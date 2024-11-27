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Работа Лесть и шантаж: как новосибирские работники манипулируют начальством

Лесть и шантаж: как новосибирские работники манипулируют начальством

Новосибирские работодатели рассказали, как ими манипулируют сотрудники

2 325
19 комментариев

Работники часто манипулируют начальством

Источник:

Работодатели из Новосибирска рассказали, как их сотрудники чаще всего манипулируют начальством и чего благодаря этому пытаются добиться. Данные получили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру: они опросили новосибирских руководителей компаний. Опрос провели с 4 по 25 ноября среди 1920 российских руководителей компаний и начальников отделов, в том числе из Новосибирской области.

В результате опроса выяснилось, что сотрудники используют разные способы манипуляций. Работодатели выбирали множественные варианты ответов. Так, новосибирские подчиненные пытаются вызвать жалость, рассказывая о своих личных проблемах (76%), 49% прибегают к лести и чрезмерной похвале личных и деловых качеств начальника, 43% не раскрывают всей правды о проблемах, 28% шантажируют увольнением, а 21% показывают оффер с другой работы.

— Так манипуляторы обычно пытаются повышения зарплаты (66%), изменения графика работы (54%), повышения (41%), изменения режима работы. Например, ухода на удаленку (31%) или увольнения других сотрудников (25%), — отметили аналитики Зарплаты.ру.

Больше половины, 57%, работодателей признались, что относятся к манипуляторам негативно и даже готовы их уволить, остальные относятся к такому снисходительно или нейтрально. При этом начальство защищается от манипуляций. 43% делают вид, что «ведутся», и начинают манипулировать в ответ, 47% жестко и безапелляционно дают понять, что видят манипуляцию, и требуют прекратить ее, 2% заявили, что защищаться не умеют и сотрудники манипулируют с успехом. Остальные игнорируют и не считают, что необходимо как-то реагировать или защищаться.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы признались, как часто меняют работу и почему. Оказалось, что чаще всего новое место они выбирают из-за зарплаты.

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Комментарии
19
kolhoznik
5 часов
что бы манипулировать руководством предприятия , есть такая организация называется -профсоюз, жаль что россияне еще это го не осознали
Гость
6 часов
Ну а теперь рассказывайте как работодатель манипулирует работником, обещания, угрозы, и прочие способы нематериальной мотивации по максимуму отжать работника за весьма скромную ЗП
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