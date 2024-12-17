«Люди работают за копейки из-за страхов»: новосибирцы поспорили из-за работы и вакансий

Большинство читателей уверены: им предлагают вакансии, где платят копейки Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Новосибирцы поспорили из-за рынка труда и зарплаты. Они оставили почти 200 комментариев под публикацией, в которой аналитики привели статистику на рынке поиска специалистов и вакансий за 2024 год. Большинство читателей НГС не согласны с официальной статистикой, а часть согласившихся комментаторов поссорились с первыми. Публикуем самые интересные мнения.

«Иди бомжуй, приятель»

Большинство читателей НГС не согласились с официальной статистикой от HR-специалистов и считают, что ситуация на новосибирском рынке труда обстоит иначе.

— Наличие вакансий на известных сайтах не отражает истинную картину. Точно также, как и выводы экспертов. В реальной жизни все по-другому, — уверен читатель НГС под ником «ВспыЖ». — Не хотят люди работать на тяжёлых работах за копейку.

Анонимный комментатор поддержал предыдущего оратора. Он уверен, что данные о том, что сейчас в Новосибирской области много вакансий и нехватка кадров, и из-за этого работодатели удерживают специалистов всеми возможными способами — неправда.

— По факту все работодатели хотят получить работника, который: а) 25 лет с опытом 15 лет, б) детей нет и не будет, в) готов работать 24х7, г) деньги не главное, потерпит месяц без выплат, д) готов работать без оформления, отпусков, больничных и т. д., — уверен комментатор.

Не согласны некоторые читатели и с тем, что сейчас на рынке труда в Новосибирске и области снизилась дискриминация по возрасту и полу.

— При наличии хорошего резюме, опыта и навыков, ранее не имея проблем с трудоустройством никогда, сейчас стоит только утоxнить свой возраст (предпенсионер), тут же (говорят): «Извините, но мы не готовы пригласить вас на собеседование. А вопрос, почему, только вызывает разрежение у HR-специалиста, — пишет еще один анонимный читатель.

Часть новосибирцев уверены: чтобы поменять работу, нужно как следует подумать много раз, а рисковать не стоит.

— Фантастика все это, к сожалению. Нужно 100 раз хорошенько подумать, чтобы поменять работу. Обещают золотые горы, но могут и наврать, и очень сильно, — уверен комментатор.

С ним согласен еще один читатель. Мужчина утверждает: когда есть, что терять, рисковать становится опаснее.

— Иди бомжуй, приятель, пока молодой. У меня семья, дети, ипотека. Есть деньги платить за все это — и хорошо. А шагнешь в никуда — и рискуешь оказаться без денег месяц или несколько месяцев. И кто будет ипотеку платить? На что содержать семью? Не страшно тому, кто ничего не имеет. Ему просто нечего терять. А мне есть, что, — уверен читатель.

Другие жалуются на то, что давно не могут найти хорошую работу с достойной оплатой.

— Ищу работу больше полугода. Предлагают нищенские условия, без ТК, за гроши. Ешьте это сами, дорогие работодатели, — уверен гость.

— Дефицит есть на низкооплачиваемые вакансии. Вернее, где хотят, например, за 30 тысяч найти «оллинклюзив». На узкоспециализированные вакансии. На ниши, где перегрев количества работодателей (супермаркеты, например). Все, — уверен читатель.

«Бойтесь дальше»

Другие читатели уверены: на современном рынке труда можно найти себе нормальную работу, если обладать качественными навыками, а порой не бояться рисковать.

— Из-за страхов люди и работают за копейки, а работодатели наживаются. Бойтесь дальше и думайте «а если…», — пишет аноним.

Гость уверен: можно в течение жизни менять профессиональную сферу под запросы рынка труда.

— Кто сказал, что, выучившись один раз, ты всю жизнь будешь только по этой специальности работать? Давно уже не так, — уверен пользователь.

Пользователь с ником «Домовёнок Кузя» согласен со статистикой от HR- специалистов. Он поделился своим опытом с читателями, но был подвергнут жесткой критике от свои оппонентов.

— Всё так. В начале октября пригласили с переездом (оплачивали бы жильё) в Санкт-Петербург с очень хорошей ЗП и повышением в должности. Сказал нашему руководству, что собираюсь принять решение в пользу переезда, попросили недельку подождать с ответом. В итоге предложили те же условия, что и в Питере. Решил пока остаться здесь, т. к. здесь много чего, что «нажито непосильным трудом». Так что да, за грамотных специалистов работодатель готов побороться, — пишет мужчина.

С ним согласен еще один комментатор.

— Работать надо уметь. Я на чиле вопросы решаю за 5 минут, а некоторые не могут решить неделями. Как раз сейчас такую картину наблюдаю на работе, — уверен анонимный комментатор.

Читатель с ником «Трям-брям» отметил, что в последнее время дефицит кадров — это следствие того, что в 90-е годы перестали готовить в полной мере рабочие специальности.

— Начинаем пожинать плоды ситуации середины 90-х, когда техникумы и ПТУ вместо сварщиков, станочников, монтажников начали учить всяких юристов-экономистов и прочих менеджеров, — уверен комментатор.