Переняли у ритейла: в Новосибирске растет спрос на временных сотрудников — каких кадров не хватает

Порой, чтобы заработать деньги на подработках, придется хорошо потрудиться Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











У новосибирских работодателей растет спрос на временных специалистов. Подработка становится популярной из-за дефицита кадров и низкого уровня безработицы. К таким выводам пришли аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру». За год количество вакансий с частичной занятостью в Новосибирской области увеличилось в 2,5 раза.

— Низкий уровень безработицы в стране и дефицит большинства специалистов, в особенности линейного персонала, повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей. Для компаний вакансии с временной занятостью — это хорошая возможность закрыть хотя бы частично потребность в персонале, для соискателей — обилие выбора вариантов подработки и возможность допзаработка. За год количество откликов на вакансии с возможностью подработки увеличилось в 4,7 раза, — сообщили аналитики «Зарплаты.ру».

Доля вакансий с временной занятостью растет с 2021 года. В этом году в условиях острого кадрового дефицита еще больше работодателей стали рассматривать временный персонал. Ранее предложения подработки были одними из наиболее эффективных инструментов найма работников среди ретейлеров. Они постоянно привлекают временных сотрудников. К примеру, в пиковые сезоны — во время праздников, во время распродаж.

В этом году все больше работодателей стали искать сотрудников на частичную занятость. Это особенно популярно в сферах доставки, торговли, складского хозяйства. На подработку приглашают персонал массового найма без опыта и квалификации, а также высококвалифицированных специалистов. Например, врачей, педагогов.

Чаще всего работодатели временно нанимают курьеров, врачей, уборщиц, учителей, водителей, менеджеров по продажам, администраторов, продавцов, кассиров, фитнес-тренеров и операторов call-центров.

Самые высокие зарплаты на подработке ждут курьеров. Им готовы платить 124,5 тысячи рублей. Также высокую зарплату на подработке предлагают монтажникам (120 тысяч рублей), менеджерам по логистике (100 тысяч рублей), упаковщикам (96 тысяч рублей), автослесарям (85 тысяч рублей).

При этом, зарплату выше 90 тысяч рублей сможет зарабатывать тот, кто готов брать на себя максимальное количество заказов, смен. Зачастую подобный вариант частичной занятости предполагает ненормированный график с рабочим днем не меньше 12 часов.