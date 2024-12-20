«Цены растут, мы не отстаем»: Деды Морозы и Снегурочки подняли стоимость поздравлений — за праздники они получают от 150 тысяч

В этом году аниматоры подняли цены примерно на 10-15% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дед Мороз и Снегурочка, как обычно, — самые долгожданные гости на празднике для детей, а порой и взрослых. Сказочных героев приглашают домой, на корпоративы и утренники. Поздравления пользуются большим спросом, даты начинают бронировать летом, а цены растут по дням и по часам. Этот год — не исключение: оказалось, что многие подняли стоимость выступления, ссылаясь на рост цен в целом. НГС узнал, сколько стоит поздравление от сказочного дедушки с внучкой и что предлагают аниматоры, которые берут по 30 тысяч рублей за выезд.

Поздравления растут в цене

Приглашать на праздник сказочных героев начинают чаще всего после 20 декабря, но бронируют даты уже примерно с октября, а компании — и вовсе летом. Наибольшим спросом, по словам аниматоров, пользуются 30 и 31 декабря и несколько дней до Нового года.

Основатель агентства детских праздников «Чародейство» Светлана Макаркина заметила, что с каждым годом все раньше появляются заявки на бронирование: например, в этот раз одна из компаний позвонила в агентство в июле. По ее словам, за пару месяцев до праздника телефон начинает разрываться. При этом свободные часы еще остались — из-за логистики.

— Загрузка большая, но на 31 декабря еще остались окна из-за того, что мы можем принять заказ не в любой район, — объяснила Светлана Макаркина.

Рост цен связывают с тем, что выросла стоимость на бензин и в целом на товары Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Помимо дедушки и внучки, рассказала руководитель агентства, новосибирцы могут заказать поздравление от ёлки, эльфа и других новогодних персонажей. Выбрать можно не только короткое поздравление (чаще заказывают домой), но и целый спектакль (чаще заказывают компании).

— Компании, школы и детские сады чаще берут спектакли, долгие поздравления, для дома выбирают экспресс-поздравления. Заказывают всё, — отметила основатель агентства.

Цены на поздравление дома от аниматоров «Чародейства» начинаются с 5,5 тысячи рублей, но ближе к ночи 31 декабря стоимость вырастает. Например, в последний день года с 23:00 до 02:00 поздравление длиной 15 минут стоит уже 12 тысяч рублей.

— Это помогает хорошо распределить время по дню. Если клиенты хотят заплатить меньше, то могут забронировать время днем. С часу до трех — относительно простойное время, на него цена ниже, — объяснила Светлана Макаркина.

Она также отметила, что каждый год цены на поздравления поднимают примерно на 10–15% из-за роста цен в целом.

Сейчас в компании «Чародейство» работает шесть пар дедушек с внучками. Все костюмы для аниматоров шили на заказ, намеренно отказавшись от покупных — чтобы не разрушить веру в Деда Мороза и Снегурочку у ребенка. Например, у дедушки обязательно должен быть парик, а не волосы, приклеенные к шапке, под шубой — расписной костюм, а не обычная одежда. Снегурочка — в красивых перчатках, сапожках и с идеальной укладкой.

Менеджер детского event-бюро Circus Land также рассказала НГС, что пока еще есть свободное время: чаще всего поздравление заказывают на 31 декабря и на вечернее время, начиная с 20-х чисел месяца. На корпоративы аниматоры компании не выезжают, поздравляют только детей. Программа, подчеркнула представитель бюро, продумана до мелочей и рассчитана на 20 минут.

— Мы позиционируем Деда Мороза настоящим, статным мужчиной, который не может прыгать, как молодой аниматор, поэтому поздравление длится 20 минут, а не час, чтобы не пришлось все делать Снегурочке, — объяснили в компании.

Сказка от Circus Land, уточнила менеджер, начинается не с того момента, когда герои заходят в дом, а намного раньше. Например, аниматоры звонят клиентам заранее, чтобы ребенка подвели к окну, и малыш «случайно» увидел идущих Деда Мороза и Снегурочку. Герои идут по улице, машут, заходят в дом, поздравляют ребенка, играют, водят хоровод и слушают стихи.

