Кремль ответил на слухи об отставке Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня опроверг публикации западных таблоидов, написавших о готовящейся отставке Владимира Путина. По данным издания, причиной отставки могут стать проблемы со здоровьем. Как сообщает ТАСС, Песков заверил, что планов об отставке у Путина нет.
— Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента всё хорошо. Здоровье отменное, — приводит слова Пескова Meduza.
О возможной отставке президента России вчера написал The Sun. По данным таблоида, Владимир Путин планирует покинуть пост в начале