Этот вопрос витал в воздухе в течение всей беседы. Не задать его, послушав эту историю, сложно.



— Как вы считаете, жизнь прошла мимо вас?



В ответ Алексей поднял голубые глаза и серьезно кивнул:



— Прошла мимо. Она была как день сурка — всё одно и то же. Встал — скотина — степь. Я о многом жалею. Но говорить об этом не буду. Это мое личное, связанное с родными. Это всё произошло «благодаря» моим родным.



— Почему? Это из-за них вы пошли в армию по контракту?



— Нет, не из-за них. Но они здесь виноваты. Натаху (сестру) я не трогаю, когда я уходил, она еще маленькой была. Тут замешаны двое старших — сестра и брат. А сделали они вот что — написали письмо: «Она тебя не дождалась, вышла замуж». У меня всё перемкнуло, я сказал: «Ну на***, я возвращаться туда не собираюсь». Потому что я был молодой, ****тый. Я очень ревнивый. Даже если она сейчас вот здесь будет стоять, я увижу ее с кем-то, тихо молча подойду и как *****. Скажу: «Еще раз тебя с ней увижу, убью нах». Я ее даже пальцем не трогал, она девочкой ходила.



— Она правда не дождалась?



— Она ждала. Родные были против наших отношений, а теперь жалеют, что так сделали, — печально покачал головой Алексей.



