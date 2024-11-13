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Работа Обижает начальство и растет самооценка: новосибирцы признались, как часто меняют работу, и почему — опрос

Обижает начальство и растет самооценка: новосибирцы признались, как часто меняют работу, и почему — опрос

Оказалось, что чаще всего новое место они выбирают из-за зарплаты

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10 комментариев

Многие уходят на новую работу ради удаленки или меньшей занятости

Жители Новосибирска чаще всего меняют работу раз в 5-10 лет ради повышения зарплаты и сокращения расстояния до дома. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» в результате.

Опрос проводили с 1 по 11 ноября среди 2250 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Новосибирской области.

— Большинство опрошенных (70%) меняют место работы раз в 5-10 лет, 26% — раз в 2-3 года, а 4% — раз в год и чаще. При выборе мотивации новосибирцы выбирали множественные варианты ответа. Сменить работодателя сотрудники в основном решаются из-за повышения зарплаты (93%), сокращения расстояния от работы до дома (55%), из-за возможности больше времени уделять семье и хобби (43%), повышения в должности (40%), из-за репутации и стабильности компании (38%), — указано в исследовании Зарплаты.ру.

Также новосибирцев привлекают на новое место работы возможность полной или частичной удаленки (34%), нетоксичный коллектив (32%), бонусы и ДМС (30%), мечты работать в определенных компаниях (28%) и возможность совмещать работу с учебой (4%).

Чаще всего горожане обновляют резюме по многим причинам. Например, когда активно начинают искать новую работу (81%), когда изучают спрос на рынке труда по своей специальности и квалификации (23%), когда сталкиваются с агрессией начальника или других коллег (19%), если начальство отказывается поднимать зарплату (10%). Многие делают это, чтобы каждый год вносить актуальные данные в свои резюме (10%), а кто-то, когда видит несправедливые карьерные повышения работников, которые не заслужили, по мнению опрошенных, роста (10%). 8% респондентов берутся за обновление анкеты, когда слышат незаслуженную критику в свой адрес или когда у них повышается самооценка (6%). Кстати, из-за скуки на работе резюме обновляют тоже 6% опрошенных работающих новосибирцев.

Выбирая работодателя, сибиряки чаще всего ориентируются на собственный опыт и ощущения (62%), 26% опираются на мнение бывших коллег, мнения друзей и знакомых играют решающую роль для 23% респондентов, а 21% прислушиваются к мнению родных.

15% изучают о компаниях статьи в СМИ и посты в Telegram-каналах, 11% – мнения людей в профильных сообществах в соцсетях.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске стали чаще нанимать работников в возрасте от 40 лет. Такие кандидаты особенно нужны в дефицитных профессиях.

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Комментарии
11
Гость
47 минут
Чаще всего люди бегут от некомпетентных начальников, возомнивших себя царьками.
Гость
20 минут
"Оказалось, что чаще всего новое место они выбирают из-за зарплаты" Сенсация! Никогда такого не было - и вот опять.
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