Рук не хватает: сибиряки бросают стабильную работу ради мест получше — им активно повышают зарплату и манят бонусами

Современные соискатели стали очень требовательными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











2024 год для многих жителей Новосибирска стал интересным по части поиска и смены работы. Весь год рынок труда балансировал на грани нехватки специалистов и перестройки в сторону интересов соискателей. На это оказали влияние и демографическая яма 1990-х, и политическая обстановка в мире, и вопрос миграционной политики. Корреспондент НГС пообщалась с представителями крупных сервисов по поиску работы и подбору персонала и узнала, какие тенденции они заметили на рынке труда в 2024 году, каких специалистов больше всего не хватало и как изменился этот рынок. Подробности — в материале НГС.

«Рынок кандидатов»

По мнению директора «hh.ru Сибирь» Екатерины Дегтяревой, рынок труда в Новосибирской области остается пока «рынком кандидатов» с умеренным дефицитом кадров. По итогам ноября на одну вакансию в Новосибирской области, по данным компании, в среднем приходилось 3,9 резюме, тогда как здоровое соотношение спроса и предложения начинается от 4-х резюме на вакансию.

— Мы уже близки к «норме», и кажется, что еще чуть-чуть, и проблема нехватки рабочих рук решится. Но это не так. Хоть мы и наблюдаем рост активности соискателей (а она в этом году выше, чем у работодателей), надо понимать источник новых открытых и обновленных резюме, — отмечает Екатерина Дегтярева.

Это, по словам эксперта, связано в первую очередь с тем, что прирост вакансий за минувшие два года был таким мощным, что людям стало очевидно — это не разовый всплеск, а стабильно растущий спрос. А значит, работы много и ее можно достаточно быстро найти.

В Новосибирске нехватает сотрудников в сфере ритейла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во-вторых, выйдя на рынок труда, теперь можно серьезно увеличить зарплату, улучшить условия работы, получить более удобный график и другие бонусы. Это послужило стимулом для роста соискательской активности.

— Доля россиян, которые решили сменить работу сами, без воздействия внешних причин, находится в четвертом квартале этого года на максимальном уровне за всю историю наблюдений hh.ru с 2015 года включительно. А в Новосибирской области эти показатели еще выше: 78% соискателей сообщили о том, что уволились с последнего места работы по собственному желанию, и по сравнению с предыдущими замерами в третьем квартале 2024 года число таких ответов выросло на 8%, — отметила спикер.

Такие данные говорят о том, что «новые кандидаты» — это часто те работники, которые уволились в поисках условий получше. Также аналитики наблюдают рост профессиональной мобильности — когда соискатели решают перейти из одной профобласти в другую, где, например, больше платят.

— В последнее время наблюдаем отток кандидатов из сферы ритейла: -17% резюме в 2024 году в сравнении с 2023. При этом параллельно растет количество активных резюме в сфере рабочего персонала (+24%), где есть много вакансий с лояльными требованиями к опыту и конкурентными зарплатами, — добавила Екатерина Дергачева.

Такое положение вещей стало серьезным вызовом для работодателей, замечают эксперты. Бизнесу приходится переориентировать HR-стратегию с закрытия освобождавшихся рабочих мест и поиском новых людей на долгосрочное удержание и переобучение сотрудников внутри компании. Для этого нужно понимание, что сделать, чтобы нынешние сотрудники работали в компании и через пять лет. Кроме того, топ-менеджменту необходимо разобраться, как будет развиваться бизнес в условиях существующего рынка в ближайшие пять лет, какие специалисты ему будут нужны и где их взять.

— В 2024 году рынок труда стал соискательским. В условиях нехватки соискателей работодатели повышают зарплату — сейчас это наиболее действенный инструмент. Рост зарплат наблюдается во всех регионах и практически по всем сферам. Даже в ритейле, который традиционно максимально экономит на бонусах для сотрудников, наблюдается рост заработных плат больше, чем на 10%, — отметили в пресс-службе компании «Зарплата.ру».

