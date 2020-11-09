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Путин отправил в отставку трех министров

Главы Минприроды и Минтранса покинули свои кресла, а глава Минстроя стал полпредом

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Кобылкин пришел в Минприроды РФ из правительства Ямала

Кобылкин пришел в Минприроды РФ из правительства Ямала

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Владимир Путин подписал указ об отставке сразу трех министров — руководитель Министерства транспорта Евгений Дитрих и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин покинули свои посты. А Владимир Якушев, занимавший пост главы Минстроя, стал новым полномочным представителем президента в УрФО. Указы уже размещены на сайте президента России.

О грядущей отставке Кобылкина и Дитриха писал ряд федеральных СМИ. Что касается Минприроды, то в качестве причины называлась критика министерства по ряду ключевых проектов. Так, по данным РБК, на федеральном уровне остались недовольны реализацией мусорной реформы и нацпроекта «Экология»: в конце сентября аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что большинство регионов не в силах создавать новые мусорные полигоны, а те, что есть, исчерпают свои мощности к 2024 году. Вскоре в отставку был отправлен куратор мусорной реформы, глава «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

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Дмитрий Кобылкин находится на госслужбе с 2002 года. Сначала он был замом главы администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2005 года — заместителем губернатора ЯНАО, а с 2010 года — губернатором. Министерством природы Кобылкин руководил с мая 2018 года. В январе 2020-го, после ухода Дмитрия Медведева с поста главы кабмина, был переназначен на эту же должность уже в правительстве Михаила Мишустина.

Евгений Дитрих также занимал пост министра с мая 2018 года, а после смены правительства продолжил службу в кабмине. После ухода из Минтранса Дитрих может занять пост губернатора Белгородской области, пишет РБК. На его место претендует глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Евгений Дитрих (слева) может занять губернаторский пост

Евгений Дитрих (слева) может занять губернаторский пост

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Владимир Якушев с 2018 года был главой Минстроя, до этого был губернатором Тюменской области.

Ранее также стало известно, что Путин увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти — десятым, по данным СМИ, станет Александр Новак, руководитель Минэнерго.

Мусорная реформа, ставшая причиной отставки главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, в Новосибирской области забуксовала. Еще в июле 2016 года «Экология-Новосибирск» и правительство региона подписали концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных заводов, в Раздольном и Верх-Туле. Это вызвало большие протесты горожан. Власти региона заявили, что намерены изменить условия соглашения и поменять локацию одного из заводов, но пока никаких новых решений по реализации мусорной концессии в Новосибирской области так и не приняли. Подробнее о том, кто зарабатывает миллионы на вывозе отходов из наших домов, читайте в этой статье.

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Владимир ЯкушевДмитрий КобылкинЕвгений ДитрихМинприродыМинтрансотставкаправительство РФ
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