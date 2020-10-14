Евросоюз может заморозить активы Сергея Меняйло из-за отравления Навального

Европейский союз собирается ввести санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за отравления Алексея Навального.

Как пишет издание The New York Times, этим лицам грозит замораживание активов и запреты на поездки в Европейский Союз. Считается, что они могли знать об отравлении или участвовали в его планировании. Об этом сегодня на условиях анонимности изданию заявили три европейских чиновника.

В список лиц, на которых планируется наложить санкции, по данным The New York Times, попал полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Также в нём оказались глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также два заместителя министра обороны РФ — Павел Попов и Алексей Криворучко.