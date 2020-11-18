«Замалчивания никому не нужны»: полный текст коронавирусного обращения Путина к чиновникам

И своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и организации лечения на дому. Я просил бы коллег и в правительстве, и в субъектах Федерации сфокусировать на этом самое пристальное внимание.

Хочу обратиться к главам регионов — мы неоднократно сегодня упоминали регионы Российской Федерации в ходе нашего совещания. Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя, или, к сожалению, непринятые решения — вот эту личную ответственность никто не снимал. И, конечно, ни в коем случае не нужно приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо делать вид, что всё нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны: ни здесь, ни в центре, ни на местах.

Сегодня коллеги из Общероссийского народного фронта рассказали о фактах, когда граждане в целом в ряде регионов сталкиваются и с дефицитом, а то и с отсутствием востребованных лекарств в аптеках. С тем, что людям приходится подолгу ждать посещения врача или прибытия скорой помощи. Немало случаев, когда по всем показаниям рекомендована госпитализация, но людей порой уже в тяжелом состоянии оставляют дома. Это тоже есть в отчетах ОНФ. Задача всех глав регионов ваших команд — настойчиво в ежедневном, я бы сказал, ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы. Постоянно решать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения. Причем это касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям, людям с хроническими заболеваниями.

