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Работа эксклюзив Полсотни пострадавших: в Новосибирске возбудили дело из-за невыплаты зарплат сотрудникам «Кузины»

Полсотни пострадавших: в Новосибирске возбудили дело из-за невыплаты зарплат сотрудникам «Кузины»

Прокуратура Заельцовского района проводит проверки

1 810
23 комментария

Сотрудники в августе пытались штурмовать здание «Кузины»

В Новосибирске завели уголовное дело из-за невыплаты зарплат бывшим сотрудникам «Кузины». Об этом НГС рассказали сами сотрудники, в СК факт возбуждения уголовного дела подтвердили.

В августе сотрудники пытались штурмовать административное здание кондитерской, а потом пошли к следователям. Сейчас бывших работников периодически вызывают к следователям, а недавно они также направили обращение в Прокуратуру области.

Как указано в предоставленных НГС документах, следователи установили, что с 15 февраля 2024 года фактическим руководителем ООО «Кузина», ООО «Стар Пицца», ООО «Ресурсы питания» и ООО «Виста» была Евгения Головкова. Без зарплаты, частично или полностью, остались 50 человек.

В СК по Новосибирской области сообщили, что в комитет в июне поступало одно обращение от граждан. Но основания для проверки по статье 145 УК РФ не было.

— Копия обращения о предполагаемом несоблюдении трудового законодательства направлено в государственную инспекцию труда в Новосибирской области для рассмотрения по существу, — добавили в СК по Новосибирской области.

Уголовное дело по статье 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») было заведено по материалам прокуратуры Новосибирской области, уточнили в следственном комитете. Это дело расследуется.

За 2024 год в Прокуратуру Новосибирской области поступило шесть обращений о нарушении прав сотрудников «Кузины». Пять обращений были направлены в Прокуратуру Заельцовского района, а одно разрешено силами аппарата прокуратуры области.

— По все содержавшим в обращениях сведениям о нарушении трудовых прав работников прокуратурой Заельцовского района были организованы проверочные мероприятия, — добавили в пресс-службе ведомства.

Корреспондент НГС пыталась получить комментарий у «Кузины» еще в августе. До сих пор кондитерская не высказала свою позицию по указанной ситуации.

О том, как несколько десятков человек в Новосибирске пострадали из-за невыплаты зарплат НГС рассказывал в материале. Как позже выяснилось, без зарплат оказались не только новосибирцы, но и московские сотрудники.

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Новосибирск СК Прокуратура Сотрудники
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Комментарии
23
Crash
30 минут
Сколько месяцев уже это длится и ничего не меняется. Люди не могут получить ЗП. Полное бесправие и беззаконие в этих частных лавках.
Урлулуууу
41 минута
Они вообще офигевшие,я много чего о них плохого знаю. Кузину вобще закрыть надо давно.
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