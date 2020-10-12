Сотрудников Законодательного собрания переводят на удалённый режим работы

Законодательное собрание НСО частично переводят на удалёнку
Треть сотрудников Законодательного собрания переводят на удалённую работу — решение приняли для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Информацию НГС подтвердил заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко.
Пока на удалённую работу уходят около трети сотрудников Заксобрания. Валерий Ильенко объяснил, что это внутренняя рекомендация в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой, хотя про подтверждённые случаи заболевания среди коллег он не знает.
— Сегодня мы решаем вопросы по проведению комитетов в виде ВКС (видео-конференц-связь) — это тоже не исключено. Сессия — нет, конечно, в таком формате проходить не будет. Но всё будет зависеть от обстановки, — сказал Валерий Ильенко.
Сред тех сотрудников, кого не переведут на удалённую работу, Ильенко назвал тех, кто «должен обеспечивать деятельность, непосредственно жизнеобеспечение Законодательного собрания»: это охранники, дежурные.
Валерий Ильенко подчеркнул, что конкретной даты перевода сотрудников нет, так как нет конкретного распоряжения.
— Сегодня на планерке председатель дал поручение посмотреть, каким образом обеспечить жизнедеятельность Законодательного собрания и перевести на удалёнку. Может быть, кто-то завтра, кто-то послезавтра, — пояснил заместитель председателя Заксобрания.
В начале месяца стало известно, что в Москве на удалённый режим работы переводят каждого третьего работника. На сегодняшний день в Новосибирске на карантин закрыли три музыкальные школы, на дистанционное обучение перевели учеников 56 школ.