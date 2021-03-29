Приказ отдавал лично Сталин: журналист готовил материал о смертной казни и нашел в архивах НКВД историю расстрела своей семьи

От автора



Изначально этот материал планировался совсем другим. После массового убийства в поселке Кудьма и выхода на свободу скопинского маньяка в обществе вновь поднялся вопрос о возврате смертной казни — о том, что эта тема опять набирает обороты, свидетельствуют как многочисленные комментарии в соцсетях, так и опросы ВЦИОМа. Я хотел рассмотреть проблему высшей меры наказания в разрезе российской истории, и в том числе в советский период. Но вместо этого наткнулся на нечто еще более интересное.

Среди расстрельных списков и рассекреченных документов я наткнулся на упоминания о моем собственном прадеде, который был расстрелян в 1938 году. Он не был ни маньяком, ни террористом, и даже напротив — верно служил той системе, которая в итоге объявила его «врагом народа» и похоронила в общей могиле. То же самое произошло в итоге и с теми, кто его приговорил. Похожую историю можно обнаружить во многих российских семьях, члены которых тоже пропали без вести в годы Большого террора. Эти годы, на мой взгляд, как нельзя лучше иллюстрируют, почему государству не стоит доверять вопрос о том, кому жить, а кому умереть.