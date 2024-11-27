Лесть и шантаж: как новосибирские работники манипулируют начальством

Работники часто манипулируют начальством Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Работодатели из Новосибирска рассказали, как их сотрудники чаще всего манипулируют начальством и чего благодаря этому пытаются добиться. Данные получили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру: они опросили новосибирских руководителей компаний. Опрос провели с 4 по 25 ноября среди 1920 российских руководителей компаний и начальников отделов, в том числе из Новосибирской области.

В результате опроса выяснилось, что сотрудники используют разные способы манипуляций. Работодатели выбирали множественные варианты ответов. Так, новосибирские подчиненные пытаются вызвать жалость, рассказывая о своих личных проблемах (76%), 49% прибегают к лести и чрезмерной похвале личных и деловых качеств начальника, 43% не раскрывают всей правды о проблемах, 28% шантажируют увольнением, а 21% показывают оффер с другой работы.

— Так манипуляторы обычно пытаются повышения зарплаты (66%), изменения графика работы (54%), повышения (41%), изменения режима работы. Например, ухода на удаленку (31%) или увольнения других сотрудников (25%), — отметили аналитики Зарплаты.ру.

Больше половины, 57%, работодателей признались, что относятся к манипуляторам негативно и даже готовы их уволить, остальные относятся к такому снисходительно или нейтрально. При этом начальство защищается от манипуляций. 43% делают вид, что «ведутся», и начинают манипулировать в ответ, 47% жестко и безапелляционно дают понять, что видят манипуляцию, и требуют прекратить ее, 2% заявили, что защищаться не умеют и сотрудники манипулируют с успехом. Остальные игнорируют и не считают, что необходимо как-то реагировать или защищаться.