторг рассчитывает, что в ноябре-декабре объемы будут увеличены в три раза. В первую очередь это касается дефицитных лекарств — «Азитромицина», «Левофлоксацина», «Коронавира», «Арепливира» и «Фавипиравира».

По назальному интерферону запущена новая линия, удваивающая производство препарата в стране в целом. Наращивают производство лекарств против цитокинового шторма — «Омализумаба» и «Легалимаба».

Поддержка студентов-медиков

Путин поручил ввести дополнительные выплаты студентам-медикам, помогающим в борьбе с коронавирусом, разгружая врачей: тем, кто учится в медицинском вузе, ординаторам и аспирантам — 10 тысяч рублей в месяц, в училищах — 7 тысяч рублей.

Выплаты введены на период до конца 2020 года для студентов, которые «не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным».

Трата денег

Президент обратил внимание, что использование регионами выделенных на борьбу с коронавирусом средств идет медленно.

— Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас. Уважаемые коллеги, обращаюсь сейчас к руководителям регионов Российской Федерации. Необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении, — заявил президент.

Дозвон до больниц

Одна из проблем, с которой сталкиваются во многих регионах, — невозможность дозвониться в больницы и кол-центры. На это обратил внимание руководитель ОНФ Михаил Кузнецов. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко пообещал, что проработают вопрос с операторами связи.

— Плюс будем использовать операторов виртуальной связи, которые позволят очень быстро расширение каналов обеспечить, и этот вопрос довольно оперативно закроем, — заявил он.

Владимир Путин поручил ему заняться этим вопросом лично. Остальные поручения президента и расшифровку заключительного выступления можно найти в этом материале.

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Владимир Путинздравоохранениемедицинакоронавирус
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