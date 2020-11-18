«Замалчивания никому не нужны»: полный текст коронавирусного обращения Путина к чиновникам

Сегодня Владимир Путин из своей резиденции в Ново-Огарёво провел видеосовещание с членами правительства об обстановке по коронавирусу в России. В нашей онлайн-трансляции есть основные моменты этой встречи, а сейчас мы публикуем полную речь президента к коллегам — руководителям министерств и главам регионов, где продолжается борьба с пандемией.
— Я скажу несколько слов в завершение нашего совещания, по итогам прозвучавших докладов и состоявшегося обсуждения. В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах Федерации обстановка, прямо скажем, является сложной: количество новых случаев выявления болезни растет — мы это видим по цифрам. И, к сожалению, растет число тяжелых осложнений. И самое тревожное — повышается уровень смертности. Но мы об этом еще и поговорим отдельно.
«Относительно низкие показатели заболеваемости в других регионах не должны успокаивать, напротив, это должно вызывать вопросы к качеству диагностики»
Владимир Путин, президент России
И своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и организации лечения на дому. Я просил бы коллег и в правительстве, и в субъектах Федерации сфокусировать на этом самое пристальное внимание.
Хочу обратиться к главам регионов — мы неоднократно сегодня упоминали регионы Российской Федерации в ходе нашего совещания. Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя, или, к сожалению, непринятые решения — вот эту личную ответственность никто не снимал. И, конечно, ни в коем случае не нужно приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо делать вид, что всё нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны: ни здесь, ни в центре, ни на местах.
Сегодня коллеги из Общероссийского народного фронта рассказали о фактах, когда граждане в целом в ряде регионов сталкиваются и с дефицитом, а то и с отсутствием востребованных лекарств в аптеках. С тем, что людям приходится подолгу ждать посещения врача или прибытия скорой помощи. Немало случаев, когда по всем показаниям рекомендована госпитализация, но людей порой уже в тяжелом состоянии оставляют дома. Это тоже есть в отчетах ОНФ. Задача всех глав регионов ваших команд — настойчиво в ежедневном, я бы сказал, ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы. Постоянно решать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения. Причем это касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям, людям с хроническими заболеваниями.
«Повторю: если есть сбои, я прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию»
Владимир Путин, президент России
Абсолютное большинство наших врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально исполняют свой долг, делают всё возможное и даже невозможное. Всё, что от них зависит. Рискуют собой, чтобы помочь людям. Или вот сами, будучи больными, продолжают работать. И недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесцениваются из-за управленческой безалаберности. Неумение на местах работать четко, слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников.
Хочу добавить отдельно: в свое время мы предусмотрели специальные доплаты для медицинских работников, оказывающих непосредственную помощь больным с коронавирусной инфекцией. Повышенная нагрузка на медицинских специалистов сохраняется, как мы видим. А в некоторых случаях и растет. И эти выплаты, конечно, должны быть сохранены. При этом сами врачи, медсестры, я знаю, что председатель правительства работал с представителями медицинского сообщества, поставили вопрос о том, чтобы сделать порядок их начислений более справедливым и более понятным. В этой связи напомню, что, начиная с ноября, запланирован переход на новый формат выплат врачам и медработникам. Выплаты будут производиться, исходя из количества смен, когда работник оказывал помощь по диагностике и лечению больных коронавирусной инфекцией. Так правительство договорилось с медицинским сообществом. Я в этой связи прошу правительство и регионы отнестись к внедрению этого механизма крайне внимательно и ответственно. Также прошу правительство дополнительно предусмотреть поддержку регионам, направить им средства для осуществления доплат медработникам.
Сейчас в медучреждениях, как мы знаем, большой объем работы, напрямую не связанный с лечением больных. И этот объем отчасти берут на себя и студенты-медики, которых привлекают медучреждения. Это в том числе позволило уже высвободить опытных специалистов для работы в «красных» зонах. Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять. Я предлагаю предусмотреть дополнительную выплату до конца
Сейчас, как и всегда, важен честный и откровенный разговор с гражданами, который исключает слухи и всякие домыслы. Надо профессионально, грамотно, подробно и доходчиво разъяснять суть принимаемых решений. Не раз и не два, а в постоянном режиме, используя все информационные ресурсы, объяснять людям, как защитить себя, своих близких, что нужно делать, если человек столкнулся с болезнью, как и где получить своевременную помощь или консультацию специалистов, куда нужно обращаться, если с этим возникла проблема.
Особенно это важно для людей, которые проходят лечение на дому, амбулаторно.