Работодатели придумывают способы, чтобы удержать своих сотрудников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дефицит кадров, отметили эксперты, повлиял на возрождение популярности работы в производственном секторе. Сейчас производственники — наиболее сложные для найма специалисты, в особенности токари и фрезеровщики.

В ИТ-секторе же наблюдается перенасыщение junior-специалистами, и вчерашние выпускники онлайн-школ сейчас находят работу с трудом. При этом senior-специалисты по-прежнему остаются очень востребованными.

— Наблюдаем снижение гендерной дискриминации и эйджизма. Количество просмотров резюме кандидатов в возрасте 40+ уже второй год подряд растет, а зарплатные ожидания женщин растут быстрее, чем у мужчин, чего ранее не наблюдалось, — добавили в пресс-службе «Зарплата.ру».

Региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий признала также, что сейчас по всей стране наблюдается расширение границ найма. Компании привлекают ранее не особо активных кандидатов: студентов, пенсионеров, родителей в декрете. Начинающим специалистам предлагают оплачиваемое обучение и стажировку, назначают опытных наставников, при необходимости помогают в первое время с арендой жилья, выплачивают «подъёмные».

Для привлечения кадров компании повышают зарплаты для новых сотрудников: по всем сферам и вакансиям в январе–ноябре 2024 года в Новосибирской области средний размер предлагаемой зарплаты вырос на 7% по сравнению с 2023 годом. При этом темпы зарплатной гонки снижаются, и работодатели всё чаще используют другие методы для привлечения и удержания персонала.

— Во время одного из опросов 89% респондентов в Новосибирске рассказали, что в их компании есть система бонусов и льгот. В топ-3 наиболее распространённых входят премии за достижение целей и продаж, бесплатное медицинское страхование и ДМС, обучение за счёт компании, — пояснила Екатерина Салостий.

Подработки и мамы в декрете

В 2024 году в Новосибирске выросла популярность вакансий подработок. Как отметили в пресс-службе «Зарплаты.ру», на это повлияли низкий уровень безработицы и дефицит линейных специалистов. Для работодателей это возможность закрыть потребность в персонале хотя бы частично, а для соискателей — получить дополнительный заработок. Чаще всего вакансии для подработки размещали в сфере ритейла и логистики.

Подработка — популярный способ деятельности сейчас Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Этот же тренд уловили и специалисты сервиса «Авито Работа». Подработка и частичная занятость, сообщили в компании, набирает обороты: 30% жителей Новосибирска, которые искали работу за последний год, интересовались частичной занятостью, ещё столько же — временной подработкой. 52% респондентов в Новосибирске отметили, что они подрабатывали хотя бы один раз за год.

Аналитики «Зарплаты.ру» также выяснили, что в 2024 году появилось много вакансий для вахтовиков. Специалисты объясняют тренд дефицитом кадров и попытками привлекать соискателей из других регионов. Такие вакансии размещают практически по всем специальностям: ищут водителей, строителей, сборщиков и других работников.

— Этот тренд стал актуальным еще в 2020 году после отъезда мигрантов, но в условиях дефицита кадров 2023–2024 годов он стал еще более популярным, — заключили в пресс-службе компании.

Кого не хватает?

Рабочие специальности по-прежнему остаются востребованными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По данным «Зарплаты.ру», в 2024 году работодатели больше всего размещали вакансий массового найма. При этом, несмотря на распространенное мнение о том, что самая дефицитная специальность — рабочий на оборонном заводе, больше всего вакансий, размещенных на сервисе, приходилось на сферу ритейла. Спрос на продавцов, кассиров, пекарей остается максимальным уже не первый год.

— Ритейл по своей экономической модели не может предложить такие же зарплаты, как сейчас готовы платить курьерам или разнорабочим на стройке. Кроме того, в этой сфере наблюдается большая текучка кадров, а магазинов, которые нуждаются в персонале, много, — отметила PR-менеджер «Зарплаты.ру» Татьяна Старостина.

