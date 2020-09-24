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Путина выдвинули на Нобелевскую премию

Это сделал российский писатель Сергей Комков

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Владимира Путина ранее уже выдвигали на Нобелевскую премию мира

Владимира Путина ранее уже выдвигали на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что заявку в комитет премии отправил российский писатель, академик Сергей Комков. Об этом сообщил сам писатель.

Выдвинуть кандидата на Нобелевскую премию могут члены национальных парламентов; министры; главы государств; члены международных судов; Международной женской лиги за мир и свободу; профессора университетов; почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии; ректоры и директора университетов; директора институтов исследования мира и внешней политики. Также номинировать на Нобелевскую премию мира могут лица ранее ее удостоенные, члены основного совета директоров или его эквивалента организаций, удостоенных Нобелевской премии мира, действующие и бывшие члены Нобелевского комитета и его бывшие советники.

В Кремле заявили, что «если Нобелевскую премию мира присудят Путину — прекрасно, если нет — тоже ничего страшного».

Направить кандидатуру можно до февраля 2021 года. Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули политика Алексея Навального и президента США Дональда Трампа. Вручение премии состоится в декабре следующего года.

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Владимир ПутинНобелевская премия
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