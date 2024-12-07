«Настоящий мужчина»: новосибирцы восхитились юным Иваном, который заработал 600 тысяч на аккордеон — мнения

Юный музыкант играл в метро и на набережной Источник: Юлия Гузенко











Читатели НГС обсудили статью о 14-летнем Ване из Новосибирска, который сам заработал себе на аккордеон больше полмиллиона рублей за месяц. Парень играл в метро и на набережной для прохожих хиты, которые они у него заказывали. Новосибирцы высказали свое мнение о талантливом парне. Публикуем самые интересные из них.

«Можно заработать поберушничеством»

Некоторые читатели НГС даже в этом позитивном материале нашли, к чему придраться. Они напомнили о том, что теперь семью парня будет донимать опека, а сам Ваня якобы играть не умеет и попрошайничает.

— Почему сейчас можно заработать только практически поберушничеством? Почему нормальная семья не может обеспечить талантливого ребенка честно работая, а не выкручиваясь разными способами? Мальчик молодец. Желаю ему всего самого замечательного. Пусть он станет отличным музыкантом и выступает по всему миру. Будет очень жаль, если следующим пунктом его карьеры будет пение под баян в электричках. Таких талантов немало болтается там. Один певец уже лет 20 поет под фонограмму в электричках. Уже постарел на этом, — пишет анонимный читатель.

— Не вижу ни дипломов, ни грамот. Играть-то он умеет или из жалости подавали? , — задается вопросом Болеслав.

Еще один аноним уверен: налоговые органы взыщут с Вани проценты и штраф за ведение коммерческой деятельности без регистрации.

— Теперь налоговая 13% с него взыщет и штраф выпишет за ведение коммерческой деятельности без регистрации, опека проверки будет делать на предмет работы малолетнего, метро свою проверку проведёт, мэрия свою. В общем, зря НГС эту статью запустило, — уверен комментатор.

«Да он гений»

Большинство же читателей поддержали талантливого подростка. Они желают юноше успехов в дальнейшей карьере.

— Да он гений! Человек-золото. Успехов ему! , — пишет kalqcd.

Многих радует, что статья позитивная, но не о блогерах и моделях.

— Ну, вот. Наконец-то позитив не про моделей и блогеров. Молодец парень, удачи, — пишет читатель.

Также новосибирцы уверены: пока есть такие парни, общество не пропало.

— Не совсем пропало общество, когда такие парни есть. Не менее шокирован, пишет «Алле гараж».

Читатели отмечают, что Иван поступил как настоящий мужчина.

— Иван, ты большой молодец и пример не только детям, но и взрослым! Настоящий мужчина! Приятно было прочитать про тебя! Иди к своей мечте и не останавливайся, — желают музыканту комментаторы.

Также горожане отметили и родителей юного музыканта за достойное воспитание.

— Успехов Ивану на творческом пути, а семье — низкий поклон за такого сына. Читая такие материалы начинаешь веришь в волшебство. Спасибо автору! , — пишет еще один неавторизованный комментатор.