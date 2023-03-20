После школы Хамит уехал в Тобольск, там окончил радиотехническую школу. Затем мужчину забрали в армию, а по окончании службы он снова вернулся в родной Янгутум.



— В деревне охотились и рыбачили. Питались тем, что добыли сами, заготавливали на зиму. Зарабатывал изготовлением окон, дверей и печей для жителей деревни. Делаю это до сих пор — сейчас готовлю сани.



Когда Хамиту было 25 лет, примерно в 80-х, в деревню провели электричество — люди смогли навсегда избавиться от керосиновых ламп. На тот момент, говорит Хамит, в деревне работали 27 человек. Таксофон, по словам мужчины, появился только 10 лет назад и до сих пор лишь с помощью его одного люди могут поддерживать связь с миром.



Хамит говорит, что потихоньку переезжать из Янгутума люди начали, еще когда он был школьником. Для себя он сделал вывод: всё изменило «начальство», по приказу которого закрыли предприятия. И деревня стала умирать.