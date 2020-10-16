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В автопарке мэрии сократилось число машин, на которых возили Анатолия Локтя

Теперь мэр ездит только на одном автомобиле

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Анатолий Локоть ездит на служебной Audi

Анатолий Локоть ездит на служебной Audi

Мэр Новосибирска лишился двух служебных автомобилей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в автопарке мэрии сократилось количество закрепленных за ним автомобилей.

— Планомерно уменьшаем расходную часть в этом направлении. Мы оптимизацию планомерно проводим. Когда вступал в должность, то в гараже закрепленных машин за мэром было три, сейчас — одна, — сообщил глава города во время пресс-конференции.

Глава города также рассказал, что часть сотрудников пользуются дежурными автомобилями. Всего в парке мэрии есть 415 машин.

Во время пресс-конференции Анатолий Локоть также сообщил результатах своего теста на коронавирус и количестве классов, которые перевели на карантин из-за коронавируса.

Напомним, что в мае 2017 года машину мэра заметили припаркованной на тротуаре. А в прошлом году НГС рассказывал, на каких автомобилях ездят руководители мэрии.

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Анатолий Локотьавтомобильмэр Новосибирска
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