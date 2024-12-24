Таксисты — в лидерах: новосибирцы назвали самые конфликтные профессии — кто еще попал в анти-топ

Таксисты возглавили анти-рейтинг по конфликтным сотрудникам Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Новосибирцы назвали профессии, которые считают самыми конфликтными. В список за 2024 год попали таксисты, продавцы, кассиры и другие специалисты. Анализ провели эксперты исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Опрос прошел в декабре 2024 года среди 2010 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе и в Новосибирской области.

— Исследование показало, что чаще всего скандалы возникали с таксистами (28%), продавцами (27%), кассирами (26%), работниками регистратуры (21%), врачами (19%), курьерами (12%), охранниками (12%), строителями (10%), работниками пунктов выдачи (10%). Среди рабочих сфер, где часто происходят скандалы, треть опрошенных назвали сферу услуг (32%). На втором месте — розничная торговля (11%), на третьем — продажи (10%), — отметили в исследовательском центре.

Варианты ответов были множественными. По мнению половины опрошенных (53%), представители перечисленных профессий чаще всего скандалят из-за большого количества стрессовых ситуаций на работе. Также они уверены, что эти работники недовольны жизнью и работой (44%), встречаются с большим количеством разных людей (40%), часто перерабатывают (40%), мало зарабатывают (29%), имеют тяжелые условия труда (24%) или просто злые (8%).

Новосибирцы также порассуждали, что бы изменило поведение этих людей. Они считают, что ситуацию могла бы исправить другая работа, которая будет действительно по душе (25%), повышение зарплаты и денежные компенсации (24%). 15% опрошенных уверены, что люди стали бы добрее, если бы не реагировали на провокации и негатив. 13% считают, что конфликтным специалистам нужно больше отдыхать, 6% уверены, что все исправит нормированный график работы, 4% предполагают, что поможет смена работы, а 3% — что нужна смена обстановки. 2% опрошенных считают, что скандалистам помогут успокоительные. 8% опрошенных уверены, что такие сотрудники никак не смогут сдерживать негативные эмоции.