Борода, усы и парик Деда Мороза — из настоящих волос, поэтому дети чаще верят, что он настоящий. Костюмы тоже шили на заказ, а дизайн и вовсе придумывали сами, добавили в Circus Land.

— Поздравление стоит от 14 тысяч рублей, цена начинает расти после 22:00 в новогоднюю ночь и может доходить до 30 тысяч рублей. В этом году подняли стоимость на 2 тысячи рублей, — рассказала менеджер.

«На такси потратили больше, чем заработали»

Работают аниматоры не только от агентств — есть и те, кто использует праздник для подработки. Снегурочка Елена в повседневной жизни — консультант в магазине одежды, в месяц она зарабатывает порядка 60 тысяч рублей. Два года назад она вместе с братом, который на тот момент еще учился в школе, думала, как можно подзаработать, чтобы купить всем подарки на Новый год.

— Начали искать информацию в интернете и наткнулись на рассказ женщины, которая перед праздником работала Снегурочкой. Мы тоже решили попробовать, — вспоминает девушка.

Первым делом они купили костюмы — наряды обошлись примерно в 50 тысяч рублей. Брат с сестрой подготовили выступление, продумали сценарий — помогло то, что брат Елены на школьных утренниках уже выступал в образе Деда Мороза. Чуть позже разместили объявление и специально установили цену ниже, чем у конкурентов — 1 тысяча рублей за 20 минут.

— Звонили разные люди, приглашали на корпоративы в сауны, бани, съемные дома, но мы отказывались. Мы сразу решили, что будем устраивать праздник только для деток, — объяснила Елена. — Первый заказ был в Бердске, мы тогда только на такси туда потратили 1200 рублей в одну сторону.

Костюмы сказочных героев стоят дорого, на заказ сшить наряды можно за 200 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











За первый год семья заработала немного, примерно 40 тысяч рублей на двоих. В следующем году цену подняли до 2 тысяч рублей за выезд, в этом году просят уже 3,5 тысячи рублей, а 31 декабря — 5 тысяч рублей. Елена с братом работают неделю до Нового года и неделю после праздника, в этот раз планируют заработать 150 тысяч рублей.

Ее коллега по сказочным преображениям Михаил весь год работает аниматором и ведущим праздничных мероприятий в агентстве, но за неделю до Нового года выступает самостоятельно, вместе с женой. По словам Деда Мороза, у него получилось договориться с агентством о такой форме работы, и цену он выставляет ниже, чем берет организация.

— В нашей компании поздравление от героев стоит 15 тысяч рублей, — рассказал Михаил. — Мы берем 7 тысяч рублей в зависимости от района: если ехать в Академгородок, то 9 тысяч рублей. Костюмы у нас свои, шили на заказ, оба вышли в 270 тысяч рублей.

Дед Мороз работает аниматором уже девять лет, его жена — пять лет. Сказочный дедушка с внучкой заранее забирают подарки у родителей, чтобы вручить их детям, а лично от себя дарят сладкий подарок. Выступление длится примерно 30 минут — в это время аниматоры играют с малышами, отвечают на вопросы и слушают стихи.

Поздравляют муж с женой и взрослых, приходят на корпоративы — тогда цена, отмечает Михаил, варьируется от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от количества человек. Со взрослыми, признался он, работать сложнее из-за выпитого алкоголя, поэтому он старается уговаривать организаторов планировать выступление на самое начало праздника.

Михаил отмечает, что больше всего средств уходит на бензин, и в этом году аниматоры подняли стоимость выступления на тысячу рублей.

— К сожалению, все дорожает, на бензин уходит много денег. Но мы придумываем новые программы: например, в этом году вместе с нами может приехать снеговик. Цены растут, и мы не отстаем, — отмечает аниматор.

По данным «Авито Услуг», за последний год спрос на сказочных героев в Новосибирске вырос почти на половину (47%), а предложения от аниматоров увеличились на 37%. При этом средняя стоимость услуги в сервисе не изменилась: аниматоры просят примерно 2,5 тысячи рублей за час.