«Ищем в деревнях»: главы двух районов не могут найти дорожных рабочих — мэр Новосибирска недоволен

Главы администраций объяснили, что найти дорожников сложно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Главы новосибирских администраций не могут найти дорожных рабочих. О нехватке сотрудников сообщили руководители Ленинского и Дзержинского района во время оперативного совещания при мэре.

Как объяснил глава Ленинского района Александр Гриб, дорожных рабочих второго разряда в администрации сейчас 70 человек: 50 сотрудников в штате, 20 — на аутсорсинге. Рабочих пятого разряда сейчас в администрации 25 человек, должно быть 48.

— На этой неделе принимаем на работу трех дорожных рабочих, одного мастера и двух водителей. Ищем сотрудников, контролируем ситуацию, — объяснил Александр Гриб.

С подобными проблемами столкнулся и Дзержинский район, по словам главы администрации Константина Соболева, сейчас штат рабочих укомплектован на 70%, работает 59 человек из 84.

— Решаем сложный вопрос с наймом водителей на спецтехнику, скорость, пока не удовлетворительная. Ищем и по городу и в деревнях, перенимаем из других предприятий, — сообщил Константин Соболев.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев остался недоволен докладами глав, он отметил, что другие администрации уже решили эту задачу и полностью укомплектовали штат. Глава города попросил усилить работу по поиску сотрудников.

Недавно в администрации города назвали среднюю зарплату дорожных рабочих — более 50 тысяч рублей. Сейчас в муниципальных предприятиях не хватает 128 рабочих пятого разряда для ручной уборки города и 134 рабочих второго разряда.