«Цены растут, мы не отстаем»: Деды Морозы и Снегурочки подняли стоимость поздравлений — за праздники они получают от 150 тысяч

Дед Мороз и Снегурочка, как обычно, — самые долгожданные гости на празднике для детей, а порой и взрослых. Сказочных героев приглашают домой, на корпоративы и утренники. Поздравления пользуются большим спросом, даты начинают бронировать летом, а цены растут по дням и по часам. Этот год — не исключение: оказалось, что многие подняли стоимость выступления, ссылаясь на рост цен в целом. НГС узнал, сколько стоит поздравление от сказочного дедушки с внучкой и что предлагают аниматоры, которые берут по 30 тысяч рублей за выезд.
Поздравления растут в цене
Приглашать на праздник сказочных героев начинают чаще всего после 20 декабря, но бронируют даты уже примерно с октября, а компании — и вовсе летом. Наибольшим спросом, по словам аниматоров, пользуются 30 и 31 декабря и несколько дней до Нового года.
Основатель агентства детских праздников «Чародейство» Светлана Макаркина заметила, что с каждым годом все раньше появляются заявки на бронирование: например, в этот раз одна из компаний позвонила в агентство в июле. По ее словам, за пару месяцев до праздника телефон начинает разрываться. При этом свободные часы еще остались — из-за логистики.
— Загрузка большая, но на 31 декабря еще остались окна из-за того, что мы можем принять заказ не в любой район, — объяснила Светлана Макаркина.
Помимо дедушки и внучки, рассказала руководитель агентства, новосибирцы могут заказать поздравление от ёлки, эльфа и других новогодних персонажей. Выбрать можно не только короткое поздравление (чаще заказывают домой), но и целый спектакль (чаще заказывают компании).
— Компании, школы и детские сады чаще берут спектакли, долгие поздравления, для дома выбирают экспресс-поздравления. Заказывают всё, — отметила основатель агентства.
Цены на поздравление дома от аниматоров «Чародейства» начинаются с 5,5 тысячи рублей, но ближе к ночи 31 декабря стоимость вырастает. Например, в последний день года с 23:00 до 02:00 поздравление длиной 15 минут стоит уже 12 тысяч рублей.
— Это помогает хорошо распределить время по дню. Если клиенты хотят заплатить меньше, то могут забронировать время днем. С часу до трех — относительно простойное время, на него цена ниже, — объяснила Светлана Макаркина.
Она также отметила, что каждый год цены на поздравления поднимают примерно на 10–15% из-за роста цен в целом.
Сейчас в компании «Чародейство» работает шесть пар дедушек с внучками. Все костюмы для аниматоров шили на заказ, намеренно отказавшись от покупных — чтобы не разрушить веру в Деда Мороза и Снегурочку у ребенка. Например, у дедушки обязательно должен быть парик, а не волосы, приклеенные к шапке, под шубой — расписной костюм, а не обычная одежда. Снегурочка — в красивых перчатках, сапожках и с идеальной укладкой.
Менеджер детского event-бюро Circus Land также рассказала НГС, что пока еще есть свободное время: чаще всего поздравление заказывают на 31 декабря и на вечернее время, начиная с 20-х чисел месяца. На корпоративы аниматоры компании не выезжают, поздравляют только детей. Программа, подчеркнула представитель бюро, продумана до мелочей и рассчитана на 20 минут.
— Мы позиционируем Деда Мороза настоящим, статным мужчиной, который не может прыгать, как молодой аниматор, поэтому поздравление длится 20 минут, а не час, чтобы не пришлось все делать Снегурочке, — объяснили в компании.
Сказка от Circus Land, уточнила менеджер, начинается не с того момента, когда герои заходят в дом, а намного раньше. Например, аниматоры звонят клиентам заранее, чтобы ребенка подвели к окну, и малыш «случайно» увидел идущих Деда Мороза и Снегурочку. Герои идут по улице, машут, заходят в дом, поздравляют ребенка, играют, водят хоровод и слушают стихи.
