Путин отправил в отставку трех министров

Владимир Путин подписал указ об отставке сразу трех министров — руководитель Министерства транспорта Евгений Дитрих и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин покинули свои посты. А Владимир Якушев, занимавший пост главы Минстроя, стал новым полномочным представителем президента в УрФО. Указы уже размещены на сайте президента России.



О грядущей отставке Кобылкина и Дитриха писал ряд федеральных СМИ. Что касается Минприроды, то в качестве причины называлась критика министерства по ряду ключевых проектов. Так, по данным РБК, на федеральном уровне остались недовольны реализацией мусорной реформы и нацпроекта «Экология»: в конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что большинство регионов не в силах создавать новые мусорные полигоны, а те, что есть, исчерпают свои мощности к 2024 году. Вскоре в отставку был отправлен куратор мусорной реформы, глава «Российского экологического оператора» Илья Гудков.