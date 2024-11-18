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Работа эксклюзив Президент назначил нового главного прокурора Сибири — его перевели в Новосибирск с Дальнего Востока

Президент назначил нового главного прокурора Сибири — его перевели в Новосибирск с Дальнего Востока

Николай Рябов начинал карьеру в Омской области

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30 комментариев

Николая Рябов — сибиряк, долгое время проработавший на Дальнем Востоке

Президент России назначил нового начальника управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому Федеральному округу. Им стал бывший прокурор Хабаровского края Николай Рябов, говорится на сайте управления.

Николаю Рябову 54 года. Он родился в городе Чимкент Казахской ССР, окончил Омский государственный университет. Начал карьеру в 1991 году в должности следователя, через четыре года дослужился до кресла прокурора Одесского района Омской области, затем – прокурора административных округов города Омска.

В 2008 году Николай Рябов стал первым заместителем прокурора Приморского края, в 2013-ом – прокурором Сахалинской области. С 2019 года возглавлял прокуратуру Хабаровского края.

Новый начальник сибирского управления Генпрокуратуры имеет чин госсоветника юстиции 3 класса, что соответствует званию генерал-майор. Николай Рябов награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «За безупречную службу».

Источник редакции НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что управление Генпрокуратуры по СФО занимается координацией и контролем работы прокуратур в Сибири и фактически является промежуточным звеном между ними и московской Генпрокуратурой.

— Важная функция управления — непосредственный надзор за деятельностью 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ и Ростехнадзора, — уточнил собеседник.

Также, по его словам, управление Генпрокуратуры по СФО согласовывает кандидатуры на должности районный и городских прокуроров в Сибири. При этом, добавил источник, на должность начальника управления с недавних пор не рассматривают кандидатуры новосибирцев в связи с произошедшими громкими коррупционными скандалами.

Весной этого года президент назначил замгенпрокурора РФ по Сибири и Дальнему Востоку Дмитрия Демешина и. о. губернатора Хабаровского края. Последний визит Демешина в Новосибирск в качестве высокопоставленного силовика ознаменовался громкими арестами регионального министра ЖКХ Дениса Архипова и экс-начальника транспортного департамента мэрии Константина Васильева.

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Прокурор Сибирь Назначение Президент
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Комментарии
30
С левого берега
1 час
Увидит ли он дела СГК и ВИС? Не думаю, ордена в Кремле не просто так дают...
Урлулуууу
1 час
Единоросиха? Кто бы сомневался.
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