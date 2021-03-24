Бесплатные завтраки от Путина: почему дети массово травятся в российских школах

Редакция NGS24.RU разобралась, кто виноват в такой организации школьного питания в России, после которого дети оказываются в больницах. В процессе мы пробовали школьную еду, проверяли пищеблок красноярского лицея, говорили с родителями и спорили с экспертами.



От решения Путина до отравлений



Президент Владимир Путин 15 января 2020 года во время ежегодного послания Федеральному собранию поручил обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Он подчеркнул, что в стране нужно создать необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые, обеспечить их качественными продуктами. Он предложил уже с 1 сентября 2020 года запустить питание только в тех регионах, которые к этому готовы, в остальных — до 1 сентября 2023 года. Но позже решили кормить во всех школах, где есть такая возможность. Был принят соответствующий закон, который мы подробно разбирали, — кому, в каких регионах и какое питание положено.

