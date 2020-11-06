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Кремль ответил на слухи об отставке Владимира Путина

О готовящейся отставке президента России написал The Sun

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Пресс-секретарь президента заявил, что планов об отставке нет&nbsp;

Пресс-секретарь президента заявил, что планов об отставке нет 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня опроверг публикации западных таблоидов, написавших о готовящейся отставке Владимира Путина. По данным издания, причиной отставки могут стать проблемы со здоровьем. Как сообщает ТАСС, Песков заверил, что планов об отставке у Путина нет.

— Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента всё хорошо. Здоровье отменное, — приводит слова Пескова Meduza.

О возможной отставке президента России вчера написал The Sun. По данным таблоида, Владимир Путин планирует покинуть пост в начале 2021 года из-за болезни Паркинсона и просьб семьи.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковКремль
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