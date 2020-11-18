Лекарства, машины, деньги: пять обещаний по итогам совещания у Путина

Сегодня Владимир Путин в онлайн-формате провел совещание с членами правительства о ситуации с COVID-19 в России. Обсуждались заболеваемость, статистика, нехватка лекарств и нагрузка на здравоохранение. Мы вели онлайн-трансляцию, где вы можете найти ключевые моменты совещания. В этом материале мы собрали главные итоги — о чем договорились правительство и президент.



Автомобили для больниц



В правительстве на согласовании проект о выделении денег на еще 182 машины скорой помощи в несколько регионов. Минпромторг готов до конца года обеспечить поставку 140 машин и в январе еще 600 машин скорой помощи классов B и C. Если говорить о легковых, до конца года поставить смогут две тысячи автомобилей, еще две с половиной тысячи — в январе.