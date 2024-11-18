Президент назначил нового главного прокурора Сибири — его перевели в Новосибирск с Дальнего Востока

Николая Рябов — сибиряк, долгое время проработавший на Дальнем Востоке Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.ru / epp.genproc.gov.ru











Президент России назначил нового начальника управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому Федеральному округу. Им стал бывший прокурор Хабаровского края Николай Рябов, говорится на сайте управления.

Николаю Рябову 54 года. Он родился в городе Чимкент Казахской ССР, окончил Омский государственный университет. Начал карьеру в 1991 году в должности следователя, через четыре года дослужился до кресла прокурора Одесского района Омской области, затем – прокурора административных округов города Омска.

В 2008 году Николай Рябов стал первым заместителем прокурора Приморского края, в 2013-ом – прокурором Сахалинской области. С 2019 года возглавлял прокуратуру Хабаровского края.

Новый начальник сибирского управления Генпрокуратуры имеет чин госсоветника юстиции 3 класса, что соответствует званию генерал-майор. Николай Рябов награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «За безупречную службу».

Источник редакции НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что управление Генпрокуратуры по СФО занимается координацией и контролем работы прокуратур в Сибири и фактически является промежуточным звеном между ними и московской Генпрокуратурой.

— Важная функция управления — непосредственный надзор за деятельностью 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ и Ростехнадзора, — уточнил собеседник.

Также, по его словам, управление Генпрокуратуры по СФО согласовывает кандидатуры на должности районный и городских прокуроров в Сибири. При этом, добавил источник, на должность начальника управления с недавних пор не рассматривают кандидатуры новосибирцев в связи с произошедшими громкими коррупционными скандалами.