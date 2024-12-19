Команданте с Первомайки: новосибирец предлагает незнакомцам услуги собутыльника — его называют «Че Геварой» и знают артисты

Мужчина увлекается мотоциклами и любит театр Источник: Виталий Тарасов











Бывший военный, а сейчас инженер по безопасности дорожного движения Виталий Тарасов придумал для себя хобби. Он размещает на специальных сайтах забавные объявления, благодаря которым, уверен сибиряк, люди становятся ближе и проще. Виталий — разносторонний человек: он служил в армии, в органах внутренних дел, работал на разных предприятиях, в театре и даже был директором концертного агентства. Почему мужчина решил создавать смешные объявления и что он получает от общения с людьми, которые на них отзываются, — в материале НГС.

«Все ушли в интернет — меня это пугает»

Житель новосибирской Первомайки Виталий Тарасов нашел себе хобби: мужчина создает смешные объявления на специализированных сайтах, благодаря которым находит новые знакомства.

Объявление, которое случайно попалось журналисту НГС, гласит (орфография сохранена):

— Друг и собутыльник на какое-то время. Исскусно умею поддерживать беседу, будь то о гречке или о искусстве, — указал Виталий. Стоимость услуги — от 1000 рублей.

Такие объявления размещает сибиряк Источник: Avito Часто его «клиенты» становятся новыми друзьями Источник: Виталий Тарасов

В другом объявлении он уже предлагает услуги «не профессионального таролога и диетолога». В разговоре с корреспондентом НГС он сразу признался: встречаться и пить с малознакомыми людьми опасается, а вот для того, чтобы заводить новые знакомства, узнавать больше людей, считает эту площадку идеальной.

— Мне кажется, люди стали менее социализированы, мало общаются. У каждого своя жизнь, каждый ходит и думает о своем. Хотелось бы, чтобы все как-то более общительные были, шли на контакт, — посетовал Виталий Тарасов. — Выйду на улицу, хочу познакомиться с девушкой, а она прям пугается, чуть ли не за маньяка меня принимает и убегает. Все ушли в интернет. Меня это, если честно, пугает. Потому что я помню свое детство: выйдем во двор, играем в футбол, песни под гитару поем. Сейчас все по домам, у всех компьютеры, телефоны.

Со многими людьми, с которыми он познакомился по объявлениям, мужчина общается, с некоторыми даже подружился. Сибиряк признает: люди встречаются интересные, но ситуации бывают всякие. Например, однажды ему написала женщина и попросила вместе с ней встретить подругу с севера.

— Я должен был быть типа молодым человеком этой женщины. Я растерялся — мы не сопоставимы по годам, ей было за 50, за 60. Она предложила купить для меня костюм и оставить его себе. Это меня обидело, и я отказался от такого предложения, но потом мы с ней еще полдня общались на другие темы, — рассказал Виталий.

При этом Виталий женат, и супруга его необычное хобби не принимает: говорит, что он позорит дочерей и родителей, у которых та же фамилия, требует удалить объявления — мол, не позорься.

— А я не могу, — смеется Виталий.

От деревенского трактора до танка

Взяв «академ», Виталий ушел в армию Источник: Виталий Тарасов











Сегодня Виталий официально работает на одном из транспортных предприятий инженером по безопасности дорожного движения. В свободное время увлекается мотоциклами. Мужчина изначально пошел по необычному пути: сначала получил высшее образование — выучился на инженера, а затем уже получил средне-специальное и стал техником (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта). Любви к автомобилям и технике у него с детства не было, все случилось само собой.

— Я вырос в деревне на Алтае, с детства был знаком с устройством трактора. У меня был друг оттуда, мы всегда общались. Я поступил в барнаульский университет на бюджет, а тут звонит он из армии и говорит, что у него депрессия. Я решил его поддержать, пошел в деканат забирать документы, чтобы идти в армию. Там меня отговорили, сказали: «Ты глупый, ты на бюджет поступил, так не делают. Возьми академ», — вспомнил Виталий. — Я так и сделал и поехал в сборный пункт, в Новосибирске он еще «холодильник» называется. Это был 2011 год, я был худой, одни уши торчали и нос. Дней пять там сидел, меня никто не брал, думал, мой потолок — это стройбат. И как-то сидим в курилке, и я слышу свою фамилию. Выхожу, а это спецназ «Витязь» в Нижнем Новгороде. Уму не постижимо.

Армия поначалу его впечатлила Источник: Виталий Тарасов











Сначала ему очень понравилась армия. Через четыре месяца службы он подписал контракт, но вскоре понял, что погорячился: общаться ему было не с кем, «там пили каждый день» и «устраивали какие-то побои». Он понял, что жить таким образом не сможет, и вернулся в Новосибирск.

