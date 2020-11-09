Путин отправил в отставку трех министров

Владимир Путин подписал указ об отставке сразу трех министров — руководитель Министерства транспорта Евгений Дитрих и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин покинули свои посты. А Владимир Якушев, занимавший пост главы Минстроя, стал новым полномочным представителем президента в УрФО. Указы уже размещены на сайте президента России.
О грядущей отставке Кобылкина и Дитриха писал ряд федеральных СМИ. Что касается Минприроды, то в качестве причины называлась критика министерства по ряду ключевых проектов. Так, по данным РБК, на федеральном уровне остались недовольны реализацией мусорной реформы и нацпроекта «Экология»: в конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что большинство регионов не в силах создавать новые мусорные полигоны, а те, что есть, исчерпают свои мощности к 2024 году. Вскоре в отставку был отправлен куратор мусорной реформы, глава «Российского экологического оператора» Илья Гудков.
Дмитрий Кобылкин находится на госслужбе с 2002 года. Сначала он был замом главы администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2005 года — заместителем губернатора ЯНАО, а с 2010 года — губернатором. Министерством природы Кобылкин руководил с мая 2018 года. В январе 2020-го, после ухода Дмитрия Медведева с поста главы кабмина, был переназначен на эту же должность уже в правительстве Михаила Мишустина.
Евгений Дитрих также занимал пост министра с мая 2018 года, а после смены правительства продолжил службу в кабмине. После ухода из Минтранса Дитрих может занять пост губернатора Белгородской области, пишет РБК. На его место претендует глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Владимир Якушев с 2018 года был главой Минстроя, до этого был губернатором Тюменской области.
Ранее также стало известно, что Путин увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти — десятым, по данным СМИ, станет Александр Новак, руководитель Минэнерго.
Мусорная реформа, ставшая причиной отставки главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, в Новосибирской области забуксовала. Еще в июле 2016 года «Экология-Новосибирск» и правительство региона подписали концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных заводов, в Раздольном и Верх-Туле. Это вызвало большие протесты горожан. Власти региона заявили, что намерены изменить условия соглашения и поменять локацию одного из заводов, но пока никаких новых решений по реализации мусорной концессии в Новосибирской области так и не приняли. Подробнее о том, кто зарабатывает миллионы на вывозе отходов из наших домов, читайте в этой статье.