НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

3 м/c,

южн.

 756мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Копим на будущее с ПДС
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Работа истории Команданте с Первомайки: новосибирец предлагает незнакомцам услуги собутыльника — его называют «Че Геварой» и знают артисты

Команданте с Первомайки: новосибирец предлагает незнакомцам услуги собутыльника — его называют «Че Геварой» и знают артисты

Новосибирец ради общения предлагает забавные услуги на сайте объявлений

3 236
14 комментариев

Мужчина увлекается мотоциклами и любит театр

Источник:

Бывший военный, а сейчас инженер по безопасности дорожного движения Виталий Тарасов придумал для себя хобби. Он размещает на специальных сайтах забавные объявления, благодаря которым, уверен сибиряк, люди становятся ближе и проще. Виталий — разносторонний человек: он служил в армии, в органах внутренних дел, работал на разных предприятиях, в театре и даже был директором концертного агентства. Почему мужчина решил создавать смешные объявления и что он получает от общения с людьми, которые на них отзываются, — в материале НГС.

«Все ушли в интернет — меня это пугает»

Житель новосибирской Первомайки Виталий Тарасов нашел себе хобби: мужчина создает смешные объявления на специализированных сайтах, благодаря которым находит новые знакомства.

Объявление, которое случайно попалось журналисту НГС, гласит (орфография сохранена):

— Друг и собутыльник на какое-то время. Исскусно умею поддерживать беседу, будь то о гречке или о искусстве, — указал Виталий. Стоимость услуги — от 1000 рублей.

Такие объявления размещает сибиряк

Источник:

Часто его «клиенты» становятся новыми друзьями

Источник:

В другом объявлении он уже предлагает услуги «не профессионального таролога и диетолога». В разговоре с корреспондентом НГС он сразу признался: встречаться и пить с малознакомыми людьми опасается, а вот для того, чтобы заводить новые знакомства, узнавать больше людей, считает эту площадку идеальной.

 — Мне кажется, люди стали менее социализированы, мало общаются. У каждого своя жизнь, каждый ходит и думает о своем. Хотелось бы, чтобы все как-то более общительные были, шли на контакт, — посетовал Виталий Тарасов. — Выйду на улицу, хочу познакомиться с девушкой, а она прям пугается, чуть ли не за маньяка меня принимает и убегает. Все ушли в интернет. Меня это, если честно, пугает. Потому что я помню свое детство: выйдем во двор, играем в футбол, песни под гитару поем. Сейчас все по домам, у всех компьютеры, телефоны.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Со многими людьми, с которыми он познакомился по объявлениям, мужчина общается, с некоторыми даже подружился. Сибиряк признает: люди встречаются интересные, но ситуации бывают всякие. Например, однажды ему написала женщина и попросила вместе с ней встретить подругу с севера.

— Я должен был быть типа молодым человеком этой женщины. Я растерялся — мы не сопоставимы по годам, ей было за 50, за 60. Она предложила купить для меня костюм и оставить его себе. Это меня обидело, и я отказался от такого предложения, но потом мы с ней еще полдня общались на другие темы, — рассказал Виталий.

При этом Виталий женат, и супруга его необычное хобби не принимает: говорит, что он позорит дочерей и родителей, у которых та же фамилия, требует удалить объявления — мол, не позорься.

— А я не могу, — смеется Виталий.

От деревенского трактора до танка

Взяв «академ», Виталий ушел в армию

Источник:

Сегодня Виталий официально работает на одном из транспортных предприятий инженером по безопасности дорожного движения. В свободное время увлекается мотоциклами. Мужчина изначально пошел по необычному пути: сначала получил высшее образование — выучился на инженера, а затем уже получил средне-специальное и стал техником (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта). Любви к автомобилям и технике у него с детства не было, все случилось само собой.

— Я вырос в деревне на Алтае, с детства был знаком с устройством трактора. У меня был друг оттуда, мы всегда общались. Я поступил в барнаульский университет на бюджет, а тут звонит он из армии и говорит, что у него депрессия. Я решил его поддержать, пошел в деканат забирать документы, чтобы идти в армию. Там меня отговорили, сказали: «Ты глупый, ты на бюджет поступил, так не делают. Возьми академ», — вспомнил Виталий. — Я так и сделал и поехал в сборный пункт, в Новосибирске он еще «холодильник» называется. Это был 2011 год, я был худой, одни уши торчали и нос. Дней пять там сидел, меня никто не брал, думал, мой потолок — это стройбат. И как-то сидим в курилке, и я слышу свою фамилию. Выхожу, а это спецназ «Витязь» в Нижнем Новгороде. Уму не постижимо.

Армия поначалу его впечатлила

Источник:

Сначала ему очень понравилась армия. Через четыре месяца службы он подписал контракт, но вскоре понял, что погорячился: общаться ему было не с кем, «там пили каждый день» и «устраивали какие-то побои». Он понял, что жить таким образом не сможет, и вернулся в Новосибирск.