Борода, усы и парик Деда Мороза — из настоящих волос, поэтому дети чаще верят, что он настоящий. Костюмы тоже шили на заказ, а дизайн и вовсе придумывали сами, добавили в Circus Land.
— Поздравление стоит от 14 тысяч рублей, цена начинает расти после 22:00 в новогоднюю ночь и может доходить до 30 тысяч рублей. В этом году подняли стоимость на 2 тысячи рублей, — рассказала менеджер.
«На такси потратили больше, чем заработали»
Работают аниматоры не только от агентств — есть и те, кто использует праздник для подработки. Снегурочка Елена в повседневной жизни — консультант в магазине одежды, в месяц она зарабатывает порядка 60 тысяч рублей. Два года назад она вместе с братом, который на тот момент еще учился в школе, думала, как можно подзаработать, чтобы купить всем подарки на Новый год.
— Начали искать информацию в интернете и наткнулись на рассказ женщины, которая перед праздником работала Снегурочкой. Мы тоже решили попробовать, — вспоминает девушка.
Первым делом они купили костюмы — наряды обошлись примерно в 50 тысяч рублей. Брат с сестрой подготовили выступление, продумали сценарий — помогло то, что брат Елены на школьных утренниках уже выступал в образе Деда Мороза. Чуть позже разместили объявление и специально установили цену ниже, чем у конкурентов — 1 тысяча рублей за 20 минут.
— Звонили разные люди, приглашали на корпоративы в сауны, бани, съемные дома, но мы отказывались. Мы сразу решили, что будем устраивать праздник только для деток, — объяснила Елена. — Первый заказ был в Бердске, мы тогда только на такси туда потратили 1200 рублей в одну сторону.
За первый год семья заработала немного, примерно 40 тысяч рублей на двоих. В следующем году цену подняли до 2 тысяч рублей за выезд, в этом году просят уже 3,5 тысячи рублей, а 31 декабря — 5 тысяч рублей. Елена с братом работают неделю до Нового года и неделю после праздника, в этот раз планируют заработать 150 тысяч рублей.
Ее коллега по сказочным преображениям Михаил весь год работает аниматором и ведущим праздничных мероприятий в агентстве, но за неделю до Нового года выступает самостоятельно, вместе с женой. По словам Деда Мороза, у него получилось договориться с агентством о такой форме работы, и цену он выставляет ниже, чем берет организация.
— В нашей компании поздравление от героев стоит 15 тысяч рублей, — рассказал Михаил. — Мы берем 7 тысяч рублей в зависимости от района: если ехать в Академгородок, то 9 тысяч рублей. Костюмы у нас свои, шили на заказ, оба вышли в 270 тысяч рублей.
Дед Мороз работает аниматором уже девять лет, его жена — пять лет. Сказочный дедушка с внучкой заранее забирают подарки у родителей, чтобы вручить их детям, а лично от себя дарят сладкий подарок. Выступление длится примерно 30 минут — в это время аниматоры играют с малышами, отвечают на вопросы и слушают стихи.
Поздравляют муж с женой и взрослых, приходят на корпоративы — тогда цена, отмечает Михаил, варьируется от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от количества человек. Со взрослыми, признался он, работать сложнее из-за выпитого алкоголя, поэтому он старается уговаривать организаторов планировать выступление на самое начало праздника.
Михаил отмечает, что больше всего средств уходит на бензин, и в этом году аниматоры подняли стоимость выступления на тысячу рублей.
— К сожалению, все дорожает, на бензин уходит много денег. Но мы придумываем новые программы: например, в этом году вместе с нами может приехать снеговик. Цены растут, и мы не отстаем, — отмечает аниматор.
По данным «Авито Услуг», за последний год спрос на сказочных героев в Новосибирске вырос почти на половину (47%), а предложения от аниматоров увеличились на 37%. При этом средняя стоимость услуги в сервисе не изменилась: аниматоры просят примерно 2,5 тысячи рублей за час.
Недавно НГС провел слепую дегустацию игристого вина, чтобы понять, что можно выбрать для новогоднего стола. Для эксперимента решили взять алкоголь от российских производителей, а также не рассматривать самые популярные вина.