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Против полпреда Сергея Меняйло ввели санкции из-за отравления Алексея Навального

Кроме него, в списке Евросоюза значатся ещё пять человек

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Санкционный список с шестью именами должностных лиц, которые, по версии Евросоюза, могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального, был опубликован сегодня

Санкционный список с шестью именами должностных лиц, которые, по версии Евросоюза, могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального, был опубликован сегодня

Евросоюз ввёл санкции в отношении полпреда СФО Сергея Меняйло

Евросоюз сегодня, 15 октября, ввёл санкции в отношении полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло по «делу Навального». Информация об этом содержится в официальном журнале Евросоюза.

В нём указывается, что во время поездки в Сибирь в конце августа этого года Алексей Навальный заболел и был госпитализирован в Омске. Позже лаборатория в Германии «нашла чёткие доказательства», также подтвержденные лабораториями во Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен токсичным нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Это вещество, согласно информации в официальном журнале, доступен только государственным органам Российской Федерации.

— В этих обстоятельствах разумно заключить, что отравление Алексея Навального не могло быть возможно без ведома представительства президента. Поскольку Сергей Меняйло играет лидирующую роль как представитель президента в СФО, он, таким образом, несет ответственность за оказание помощи лицам, которые совершили сами или были вовлечены в отравление Алексея Навального ядом «Новичок», что означает использование химического оружия, в соответствии с «Конвенцией о Химическом Оружии», — говорится в журнале.

Решение о введении санкций вступает в силу с даты его публикации в официальном журнале Европейского Союза.

Добавим, что кроме Сергея Меняйло в списке оказались глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также два заместителя министра обороны РФ — Павел Попов и Алексей Криворучко.

Вчера, 14 октября, мы сообщали о возможной заморозке активов Сергея Меняйло из-за отравления Алексея Навального.

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Алексей НавальныйсанкцииСергей МеняйлоЕвросоюз
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