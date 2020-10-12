Сотрудников Законодательного собрания переводят на удалённый режим работы

Треть сотрудников Законодательного собрания переводят на удалённую работу — решение приняли для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Информацию НГС подтвердил заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко.



Пока на удалённую работу уходят около трети сотрудников Заксобрания. Валерий Ильенко объяснил, что это внутренняя рекомендация в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой, хотя про подтверждённые случаи заболевания среди коллег он не знает.

— Сегодня мы решаем вопросы по проведению комитетов в виде ВКС (видео-конференц-связь) — это тоже не исключено. Сессия — нет, конечно, в таком формате проходить не будет. Но всё будет зависеть от обстановки, — сказал Валерий Ильенко.

