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Евросоюз может заморозить активы Сергея Меняйло из-за отравления Навального

Всего под санкции попадёт шесть высокопоставленных чиновников

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Санкционный список должен быть опубликован завтра

Санкционный список должен быть опубликован завтра

ЕС введёт санкции против полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло

Европейский союз собирается ввести санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за отравления Алексея Навального.

Как пишет издание The New York Times, этим лицам грозит замораживание активов и запреты на поездки в Европейский Союз. Считается, что они могли знать об отравлении или участвовали в его планировании. Об этом сегодня на условиях анонимности изданию заявили три европейских чиновника.

В список лиц, на которых планируется наложить санкции, по данным The New York Times, попал полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Также в нём оказались глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также два заместителя министра обороны РФ — Павел Попов и Алексей Криворучко.

СЮЖЕТ

Отравление Алексея Навального

Санкционный список должен быть опубликован завтра. По данным издания, Франция и Германия представят Евросоюзу 500-страничный документ, в котором будут доказательства причастности данных чиновников к отравлению Навального.

20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо на борту. Самолет экстренно посадили в Омске. В БСМП № 1 политик впал в кому. Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В анализах политика обнаружены следы отравляющего вещества группы «Новичок».

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Сергей Меняйлоотравление Навального
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