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Работа «Будем реагировать»: губернатор поручил проконтролировать трудоустройство участников СВО

«Будем реагировать»: губернатор поручил проконтролировать трудоустройство участников СВО

Работодатели должны были сохранить за бойцами рабочие места

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34 комментария

На сегодняшний день в Новосибирской области нашли работу более 70 вернувшихся участников СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проконтролировать трудоустройство участников военной спецоперации. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве.

— Предлагаю провести двухнедельную кампанию. Давайте промониторим тех участников СВО, кто уже вернулся домой. Есть ли у них работа? Мы договаривались с работодателями, что рабочие места бойцов будут сохранены. Если есть факты сбоев, будем реагировать, — отметил Андрей Травников.

На совещании с докладом выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Она сообщила, что в регионе организована работа по трудоустройству ветеранов участников СВО и их семей. По словам Бахаревой, на сайте Минсоца ежемесячно обновляется реестр вакансий для трудоустройства на квотированные рабочие места.

— На сегодня из числа обратившихся участников СВО трудоустроены 74 человека, 12 — открыли собственное дело, 24 — завершили профессиональное обучение. Кроме того, с целью повышения лояльности к трудоустройству инвалидов в области организована школа инклюзивного работодателя, — объяснила министр.

Андрей Травников отметил, что нужно оценить, есть ли проблемы с трудоустройством участников СВО. Если проблемы есть — на такие случаи, по его словам, нужно реагировать. Глава региона поручил провести «двухнедельную кампанию» и предоставить доклад по ситуации.

Ранее НГС писал, что стала известна средняя зарплата строителей в Новосибирской области.

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Комментарии
38
Почётный гражданин Левосибирска
18 минут
Мне интересно, а кто вернулся с СВО? Контракты же объявлены бессрочными и никого не отпускают с фронта, кроме покалеченных и бывших зеков.
Гость
22 минуты
Чемодан-Вологда.
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