Бесплатные завтраки от Путина: почему дети массово травятся в российских школах

Массовые отравления школьников прокатились по всей стране. Последние случаи зафиксированы в Дагестане, Смоленской области, Подмосковье. Но, конечно, громче всех прогремел Красноярский край. С начала года здесь зафиксировано три случая массовых отравлений детей школьным питанием, самая крупная вспышка — в Красноярске, где пострадало более
Редакция NGS24.RU разобралась, кто виноват в такой организации школьного питания в России, после которого дети оказываются в больницах. В процессе мы пробовали школьную еду, проверяли пищеблок красноярского лицея, говорили с родителями и спорили с экспертами.
От решения Путина до отравлений
Президент Владимир Путин
Уже в феврале мэрия Красноярска рапортовала, что всё будет готово к
Большинство городских школ (80 из 113. — Прим. ред.) тогда кормил муниципальный Комбинат школьного питания. К нему на тот момент было достаточно много вопросов — мэрию не устраивала неэффективность комбината (по всей видимости, финансовая. — Прим. ред.), правоохранительные органы возмущались качеством его питания и подозревали в коррупции руководство, а ученикам его еда просто не нравилась (к нам в редакцию на это жаловались сами школьники. — Прим. ред.).
В результате все эти вопросы вкупе с пандемическим простоем, когда детям на удаленку вместо горячего питания развозили продуктовые наборы, в 2020 году поставили окончательный крест на комбинате — мэрия решила заменить его муниципальным учреждением-заказчиком и частными поставщиками. Тогда и появился «Центр питания», а три частных поставщика — ООО «Развитие», ООО «Рич» и ООО «Кулинар» — были подобраны через аукционы. Уже они по новой схеме начали кормить детей после выхода с удаленки.
Массовые отравления
Первое сообщение об отравившихся поступило из микрорайона Солнечный в конце февраля 2021 года. Сначала речь шла про несколько десятков детей из нескольких школ, но география и масштаб быстро росли. Ситуация замерла на 115 отравившихся детях из
Роспотребнадзор нашел возбудителя в пробах готовых салатов и смывах с упаковок, оборудования и инвентаря. Поставщиком питания во всех случаях было ООО «Развитие» — одна из трех частных компаний, которые по муниципальным заказам кормят школы города. К ответственности также привлекли два других частных предприятия, поставлявших «Развитию» для школьного питания овощи, — ООО «Респект» и СПК «Аленушка». На складах у них нашли множество нарушений, в том числе мышей — переносчиков иерсиниозной инфекции. Все три предприятия закрыли, изъяли тонны продукции. Задержали руководителя ООО «Респект» Елену Безруких.
Муниципальный «Центр питания», непосредственно ответственный за организацию школьного питания, со своей стороны тоже провел проверку. И у него вопросы возникли не только к «Развитию», но и к двум другим поставщикам питания — «Ричу» и «Кулинару». Всего было выявлено 32 грубых нарушения: нет маркировки, найдена просрочка, замороженные готовые блюда, нарушения правил личной гигиены, обнаружены дезинфицирующие средства с нарушением срока годности. Отметил центр и недостаточное укомплектование компаний персоналом нужной квалификации — поварами и официантами.
Массовые отравления — Железногорск
Это массовое отравление было не единственным в 2021 году в Красноярском крае. Первое произошло еще
Не прошло и двух месяцев, как в Школе космонавтики случилось второе массовое отравление.
Оба раза поставщиком опасной еды в Школу космонавтики были уже не частники, а краевое государственное бюджетное учреждение «Центр питания», работающее много лет. В отличие от красноярского отравления, масштаб железногорского скандала, конечно, был сильно меньше, поэтому шумихи в СМИ и каких-либо серьезных санкций в отношении кого-либо там не последовало.
Кто должен кормить детей
Зато красноярский скандал тут же вызвал глобальное обсуждение вариантов оптимальной организации схемы питания школьников. На самом деле их немного — из тех, что распространены в России, всего три:
- Весь процесс замкнут на единый муниципальный комбинат школьного питания, который сам кормит большинство школ. Так было в Красноярске до прошлого года. В крае сейчас, по сути, аналогичным образом работает краевое госучреждение «Центр питания», который засветился в железногорских скандалах с отравлениями.
- Муниципальное учреждение-заказчик лишь организовывает процесс и контролирует его, а выигравшие тендеры частные фирмы непосредственно кормят детей. Эта схема работает сейчас с муниципальным «Центром питания», и именно в ней произошел главный сбой.
- Процесс замкнут на сами школы: они заказывают продукты, готовят штатные повара. В Красноярске так работают девять школ. В советское время это была общепринятая практика, поэтому сейчас многие родители, вспоминая личный опыт, выступают именно за этот вариант.
