«Мужчина взял за грудь»: откровения омской официантки о домогательствах и странных гостях

Некоторые гости уходят не расплатившись Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











21-летняя Оксана (имя изменено) — официантка в одном из омских караоке-ресторанов. На работе ей приходилось и получать чаевые в половину зарплаты, и оплачивать чеки за гостей. А еще она несколько раз сталкивалась с неадекватными посетителями. Честный рассказ о трудностях работы — в ее колонке. Далее от первого лица.

«Слезы на глаза навернулись»

Официанткой я работаю почти год. Пошла, как и многие, потому что нужны были деньги. Жизненные обстоятельства так сложились, что пришлось снимать квартиру. Не думала, что надолго задержусь, но сдружилась с коллективом — все очень хорошие.

У официантов есть примета: чем сложнее с гостями работать, тем меньше денег они тебе оставят. Но иногда мы не то что чаевых не видим, но даже просто расчета.

У меня была такая история. Сидела компания ребят, которые частенько к нам ходят. Я с ними знакома была уже. Они обычно брали шампанское, всегда оставляли мне чаевые. Вообще всё было хорошо. В итоге в конце вечера, пока я бегала и рассчитывала других, эта компания ушла. Я захожу в зал, а там никого нет за столом. Мне еще диджей говорит: «Твои не успели с тобой попрощаться и попросили передать тебе пока. У них девочка очень сильно напилась, они ее выносили отсюда».

Иду на улицу и понимаю, что вся компания уехала. Тут слезы уже на глаза навернулись — у них чек был на 6 тысяч, а если гости не рассчитались, значит ты из своего кармана всё оплачиваешь.

Мне потом дали контакты молодого человека, который в тот вечер за этим столиком сидел. Я ему писала, просила рассчитаться. Он пообещал всё вернуть в ближайшие дни, но прошло уже три месяца, а денег так и нет. Эта компания раньше ходила каждую неделю, а после того, как они не рассчитались, я их больше не видела.

«Есть негласное правило молчания»

Девушкам-официанткам, конечно, тяжело. Мужчины любят подойти, начать лезть, знакомиться. К нам как-то пришел молодой человек, пил пиво и в какой-то момент, видимо, напился. Я подошла к столику, а он начал гладить меня по ноге. Говорю ему, что не нужно так делать, а он не прекращает. Страшно было его обслуживать. Он и по бедру меня гладил, а я понимала, что охранники ничего не сделают с этим — тогда смена была не очень хорошая. Этот молодой человек потом еще где-то нашел мои контакты и писал мне.

Такое, кстати, не только со мной было. Как-то девочка у нас выбежала из зала, сказала, что ее мужчина взял за грудь. Администратор начала ругаться на охрану, сказала выводить этого гостя.

А вообще у нас есть негласное правило молчания — всё для гостей. Никто не говорит, конечно, что мы должны любые выходки терпеть, но когда что-то происходит, могут намекнуть, что надо тихо посидеть. Ты понимаешь, что лучше правда промолчать, чем потом получить за это.

«Прижал меня к стене»

Есть мужчина, которому закрыт вход во все караоке-заведения Омска, а к нам его до недавнего времени пускали. Он как-то пришел и сидел до самого закрытия. Уже все ушли, а этот мужчина ко мне подходит и говорит, что хочет еще петь. Я ему объясняю, что мы закрываемся, нужно уходить, а он вообще не слышит. Прижал меня к стенке, поставил руки так, чтобы я не могла убежать, и начал предлагать познакомиться. А это очень большой, взрослый дядька с бородой. Страшно было. Мне диджей помог — взял его под руки и вывел на улицу.

Этот мужчина потом еще раз приходил, я не хотела с ним пересекаться, но пришлось — в зале не было других официантов. Он напился, начал возмущаться, потом вообще схватил меня за шею, говорит: «Малышка, договорись, чтобы я быстрее спел». Я ушла, попросила мальчика-официанта из соседнего зала его обслужить. В конце вечера этот гость подошел, расстегнул рубашку и сказал: «Застегивай!». Тогда его уже, конечно, вывели охранники.

«Ваш официант толкнул меня!»

Бывают и смешные случаи, не всегда всё так страшно. Пришел как-то дед с женой. Пропитые ужасно. Жена заказала пиво, я его принесла, попросила рассчитаться, а они говорят, что ничего не заказывали. Начали ругаться с ними из-за этого. Дед с женой орут на меня, заходит охранник, говорит: «не надо так разговаривать с девушкой». Начинается у гостей конфликт уже с ним.

В какой-то момент охранник берет под руки этого деда, чтобы его вывести, а тот толкает свою жену на пол. Она падает, начинает орать: «Ваш официант толкнул меня! Она пыталась меня убить! У меня разбита голова, вызывайте скорую и полицию! Я мертвая!» А я просто рядом стояла. Мы с охранником переглянулись удивленно. А люди, которые мимо проходили, ничего не понимали. Эту парочку тоже потом вывели. С женщиной всё хорошо было, естественно.

«Во мне появился стержень»

Позитив тоже есть. Как-то мне компания оставила 10 тысяч чаевыми. Практически половина зарплаты. А еще благодаря этой работе во мне стержень появился. Сейчас очень сложно как-то задеть или обидеть. Мне нравится, что я стала таким человеком. Даже с пьяными могу спокойно разговаривать, а раньше мне страшно было.

Сейчас серьезных проблем с деньгами уже нет, поэтому не беру много смен. В таком режиме работа мне даже нравится.

А вы оставляете чаевые официантам? Да Только если хорошо обслужил В зависимости от настроения Нет