Также, по данным компании, в этом году очень востребованы курьеры, упаковщики, комплектовщики, менеджеры продаж и разнорабочие. В первой половине года был высокий спрос на рабочих строительных специальностей, но во втором полугодии он сместился на водителей.

У аналитиков hh.ru данные немного отличаются. Помимо сотрудников розничной торговли, в 2024 году в сравнении с 2023 годом работодатели, сотрудничающие с этой платформой, больше всего нуждались в специалистах по туризму и гостиничному делу, работниках ресторанов, стратегии, инвестиций, консалтинга, а также науки и образования.

Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых сложилась наиболее жесткая конкуренция, то это дворники, врачи, повара, фармацевты-провизоры, а также слесари и сантехники.

В топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Новосибирской области, вошли также токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи и заведующие отделением, автослесари, автомеханики, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, инженеры ПНР, мерчандайзеры, специалисты по взысканию задолженности, администраторы магазина, администраторы торгового зала, товароведы, маляры, штукатуры, сварщики, курьеры и агрономы, подсчитали в hh.ru.

Дворников в Новосибирске найти трудно Источник: Сергей Ляшко / NGS.RU











По данным «Авито Работы», не хватает в регионе также комплектовщиков, монтажников, водителей-экспедиторов, сварщиков и все тех же курьеров. Среди офисных позиций — менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, операторов колл-центра, инженеров и бухгалтеров.

Из необычных вакансий в компании отметили пчеловода-матковода, повара со знанием уйгурской кухни, тренера по чирлидингу, инструктора-преподавателя по подготовке промышленных альпинистов, зооняню для енотов в компанию по реабилитации брошенных животных, инструктора по вейксерфингу, умеющего выполнять трюки, и дизайнера бизибордов для развития мелкой моторики у детей.

Что по зарплате?

По данным аналитиков «Зарплаты.ру», платить на 15% больше за год стали курьерам. Сейчас их средняя зарплата — 113 тысяч рублей. Но для такого высокого уровня дохода работнику придется как следует стараться — он достижим только при условии максимальной занятости, превышающей часто 40-часовую рабочую неделю.

Подросли по зарплатам и операторы станков ЧПУ: предлагаемый им доход вырос год к году на 20% и составляет сейчас в среднем 110 тысяч.

У фрезеровщиков и токарей, монтажников, автослесарей и сварщиков за год заработок вырос на 5%. В среднем, эти специалисты сейчас зарабатывают от 90 до 100 тысяч рублей в месяц.

Среди «белых воротничков» в лидерах DevOps-инженеры с месячной зарплатой в 180 тысяч рублей, коммерческие директора, зарабатывающие в среднем по 130 тысяч, руководители отделов логистики с зарплатой в 100 тысяч. При этом для большинства руководящих специальностей и нелинейных офисных сотрудников зарплату не указывают — ее обсуждают на собеседовании с потенциальным кандидатом.

По данным «Авито Работы», больше всего в 2024 году новосибирцы зарабатывали в сфере «производство промышленного оборудования и станков»: средняя зарплата в этой сфере –118 тысяч рублей в месяц. Также в лидерах — «строительство жилых и коммерческих объектов» со средней зарплатой в 109 тысяч рублей и «металлургическая промышленность» — 99 тысяч рублей в месяц.

— В разрезе отдельных вакансий в числе высокооплачиваемых по итогам неполного года бетонщики, токари, штукатуры, водители-экспедиторы и электромонтажники, — заключила Екатерина Салостий.

Удалось ли вам выгодно сменить работу в 2024 году? Да, нашлось место получше и зарплата повыше Повысили зарплату на старом месте — не буду и искать Меня все устраивает в моем месте работы В поиске, но ничего подходящего нет Напишу свое мнение в комментариях