У каждой из схем нашлись свои сторонники и противники. Депутаты горсовета предлагали мэру возродить комбинат, который не травил детей, как сейчас травят частники. Губернатор Александр Усс также высказывался за эту идею, опираясь на краевой пример, — так проще контролировать поставщика. Глава города Сергей Ерёмин уверен, что комбинат мертв и уже не оживет, а время диктует новые подходы с аутсорсингом у частных компаний — вопрос просто в отладке процесса, а на старте всегда сложно. Родители в соцсетях и СМИ требуют, чтобы у школ были собственные столовые — это исключает массовые отравления, возможны только локальные (и, например, наша аудитория эту идею поддерживает).
И если примеры работы первого и второго вариантов — с государственным/муниципальным заказчиком или таким же поставщиком — у всех сейчас на виду из-за отравлений в Красноярске и Железногорске, то качество работы собственной столовой оценить сложно.
Отвечать, так за свое
Редакция NGS24.RU попала в одно из девяти общеобразовательных учреждений Красноярска, где работает собственный пищеблок. C
— До этого нас обслуживал частный предприниматель. Мы не знали ничего о том, где он берет продукты, насколько они свежие, что он привозит. И я решила — отвечать, так за свое! За собственные промахи или победы. Я подала заявление в администрацию, была комиссия, и нам разрешили организовать работу в столовой самостоятельно. У меня теперь есть свой персонал на кухне, который я сама могу проверить, — рассказывает директор лицея Ирина Осетрова.
Принцип питания построен по формату цикличного меню, где завтраки и обеды повторяются каждые
— У нас проверенные поставщики — они уже давно на рынке, мы тщательно изучаем каждого, прежде чем заключить договор на поставку. Привоз скоропортящейся продукции —
Также к
Нас пустили на кухню — сказали, скрывать нечего. Тут повар формирует котлетки и кладет их на весы, а тут уже нарезаны салаты — время близится к обеду. Показывают хранилища продуктов — небольшие помещения, но, говорят, больше и не надо. Всё равно долго ничего не хранится.
По словам администрации школы, поставщик фруктов и овощей привозит немного, но по первому зову. Фрукты и овощи в меню почти каждый день — и всё должно быть свежее. До этого, рассказывают, такие продукты привозили два раза в неделю, и, когда приходил срок ставить их на стол, они могли испортиться.
В лицее также реализована схема с родительским контролем, которого так требовали и Мишустин, и Усс. Здесь любой родитель в любой день может, придя за ребенком, попробовать школьную еду и в специальном чек-листе оставить отзыв по разным пунктам. Трое родителей по тем контактам из чек-листов, что нам предоставили в столовой, оказались довольны питанием.
Участник совета отцов Сергей Васильевич каждое утро приводит в школу двоих детей (
— Идею автономного питания полностью поддерживаю, я могу зайти прямо на кухню, увидеть повара, посмотреть ему в глаза, сказать о том, что мне не нравится — пережарили, пересолили. А не как раньше, слышишь от них: «Нам это привезли, что мы можем сделать?» Мне нравится то, что можно высказать свое мнение по каждому блюду, и никто не будет перекладывать ответственность. Моим детям еда очень нравится, — рассказал Сергей.
Одна из мам, Татьяна, отметила небольшой недостаток.
— Мы с родителями заметили, бывает, на обеде выносят одновременно первое и второе блюда, и, пока ребенок ест суп, второе может остыть. А есть остывшие макароны с сыром, сами понимаете, не айс. Нам пошли навстречу, без вопросов это всё решилось, и теперь блюда подают постепенно, — отметила Татьяна.
Разницы в схемах нет?
Руководитель регионального отделения «Объединения потребителей России» Игорь Болбат уверен, что на самом деле все схемы питания между собой не сильно различаются.
— В каждой красноярской школе сегодня готовят отдельно! В школы привозят картошку, морковку, мясо — это всё бросают в кастрюлю и варят. У нас, слава богу, нет «лётного питания», как в Москве. Там берут мешок, привозят в школу, разогревают и кормят детей. У нас варят нормальный суп! Всё, что централизовано в Красноярске, это поставка уже готовых к приготовлению продуктов, так как в школе нет цехов для чистки той же картошки. А готовят везде отдельно.
И у организатора питания, у которого случился иерсиниоз, не было своего цеха и фабрики-кухни. Они заключили договоры на поставку, а уже поставщики везли продукты по школам. Поэтому странно думать, что если кормить будет сама школа, то там застрахованы от отравлений, — продукты им, скорее всего, поставляют те же самые поставщики. Они же, вероятнее всего, поставляют продукты в детсады и супермаркеты. Надо понимать, что ту же картошку в Красноярске чистят одно-два предприятия, точно так же с морковкой, — объясняет Болбат.