«Нельзя допускать, чтобы они оставались один на один со своей болезнью»
Владимир Путин, президент России
В связи с этим и еще очень важный вопрос хочу затронуть. Знаю, что правительство уже направило средства регионам в объеме
Обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас. Уважаемые коллеги, обращаюсь сейчас к руководителям регионов Российской Федерации. Необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении.
Правительству поручаю проанализировать положение дел в каждом субъекте Федерации и при необходимости направить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому.
Еще раз подчеркну: в каждом регионе, независимо от количества больных, доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен.
Но дело не только в деньгах. В ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют на складах. Я услышал то, что было Мантуровым сказано, но все-таки задача правительства, Минпромторга — предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям. Еще раз повторю: услышал, что министром было сказано. Надеюсь, что всё это будет реализовано. И самое главное, нужно не только произвести и закупить нужные лекарства. Важно, чтобы они дошли, именно дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их максимально быстро и сразу после соответствующего диагноза. И, конечно же, бесплатно, еще раз это подчеркиваю.
При этом понимаю, что у многих субъектов Федерации в конце года возникают бюджетные сложности. Прошу министра финансов (Антон Германович, к Вам обращаюсь) взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте Федерации на ближайшие полтора месяца.
«Я знаю методики, сейчас не будем об этом говорить. Допустим, они правильные и справедливые. Но и мы с вами знаем, что…»
Владимир Путин, президент России
Ладно. Не буду вдаваться в детали. Просто обращаю внимание регионов: все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объеме.
Антон Германович, посмотрите по каждому региону, пожалуйста, очень Вас прошу, займитесь этой работой. Знаю, что текучки достаточно в Минфине, но это очень важно именно сейчас.
И прошу правительство оказать финансовую поддержку тем регионам, которые действительно нуждаются в этой поддержке, вне зависимости от формальных обстоятельств, формальных показателей, чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств. Уже на этой неделе до субъектов Федерации, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, необходимо довести известную всем нам сумму —
Вместе с тем методика распределения, мы говорили об этом, строится, исходя из выпадающих [доходов]. Давайте сейчас не будем вдаваться в эти детали. Я просто обращаю на это внимание. Антон Германович, Вы знаете, о чем я говорю. Нельзя забывать, что у нас есть регионы, у которых и до эпидемии объективно был небольшой, весьма скромный уровень доходов. И чтобы не было ссылки на формально выпадающие доходы у них. У них как не было доходов, так и нет. У них нет нефти и газа, и падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острой, как и остается. А острые текущие финансовые проблемы есть. Прошу обязательно учесть этот аспект.
В целом обращаю внимание: сейчас нужно сделать всё, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые «дорогие» ресурсы на рынке, у коммерческих банков и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития.
В заключение хочу вновь подчеркнуть.
«Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высокий»
Владимир Путин, президент России
Но и ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает.
Координационный совет при правительстве, оперативный штаб, рабочая группа Госсовета — всё это должно работать, все структуры должны держать ситуацию под неусыпным контролем. Не просто анализировать действия регионов и принимать их к сведению, а именно выдерживать, проводить общую, четкую, эффективную линию согласованных шагов.
Для этого нужно видеть и понимать реальную картину. Надеюсь, что так и есть. Мы этим сегодня и занимались. Необходимо и дальше детально изучать обстановку, своевременно и обоснованно принимать необходимые меры в каждом регионе, помогать коллегам на местах — с точки зрения ресурсов, финансов и кадров и в целом с организацией работы, распространять лучшие практики. Вот сегодня говорили про Курган, где лекарства получают, что называется, день в день. Почему не распространить эту практику в других регионах? Нужно консультировать коллег, предлагать им оптимальные решения по каждой проблеме.
Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно активно задействовать опыт и наших ведущих компаний, например, компании «Росатом», Федерального центра компетенций по бережливому производству, потенциал ведущих научных и медицинских учреждений страны.
Это касается организации в регионах работы кол-центров, только что говорили об этом, давайте об этом не забудем, логистики, служб скорой и неотложной помощи. Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться, в конце концов, удобного, комфортного для людей приема в медицинских учреждениях. Прошу коллег на ближайшие месяцы определить направление поддержки регионов в этих вопросах как приоритетное.
Подчеркну снова: сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите — вот ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого.
Уважаемые коллеги! Ситуация у нас действительно под контролем.
«Мы прошли это всё весной, мы знаем, что и как нужно делать»
Владимир Путин, президент России
У нас налажены методики работы, вакцины появляются. Достаточно информации о том, что и как нужно делать во время лечения коронавирусной инфекции. У нас совершенно другой инструментарий и другие возможности. Ни в коем случае нельзя допустить ни одного сбоя.
Всем большое спасибо. Надеюсь на совместную, солидарную работу с хорошим результатом, которого люди от нас ожидают.
Спасибо.