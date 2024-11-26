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Работа «Ищем в деревнях»: главы двух районов не могут найти дорожных рабочих — мэр Новосибирска недоволен

«Ищем в деревнях»: главы двух районов не могут найти дорожных рабочих — мэр Новосибирска недоволен

В штате не хватает дорожных рабочих и водителей

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81 комментарий

Главы администраций объяснили, что найти дорожников сложно

Главы новосибирских администраций не могут найти дорожных рабочих. О нехватке сотрудников сообщили руководители Ленинского и Дзержинского района во время оперативного совещания при мэре.

Как объяснил глава Ленинского района Александр Гриб, дорожных рабочих второго разряда в администрации сейчас 70 человек: 50 сотрудников в штате, 20 — на аутсорсинге. Рабочих пятого разряда сейчас в администрации 25 человек, должно быть 48.

— На этой неделе принимаем на работу трех дорожных рабочих, одного мастера и двух водителей. Ищем сотрудников, контролируем ситуацию, — объяснил Александр Гриб.

С подобными проблемами столкнулся и Дзержинский район, по словам главы администрации Константина Соболева, сейчас штат рабочих укомплектован на 70%, работает 59 человек из 84.

— Решаем сложный вопрос с наймом водителей на спецтехнику, скорость, пока не удовлетворительная. Ищем и по городу и в деревнях, перенимаем из других предприятий, — сообщил Константин Соболев.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев остался недоволен докладами глав, он отметил, что другие администрации уже решили эту задачу и полностью укомплектовали штат. Глава города попросил усилить работу по поиску сотрудников.

Недавно в администрации города назвали среднюю зарплату дорожных рабочих — более 50 тысяч рублей. Сейчас в муниципальных предприятиях не хватает 128 рабочих пятого разряда для ручной уборки города и 134 рабочих второго разряда.

В конце сентября НГС писал о том, что в Новосибирске выросло количество вакансий с высокой зарплатой для рабочих.

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Комментарии
83
Гость
1 час
Чиновников зато много
Гость
1 час
"Ищем в деревнях" - в лесу еще поищите, вдруг кто прячется!
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