Не считает, что схема организации питания гарантирует безопасность или качество, и вице-президент АНО «Институт отраслевого питания» Сергей Углов.
— Практика показывает, что отравления могут произойти и происходят независимо от формы организации питания. Смотря как это питание организовано. Что лучше — штатная школьная столовая или оператор питания, должен решать, конечно, учитывая мнение родителей, учредитель образовательной организации.
Где легче контролировать? Мнение специалистов — у оператора питания, имеющего материальную базу и производственный контроль. В этом случае вся продукция и сырье проходит периодический лабораторный контроль на складе оператора питания, и только затем скомплектованные рационы поступают на пищеблоки школ. Для этого в штате компании должны быть санитарные и ветеринарные врачи, товароведы или технологи. Так работают в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкирии, Ярославской, Волгоградской областях.
При организации питания штатными столовыми, как показывает практика, продукцию поставщиков принимают завпроизводством или повар с чисто визуальным осмотром, без проведения лабораторного контроля, что увеличивает риски отравлений, — считает Углов.
Именно в плохо выстроенной системе контроля качества и безопасности школьного питания эксперт и видит причину массовых отравлений, которые случились в Красноярском крае. К этому выводу он пришел после трехдневной работы в составе группы экспертов института и Отраслевого союза развития социального питания в Красноярске.
— Наша задача заключалась прежде всего в подготовке предложений по созданию межведомственной системы контроля качества и безопасности школьного питания в целом и безопасности поступающих для этого продуктов в частности. Пока такого взаимодействия нет, что и послужило основной причиной чрезвычайного происшествия. Ведь, посмотрите, инфицированные грызунами овощи не должны были допустить для приготовления пищи еще на стадии проверки условий хранения и лабораторного анализа продукции при выходе с хранилища (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, производитель овощей). Плюс, зная, что овощи пойдут в школьное питание, к этому списку должны были подключиться компания — организатор питания и МАУ «Центр питания» как заказчик.
Случившиеся в Железногорске случаи показывают, что такая проблема есть не только в отдельно взятом муниципалитете, но и по всей стране. А ведь Минпросвещения России еще полгода назад было предписано каждому субъекту иметь региональный стандарт по организации школьного питания, определяющий требования к качеству и безопасности питания, полномочия заинтересованных ведомств, организационные и финансовые аспекты питания. И такая работа уже выполнена многими субъектами РФ, — замечает Углов.
По словам Углова, сейчас вопрос должен стоять не о схеме питания, а о грамотно выстроенной системе контроля за ним. Помимо межведомственного контроля, обязательно нужен родительский контроль, нужно завести в регионе реестр добросовестных производителей, которых можно было бы дополнительно проверять. Краевой Минсельхоз уже заверил приезжих экспертов, что готов субсидировать проведение лабораторного контроля. А реестры просил создавать сам Мишустин на заседании правительства.
Мы ждем перемен
Не вызывает особых дискуссий и стоимость питания — все, от мэра до последнего эксперта, уверены, что средств на горячую еду для школьников выделяют недостаточно. Хотя власти рапортовали, что страна на это получила 22 млрд рублей.
— Я просил, чтобы край поддержал нас, чтобы мы установили вменяемую надбавку за питание. А не так, что, если у тебя не хватает денег на кашу, ты не будешь работать. Будешь на чем-то выкручивать. Когда нет финансовой состоятельности, ты хоть кого поставь — хоть частника, хоть муниципала, оно также загнется, — заявил на встрече с горсоветом Сергей Ерёмин.
Этот вопрос на межведомственной рабочей группе после отравления в Красноярске поднимал и вице-президент АНО «Институт отраслевого питания» Сергей Углов. Он считает, что региональное софинансирование школьного питания в городе сейчас недостаточно. Федеральных средств и того, что дает регион, хватает только на часть расходов, что и вынуждает экономить на питании.
— Приведу такой пример, сейчас в Красноярске на один бесплатный завтрак тратят порядка 54 бюджетных рубля —
Имеющихся сейчас у Красноярска средств хватает как раз только на продукты, и муниципалитет, естественно, не в силах добавлять сверху нужную сумму на сопутствующие расходы. Если в школе собственный пищеблок, то школа еще способна хоть как-то на эту сумму работать. В случае же, когда речь идет про аутсорсинг, приходится или кормить дешевыми продуктами, или недокладывать. Именно поэтому Ерёмин и просил на горсовете у края помощи — увеличить ту самую надбавку с 13%.
Согласно сайту госзакупок, в Красноярске за завтраки фирмам на аутсорсинге платят
По мнению эксперта, дополнительно усугубляет ситуацию способ выбора компании на аутсорсинг.
— Наверное, назрела необходимость внесения изменений и в закон о госзакупках (