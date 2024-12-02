Зарплата — до 250 тысяч: в Новосибирске назвали самые прибыльные вакансии декабря

От изготовителя натуральной колбасной оболочки требуют стрессоустойчивость Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В Новосибирске опубликовали самые прибыльные свежие вакансии декабря. Среди счастливчиков — водитель фуры, мастер-приемщик машин, изготовитель колбасной оболочки, и другие профессии. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

Зарабатывать до 250 тысяч рублей в декабре сможет водитель категории Е. Работать водителю предстоит на еврофуре SCANIA или VOLVO по городу, предусмотрены также междугородние перевозки. Погрузки будут ежедневные. Минимальный заработок за две недели — 100 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы от года.

От 150 до 220 тысяч рублей сможет зарабатывать руководитель юридического отдела в крупной металлургической компании. От соискателя требуют опыт работы на такой же должности от двух лет, также он должен уметь руководить коллективом и оптимизировать работу отдела, владеть всеми аспектами правовой деятельности компании.

До 150 тысяч рублей в месяц сможет зарабатывать мастер-приемщик автомобилей. В обязанности будет входить работа с клиентами: консультации по ремонту, согласование стоимости, продажа запчастей, раздача задач сотрудникам сервисной зоны и контроль хода выполнения работ. Нужен опыт работы от года, знание устройства автомобилей и технологий продаж.

На такую же зарплату сможет рассчитывать массажист в салоне. Сотруднику нужно будет проводить массажные программы и соблюдать чистоту на рабочем месте.

От 120 тысяч рублей обещают врачу-инфекционисту в Искитимской центральной городской больнице. От сотрудника требуют высшее образование и подготовку в интернатуре или ординатуре по специальности «Инфекционные болезни», сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста, медицинскую книжку. Медику предоставят жилье или компенсацию расходов по аренде, будут платить подъемные в размере трех окладов.

В городскую детскую клиническую больницу скорой медпомощи нужен челюстно-лицевой хирург. Обязанности сотрудника — оказание помощи по специальности, руководство работой среднего и младшего медицинского персонала, дежурства. График работы предоставляется по выбору: сутки через двое или пятидневная рабочая неделя, зарплата — до 120 тысяч рублей.

До 120 тысяч рублей будут платить в крупном агропромышленном холдинге изготовителю натуральной колбасной оболочки. В задачи сотрудника войдут проливка, калибровка, метровка, засолка и упаковка обработанных кишок. Требуется ответственный, внимательный, инициативный и, главное, стрессоустойчивый сотрудник. На территории предприятия есть производственная столовая. Работнику обещают каждый месяц выдавать бесплатно порцию мясной продукции, обещают также корпоративные мероприятия. Рабочее место расположено в селе Криводановка, есть корпоративный транспорт.