В городе Виталий поступил на службу в отдел милиции Советского района и стал сотрудником ППС. После этого работал какое-то время на себя, а затем снова подписал контракт и служил в 41-ой пехоте. А потом снова решил расторгнуть контракт.

— Мне там начали предлагать стать командиром танка — я не захотел. Поначалу в армии у меня было чувство эйфории, а тогда я понял, что там все шаблонно. Мне кажется, любой человек в армии либо спивается, либо сходит с ума, — рассуждает сибиряк.

При этом Виталий с теплотой вспоминает свою срочную службу, он стал сильнее и спортивнее. Он рассказал, что служил в годы, когда солдаты носили портянки, а не носки, у них не было зимних беретов, а «стоя на тумбочке» не разрешалось из-за усталости переобуваться в тапочки.

Виталий дважды подписывал контракт с Минобороны, но в итоге в службе разочаровался

Источник:

Впрочем, о службе у него остались и приятные воспоминания

Источник:

«Стоять на тумбочке» в армии означает исполнять обязанности дневального по роте. По уставу дневальный не имеет права оставлять «тумбочку» пустой. Задача дневального «на тумбочке» — отвечать на телефон, который находится здесь же, подавать команды о распорядке дня (подъём, отбой и прочие), а также по необходимости вызывать командира роты.

— Сейчас у них там тихий час есть, у нас не было такого. Могли ночью старослужащие окна завешать войлоком, нас поднять, и чтобы мы их кровати полночи качали. Отжимались, прыгали, приседали — это в порядке вещей было, — рассказал Виталий о своей службе. — Я не скажу, что издевались. Мне, честно, потом даже понравилось, я с этого кайфанул. Был какой-то азарт: ты понимал, что нельзя косячить. А если будешь косячить, ты вечно будешь виноват везде.

При этом, по мнению Виталия, жестокая дедовщина в армии и в полиции похожа. Там, уверен сибиряк, пытаются издеваться над другими те, кого тоже когда-то обижали и ущемляли в правах.

Из Росгвардии в театралы

В Росгвардии мужчина работал в гараже

Источник:

В Новосибирске Виталий служил в Росгвардии слесарем. Несколько раз специальная комиссия повышала его в должности: сначала до механика, затем до старшего механика и до начальника гаража. Но потом новосибирец стал работать на частников — зарплаты там были конкурентнее.

— У меня кличка на Первомайке «Че Гевара» — когда ушел из Росгвардии, за мной следом еще другие коллеги ушли. Водитель, водитель начальника, механика два. Человек шесть или семь, — вспоминает собеседник.

При этом Виталий признался, что всю жизнь увлекался театром. В детстве мама отдала его в музыкальную школу на класс баяна. Сначала это было зазорное хобби, а после парень втянулся и даже дополнительно записался на класс гитары. Детей периодически возили в театр музкомедии, и юному музыканту понравилось.

Виталий успел поработать с многими известными актерами: в частности, организовывал выступление Леонида Каневского

Источник:

Чуть позже в этом же театре Виталий начал помогать работавшему там другу и постепенно «дорос» до старшего администратора Алтайского театра музыкальной комедии. С тех пор он совмещал театральную жизнь со службой, работой и собственным делом, а когда перебрался в Новосибирск, подрабатывал в театре «Старый дом».

— У каждого человека своя среда. В театре у меня всегда ощущение праздника: спектакли, репетиции… Мне репетиции даже больше нравятся — там все по-настоящему, не так шаблонно, как на сцене, там огонёк есть. Еще любил сидеть за сценой в комнате, где сидят «звукари» и «монтировщики» (театральное сокращение машиниста монтировочного цеха, в его обязанности входит сборка и разборка, проведение спектакля, хранение декораций, сбор необходимой «одежды» сцены для выезда. — Прим. ред.), — вспомнил Виталий.

В Сибирь он также привозил шоу братьев Сафроновых…

Источник:

… и артиста Максима Аверина

Источник:

Еще в Барнауле Виталий Тарасов открыл личное дело, как раз связанное с искусством и сценой, и возглавил компанию, которая занималась организацией гастролей. Его команда ездила по местным ДК, организовывая в них концерты пародиста Евгения Петросяна, иллюзионистов Сергея и Ильи Сафроновых, актеров Леонида Каневского и Максима Аверина.

Мужчина признается: может, и хотел бы заниматься театром, но в театре денег не заработаешь.

Ранее НГС рассказывал, как новосибирский курьер решил помогать людям и придумал новую профессию. Он называет себя «суетологом», а информацию о себе размещает на сайтах объявлений.

ПО ТЕМЕ
Работа История Собутыльник Служба по контракту
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
267039456
27 минут
Чё на Владимировской больше не принимают?
267039456
29 минут
"Мне там начали предлагать стать командиром танка", ха, ха, ха, это равносильно как стать повелителем мух! Понятно, что дядя не в себе, но зачем это писать здесь?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Людмила,72

rer,62

e_lena,24

Ольга,49

Серый мышъ,54

Иван,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление