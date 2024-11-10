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Работа Кризис-2024 эксперт Большой брат проследит: ДНК-база, электронные паспорта и тотальная биометрия. Что ждет мигрантов в России

Большой брат проследит: ДНК-база, электронные паспорта и тотальная биометрия. Что ждет мигрантов в России

Эксперты со скепсисом оценивают вал антимигрантских законов

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Наведут порядок с мигрантами

Совет Федерации одобрил пакет законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Спикер Валентина Матвиенко заявила, что новые нормы не направлены против отдельных стран или народов, а служат для «наведения порядка» в России.

Пакет настолько объемный, что в число его соавторов записались более чем 350 депутатов Государственной думы включая председателя Вячеслава Володина и вице-спикера Ирину Яровую. Тем не менее депутатам и сенаторам хватило месяца, чтобы проработать огромный массив нововведений.

Все они — запретительные. Подробности — в материале MSK1.RU. Вот только лишь некоторые положения.

Запретят почти всё

Организация незаконной миграции теперь относитcя к числу особо тяжких преступлений. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет (как за убийство или, например, изнасилование несовершеннолетней) и штраф в размере от 3 до 5 млн рублей.

Уголовный кодекс будет дополнен нормами, предусматривающими конфискацию средств, ценностей и другого имущества для организаторов нелегальной миграции. Правда, с оговоркой: если преступление совершено из корыстных побуждений. Хотя какие еще могут быть побуждения?

Появится работа у Роскомнадзора. Любые предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способы организации незаконной миграции будут считаться незаконной информацией. Роскомнадзор обязан ограничить доступ к таким ресурсам.

Новый закон запрещает посредникам принимать экзамены у иностранцев на знание русского языка, основ истории и законодательства России. Организация и проведение таких экзаменов будут разрешены только государственным учреждениям.

И это еще далеко не все новшества, которые ожидают мигрантов. С 2025 года в аэропортах Москвы начнется внедрение новой системы биометрического контроля для всех иностранцев. Проще говоря, всем гражданам из безвизовых стран предстоит сфотографироваться и откатать пальчики по прилете в Россию.

Заодно с Москвы начнется еще один эксперимент — по выдаче электронных паспортов мигрантам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как и Матвиенко, он подчеркнул, что все жесткие ограничения против мигрантов направлены на повышение уровня безопасности и раскрываемости преступлений.

Согласно заявлению Собянина, мигрантам будет выдаваться электронное удостоверение, в котором будет содержаться вся необходимая информация о гражданине, включая дату въезда, биометрические данные, место работы и регистрации. Это позволит создать единый реестр иностранных граждан. Все полицейские во время рейдов будут оснащены сканерами для считывания электронных паспортов. Прямо как в каком-нибудь «Пятом элементе».

Кстати, с 7 ноября уже ужесточены правила въезда для иностранных граждан — они обязаны сдавать биоматериал для геномной регистрации. Это позволит властям идентифицировать личности мигрантов.

А вот для чего нужна единая цифровая и геномная база данных мигрантов. С 2025 года в России начнет действовать режим специальной высылки для иностранных граждан, совершивших правонарушения или нарушивших условия пребывания в стране. Информация о таких лицах будет заноситься в реестр контролируемых лиц, что существенно ограничит их права.

Им будет запрещено почти всё: от покупки недвижимости и оформления кредитов до управления автомобилем. Даже с банковских счетов и карточек можно будет тратить не больше 30 тысяч рублей. Кроме того, этим мигрантам будет необходимо регулярно информировать МВД о своем местоположении и планах на выезд. Скорее всего, при таком прессинге выехать из России они захотят очень быстро.

Преступность мигрантов — два процента

Опрошенные MSK1.RU эксперты со скепсисом оценивают все антимигрантские инициативы чиновников.

— Мы активно работаем с мигрантами. Сторонники жесткой миграционной политики утверждают, что такая строгость необходима для обеспечения безопасности и стабильности в стране. По их мнению, мигранты могут представлять собой угрозу безопасности, участвуя в преступлениях или приводя к социальным конфликтам. Однако, обратившись к статистическим данным, мы видим, что доля преступлений, совершаемых иностранными гражданами, не превышает 2%, — говорит Леонид Бацев, генеральный директор цифровой компании HAN.

— Но вопрос ведь не только в безопасности. Сторонники ограничений утверждают: чем больше низкооплачиваемых мигрантов, тем ниже зарплаты и для россиян.

— В то же время взгляните: многие отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство и услуги, испытывают нехватку рабочей силы. В строительстве не хватало около 200 тысяч рабочих, а в сельском хозяйстве — около 80 тысяч. Мигранты способны заполнить эти вакансии, что обеспечивает рост экономики.

Смотрите. Дефицит рабочей силы вызовет дополнительные проблемы для экономики, такие как повышение цен из-за нехватки работников и ухудшение качества предоставляемых услуг. Плюс увеличение рабочего времени и переработки. Повысится нагрузка на действующих сотрудников, что негативно отразится уже абсолютно на всех.

— То есть жесткие ограничения, думаете, не сработают?

— Ужесточение миграционной политики может показаться краткосрочным решением, однако в долгосрочной перспективе это может привести к серьезным экономическим и социальным проблемам.

Необходимо находить баланс между защитой интересов граждан и использованием миграционной рабочей силы. А вместо ужесточения законов необходимо создавать более благоприятные условия для интеграции мигрантов. Хорошо организованные программы интеграции могут повысить уровень жизни как мигрантов, так и местных жителей, а также снизить преступность.

Политолог Илья Марголин согласен с коллегой: нужно тщательно продумывать баланс между нуждами экономики и безопасностью страны. А перестройка экономики, лишившейся в одночасье огромного числа мигрантов, — это процесс небыстрый.

— Государству необходимо внедрять комплексные программы переквалификации местного населения и повышение их мотивации к работе в ранее непривлекательных секторах. Параллельно с этим важно развивать автоматизацию и внедрение новых технологий, что позволит снизить зависимость экономики от ручного труда, — говорит Марголин. — Я бы предложил изучить опыт Германии.

— Вы имеете в виду миграционный кризис после «арабской весны», когда в Германию хлынули десятки тысяч мигрантов? Но ведь Ангелу Меркель критиковали именно за чрезмерную лояльность к ним.

— Да, после резкого притока мигрантов в 2015 году страна столкнулась с множеством вызовов. Но Германия и внедрила несколько комплексных мер. Например, образовательные и профессиональные программы для мигрантов, в которых основой было обучение мигрантов немецкому языку и их профессиональная переквалификация. Плюс интеграция мигрантов в малый и средний бизнес. Но параллельно с мерами по интеграции мигрантов Германия пыталась и отказаться от мигрантского труда. Развивала автоматизацию производства, внедряла передовые технологии в АПК, логистику.

Присмотреться к международному опыту всегда стоит, но интегрировать аналогично в Россию, думаю, увы, не выйдет. Разность менталитета все-таки как коренных граждан, так и мигрантов.

А вы одобряете ужесточение мер по отношению к мигрантам?

Да, давно пора навести порядок
Лучше бы к своим преступникам ужесточали меры
Нет, нужно относиться к людям по-человечески, и они ответят тем же
Скоро совсем работать некому будет

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Антимигрантские законы Мигранты Миграционная политика Миграционная реформа Ужесточение
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Комментарии
3
Гость
30 минут
Еще обязательным должно быть три месяца испытательного срока на СВО!!!
Гость
30 минут
Еще обязательным должно быть три месяца испытательного срока на СВО!!
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