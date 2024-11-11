«Будем реагировать»: губернатор поручил проконтролировать трудоустройство участников СВО

На сегодняшний день в Новосибирской области нашли работу более 70 вернувшихся участников СВО Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проконтролировать трудоустройство участников военной спецоперации. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве.

— Предлагаю провести двухнедельную кампанию. Давайте промониторим тех участников СВО, кто уже вернулся домой. Есть ли у них работа? Мы договаривались с работодателями, что рабочие места бойцов будут сохранены. Если есть факты сбоев, будем реагировать, — отметил Андрей Травников.

На совещании с докладом выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Она сообщила, что в регионе организована работа по трудоустройству ветеранов участников СВО и их семей. По словам Бахаревой, на сайте Минсоца ежемесячно обновляется реестр вакансий для трудоустройства на квотированные рабочие места.

— На сегодня из числа обратившихся участников СВО трудоустроены 74 человека, 12 — открыли собственное дело, 24 — завершили профессиональное обучение. Кроме того, с целью повышения лояльности к трудоустройству инвалидов в области организована школа инклюзивного работодателя, — объяснила министр.

Андрей Травников отметил, что нужно оценить, есть ли проблемы с трудоустройством участников СВО. Если проблемы есть — на такие случаи, по его словам, нужно реагировать. Глава региона поручил провести «двухнедельную кампанию» и предоставить доклад по ситуации.