Минтруда отчитался о ситуации с безработицей в Новосибирской области

21,5 тысячи человек нашли новые рабочие места Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











На ноябрь 2024 года в Новосибирской области насчитывают 5,6 тысяч безработных. Уровень официальной безработицы по региону составил 0,4%.

По данным на сайте областного министерства труда и социального развития, с начала 2024 года на биржу труда встали 31,3 тысячи местных жителей. 1,5 тысячи работников попали под сокращение. С новосибирцами, которые скоро покинут свои должности, ведется дополнительная работа.

— Организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения, — рассказали в минтруда Новосибирской области.

По данным профильного министерства, лучше всего обстоят дела в областном центре и в Искитиме — там уровень безработицы ниже среднеобластного показателя (0, 2%). Хуже всего с безработицей сейчас в Чановском (1,5%) и Краснозерском (1,7%) районах.

Уровень безработицы по муниципальным районам, городским округам рассчитан от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, в целом по области — от численности рабочей силы.

К ноябрю 21,5 тысячи человек нашли новые рабочие места при содействии специалистов центров занятости.

По состоянию на 8 ноября работодатели готовы трудоустроить 33 тысячи человек. В региональном минтруда уточняют, что это на 17,3% меньше прошлогодних показателей.

В тот же период в 2023 году в регионе было зарегистрировано 9 тысяч безработных граждан, в январе их было 12,6 тысячи.