В городе Виталий поступил на службу в отдел милиции Советского района и стал сотрудником ППС. После этого работал какое-то время на себя, а затем снова подписал контракт и служил в 41-ой пехоте. А потом снова решил расторгнуть контракт.

— Мне там начали предлагать стать командиром танка — я не захотел. Поначалу в армии у меня было чувство эйфории, а тогда я понял, что там все шаблонно. Мне кажется, любой человек в армии либо спивается, либо сходит с ума, — рассуждает сибиряк.

При этом Виталий с теплотой вспоминает свою срочную службу, он стал сильнее и спортивнее. Он рассказал, что служил в годы, когда солдаты носили портянки, а не носки, у них не было зимних беретов, а «стоя на тумбочке» не разрешалось из-за усталости переобуваться в тапочки.

Виталий дважды подписывал контракт с Минобороны, но в итоге в службе разочаровался Источник: Виталий Тарасов Впрочем, о службе у него остались и приятные воспоминания Источник: Виталий Тарасов

«Стоять на тумбочке» в армии означает исполнять обязанности дневального по роте. По уставу дневальный не имеет права оставлять «тумбочку» пустой. Задача дневального «на тумбочке» — отвечать на телефон, который находится здесь же, подавать команды о распорядке дня (подъём, отбой и прочие), а также по необходимости вызывать командира роты.

— Сейчас у них там тихий час есть, у нас не было такого. Могли ночью старослужащие окна завешать войлоком, нас поднять, и чтобы мы их кровати полночи качали. Отжимались, прыгали, приседали — это в порядке вещей было, — рассказал Виталий о своей службе. — Я не скажу, что издевались. Мне, честно, потом даже понравилось, я с этого кайфанул. Был какой-то азарт: ты понимал, что нельзя косячить. А если будешь косячить, ты вечно будешь виноват везде.

При этом, по мнению Виталия, жестокая дедовщина в армии и в полиции похожа. Там, уверен сибиряк, пытаются издеваться над другими те, кого тоже когда-то обижали и ущемляли в правах.

Из Росгвардии в театралы

В Росгвардии мужчина работал в гараже Источник: Виталий Тарасов











В Новосибирске Виталий служил в Росгвардии слесарем. Несколько раз специальная комиссия повышала его в должности: сначала до механика, затем до старшего механика и до начальника гаража. Но потом новосибирец стал работать на частников — зарплаты там были конкурентнее.

— У меня кличка на Первомайке «Че Гевара» — когда ушел из Росгвардии, за мной следом еще другие коллеги ушли. Водитель, водитель начальника, механика два. Человек шесть или семь, — вспоминает собеседник.

При этом Виталий признался, что всю жизнь увлекался театром. В детстве мама отдала его в музыкальную школу на класс баяна. Сначала это было зазорное хобби, а после парень втянулся и даже дополнительно записался на класс гитары. Детей периодически возили в театр музкомедии, и юному музыканту понравилось.

Виталий успел поработать с многими известными актерами: в частности, организовывал выступление Леонида Каневского Источник: Виталий Тарасов











Чуть позже в этом же театре Виталий начал помогать работавшему там другу и постепенно «дорос» до старшего администратора Алтайского театра музыкальной комедии. С тех пор он совмещал театральную жизнь со службой, работой и собственным делом, а когда перебрался в Новосибирск, подрабатывал в театре «Старый дом».

— У каждого человека своя среда. В театре у меня всегда ощущение праздника: спектакли, репетиции… Мне репетиции даже больше нравятся — там все по-настоящему, не так шаблонно, как на сцене, там огонёк есть. Еще любил сидеть за сценой в комнате, где сидят «звукари» и «монтировщики» (театральное сокращение машиниста монтировочного цеха, в его обязанности входит сборка и разборка, проведение спектакля, хранение декораций, сбор необходимой «одежды» сцены для выезда. — Прим. ред.), — вспомнил Виталий.

В Сибирь он также привозил шоу братьев Сафроновых… Источник: Виталий Тарасов … и артиста Максима Аверина Источник: Виталий Тарасов

Еще в Барнауле Виталий Тарасов открыл личное дело, как раз связанное с искусством и сценой, и возглавил компанию, которая занималась организацией гастролей. Его команда ездила по местным ДК, организовывая в них концерты пародиста Евгения Петросяна, иллюзионистов Сергея и Ильи Сафроновых, актеров Леонида Каневского и Максима Аверина.

Мужчина признается: может, и хотел бы заниматься театром, но в театре денег не заработаешь.