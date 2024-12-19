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Работа Итоги с Путиным «Есть проблемы с молоком, но всё растёт»: Путин заявил, что работа на селе становится интереснее

«Есть проблемы с молоком, но всё растёт»: Путин заявил, что работа на селе становится интереснее

Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке молодых кадров в аграрной сфере

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Владимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года»

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Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 19 декабря призвал повышать уровень благосостояния в российских сёлах. Об этом президент заявил в ответ на вопрос журналистки новосибирского ОТС Светланы Шевченко, которая сообщила об острой нехватке молодых кадров на селе.

— Мы являемся аграрно-промышленным регионом, производим продукцию по добавленной стоимости на экспорт. Но у нас острая нехватка молодых кадров на селе, несмотря на сельскую ипотеку. На развитие сельских территорий кадров не хватает. Что бы вы посоветовали, чтобы привлечь молодые кадры и сохранить тех, кто работает на селе? — спросила Шевченко.

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Владимир Путин начал ответ со статистики, объяснив, что сельское хозяйство в России развивается хорошими темпами.

— Я уже говорил, она развивается хорошими темпами — 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит с сельским хозяйством. В 1986 году СССР закупил 35 тонн зерновых, а в прошлом мы поставили 66 миллионов тонн на экспорт, уже в 2000 мы начали экспортировать, но это было около 1,2 миллионов тонн в год. Мы входим в число трёх крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимаем первое место в мире. Мы стабильно на протяжении десяти лет делаем свыше 100 миллионов тонн в год. Да, есть проблемы связанные с молоком, с плодово-овощной продукцией, но всё постепенно растёт, — высказался он.

Вопрос Путину про сельское хозяйство задала журналистка из Новосибирска Светлана Шевченко

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Отвечая на вопрос про кадры в сельской местности, Владимир Путин сказал, что необходимо создавать подходящие условия для специалистов из этой сферы.

— Самое главное — повышение уровня благосостояния людей, проживающих на селе, увеличение их уровня дохода. От этого будут решаться все остальные проблемы. Что касается кадров — тоже одна из ключевых составляющих. Мы со времён Советского Союза мы уделяли много внимания кадрам. Работа на селе становится интереснее, она стала индустрией — важно, чтобы об этом говорили постоянно и создавали условия для молодых людей, которые работают в этом секторе экономики, — добавил президент.

По словам Путина, государство будет делать всё, чтобы привлекать абитуриентов в сельское хозяйство и обеспечивать их работу на предприятиях.

Трансляция пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина идет уже 4 часа — о чём уже рассказал президент.

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