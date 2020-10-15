Против полпреда Сергея Меняйло ввели санкции из-за отравления Алексея Навального

Евросоюз сегодня, 15 октября, ввёл санкции в отношении полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло по «делу Навального». Информация об этом содержится в официальном журнале Евросоюза.



В нём указывается, что во время поездки в Сибирь в конце августа этого года Алексей Навальный заболел и был госпитализирован в Омске. Позже лаборатория в Германии «нашла чёткие доказательства», также подтвержденные лабораториями во Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен токсичным нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Это вещество, согласно информации в официальном журнале, доступен только государственным органам Российской Федерации.

